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В Москве готовится открытие посольств ДНР и ЛНР

В Москве готовится открытие посольств ДНР и ЛНР

Москве в скором времени откроются посольства Донецкой и Луганской народных республик. Это произойдет в течение «месяца или двух». Дипломатические отношения с ДНР и ЛНР Россия установила 22 февраля.

«Будем стараться, чтобы это было сделано в ближайшее время, чем быстрее, тем лучше. Занимаемся конкретной работой», – сказал источник РИА Новости. Ранее замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов говорил, что Москва ведет работу по открытию посольств ДНР и ЛНР.

Президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР 21 февраля. Решение поддержали Абхазия и Южная Осетия. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гуттеришем сказал, что Киев должен выполнять минские соглашения и признать особый статус ДНР и ЛНР

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