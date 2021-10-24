Что не забыть на шестой Седмице Великого Поста

Шестая седмица Великого поста в 2018 году – с 26 марта по 1 апреля. Что нужно успеть на этой неделе?
Последняя, Шестая седмица Великого поста имеет особое название – «седмица ваий». По содержанию богослужения она стремится к Неделе (Воскресенью) ваий, или к тому празднику, который мы называем Входом Господним в Иерусалим.
В среду, 28 марта, и пятницу, 30 марта, Шестой седмицы, как и всех остальных седмиц Святой Четыредесятницы, служится Литургия Преждеосвященных даров.
В пятницу на седмице ваий святая Четыредесятница кончается, мы стоим в преддверии Страстной седмицы.
В субботу Лазареву, 31 марта, празднуется воскрешение праведного Лазаря. Церковь прославляет его как доказательство Божественной силы Иисуса Христа и как удостоверение в воскресении Христа и в общем воскресении всех умерших.
В субботу вечером, за всенощным бдением совершается освящение верб.
Воскресенье, 1 апреля, Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье, посвящена воспоминанию торжественного Входа Господня во Иерусалим, куда Он шел для страданий и Крестной смерти. Этот праздник называется Неделей ваий (ветвей), Неделей цветоносной, а также Вербным воскресеньем – от обычая освящать в этот день вербы, которые заменяют пальмовые ветви.
Страстную седмицу и предшествующие ей праздники – Неделю ваий и субботу Лазареву – нужно отличать от Великого поста. Лазарева суббота и Вербное воскресенье служат переходом от Четыредесятницы к Страстной седмице. Святая Четыредесятница – это время подготовки, а Страстная – это уже не пост, а цель поста, то, к чему мы готовились, и в чем мы должны, подготовившись и потрудившись в меру своих сил, участвовать.
Желаем Божией помощи и сил на пути к Светлому Христову Воскресению!
Источник : https://religiya.temaretik.com/2330478729163966518/
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