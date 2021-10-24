Что не забыть на шестой Седмице Великого Поста

Шестая седмица Великого поста в 2018 году – с 26 марта по 1 апреля. Что нужно успеть на этой неделе?

По­след­няя, Шестая сед­ми­ца Ве­ли­ко­го по­ста име­ет осо­бое на­зва­ние – «сед­ми­ца ва­ий». По со­дер­жа­нию бо­го­слу­же­ния она стремится к Неде­ле (Воскресенью) ва­ий, или к то­му празд­ни­ку, ко­то­рый мы на­зы­ва­ем Вхо­дом Гос­под­ним в Иеру­са­лим.



В среду, 28 марта, и пятницу, 30 марта, Шестой седмицы, как и всех остальных седмиц Святой Четыредесятницы, служится Литургия Преждеосвященных даров.

В пят­ни­цу на сед­ми­це ва­ий святая Че­ты­ре­де­сят­ни­ца кон­ча­ет­ся, мы сто­им в пред­две­рии Страст­ной сед­ми­цы.

В суб­бо­ту Ла­за­ре­ву, 31 марта, празд­ну­ет­ся вос­кре­ше­ние пра­вед­но­го Ла­за­ря. Цер­ковь про­слав­ля­ет его как до­ка­за­тель­ство Бо­же­ствен­ной си­лы Иису­са Хри­ста и как удо­сто­ве­ре­ние в вос­кре­се­нии Хри­ста и в об­щем вос­кре­се­нии всех умер­ших.

В субботу вечером, за всенощным бдением совершается освящение верб.



Воскресенье, 1 апреля, Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье, по­свя­ще­на вос­по­ми­на­нию тор­же­ствен­но­го Вхо­да Гос­под­ня во Иеру­са­лим, ку­да Он шел для стра­да­ний и Крест­ной смер­ти. Этот празд­ник на­зы­ва­ет­ся Неде­лей ва­ий (вет­вей), Неде­лей цве­то­нос­ной, а так­же Верб­ным вос­кре­се­ньем – от обы­чая освя­щать в этот день вербы, которые заменяют пальмовые ветви.

Страст­ную сед­ми­цу и пред­ше­ству­ю­щие ей празд­ни­ки – Неде­лю ва­ий и суб­бо­ту Ла­за­ре­ву – нуж­но от­ли­чать от Ве­ли­ко­го по­ста. Ла­за­ре­ва суб­бо­та и Верб­ное вос­кре­се­нье слу­жат пе­ре­хо­дом от Че­ты­ре­де­сят­ни­цы к Страст­ной сед­ми­це. Свя­тая Че­ты­ре­де­сят­ни­ца – это вре­мя под­го­тов­ки, а Страст­ная – это уже не пост, а цель по­ста, то, к че­му мы го­то­ви­лись, и в чем мы долж­ны, под­го­то­вив­шись и по­тру­див­шись в ме­ру сво­их сил, участ­во­вать.Желаем Божией помощи и сил на пути к Светлому Христову Воскресению!

Источник : https://religiya.temaretik.com/2330478729163966518/

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