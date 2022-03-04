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Почему русские называют германцев немцами

«Те варяги звались русью, как иные зовутся свеи, а иные норманны и англы, а иные готы». Так выглядит один из отрывков «Повести временных лет», на основании которого многие историки причисляют изначальную Русь к германскому племени.

В самом деле, все из перечисленных в этом списке народов, кроме руси, относятся к германской группе. И все они носят общее название «варяги». Правда, уже из этого отрывка явствует, что русь не могла относиться к скандинавам. Ведь здесь упомянуты и свеи, то есть шведы, и норманны. Таким образом, хотя русь и могла быть им родственна, но она столь же родственна англам и готам. И точно также мы можем приписать руси происхождение с Британских островов или из Северного Причерноморья, откуда вышли готы (а также вандалы)!

Почему русские называют германцев немцами"Призвание варягов". Художник В. М. Васнецов

Но мы здесь не будем решать вопрос о происхождении Руси, тем более, что ему посвящено множество других материалов нашего канала. Отметим только чрезвычайную запутанность этнографической терминологии в древнерусских источниках. Для современников там всё было ясно, в том числе и какая-то подспудная мысль летописца. Но для нас сейчас всё это – тёмный лес.

Кто такие фряги и кто такие немцы

Что варяги представляли собой обозначение не конкретного народа, а некий сборный термин, употреблявшийся в значении, подобном тому, в котором мы сейчас используем названия «славяне», «германцы», «кельты» и т.

д., ясно из приведённого отрывка. Но был ли это строго этнографический термин? Были ли варяги синонимом современного слова «германцы» в смысле языковой группы?

Почему русские называют германцев немцами«Заморские гости», художник Николай Рерих, 1901

Возможно, что если так и было, то недолгое время. Обращает на себя внимание созвучие термина «варяги» термину «фряги». Если этнографические представления времён Киевской Руси нам во многом ещё непонятны, то классификация народов в Московской Руси предстаёт гораздо более прозрачной. Там европейцев делили на два разряда – «фряги» и «немцы».

Фрягами называли представителей романских народов – французов, итальянцев, испанцев и т.п. Особенно хорошо на Руси знали итальянцев. Некоторые из них, поступившие на русскую службу при Иване Великом в конце XV века, обрусели и получили здесь фамилию Фрязины.

А немцами в документах называли представителей германских народов. Чтобы различать их между собой, вносили уточнения: «свейские немцы» (шведы), «аглицкие немцы» (англичане). Континентальных германцев называли просто немцами без уточнения.

Итальянцы при двореИтальянцы при дворе
Почему русские называют германцев немцами
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Итак, немцы это тоже сборный термин. В Московской Руси – синоним современному слову «германец».

Немцы – немые

Единственной правдоподобной гипотезой возникновения такого названия является гипотеза академика Олега Трубачёва.

Академик О.Н. ТрубачевАкадемик О.Н. Трубачев

Он выводил этнонимы «славяне» и «немцы» из антитезы «слово» — «немота». Учитывая, что древнейшей формой самоназвания славян было «словене», Трубачёв доказал, что в основе этого имени лежит корень «слово». Словене это те, кто говорят словами, то есть на понятном языке.

В противоположность им, немцы это немые, то есть те, кто не говорит на понятном языке.

Но почему немцами назвали только германцев, а не все вообще неславянские народности?

Семья древних германцевСемья древних германцев

Представляется, что здесь мы имеем дело с древней памятью о разделении языков. Ведь когда-то славяне и германцы принадлежали к одной группе ещё не разделившейся языковой общности. Было это где-то в последних веках до нашей эры на современных территориях Польши и Восточной Германии. Мы не знаем, какое историческое событие послужило толчком для распада на славянскую и германскую группу. Видимо, это было связано с какими-то миграциями. Но, очевидно, с некоторого момента старые соседи праславянских общин перестали говорить на понятном для них языке (и славяне для тех, соответственно, тоже).

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Почему русские называют германцев немцами
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