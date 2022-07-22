Единственный человек в СССР, получивший семь Сталинских премий. Кем он был и за что заслужил столько наград?

Помимо орденов и медалей, в Советском Союзе существовала и премиальная форма поощрения граждан. Сталинская премия просуществовала в СССР всего 14 лет, но успела обрасти собственной интересной историей. Премия была учреждена в 1939 году. Её могли получать ученые и творцы в самых различных сферах жизнедеятельности - от химических наук до кинематографа.

Премиальные по тем временам были более чем солидные. Если средняя зарплата труженика народного хозяйства в 1940 году составляла около 340 рублей, то лауреат Сталинской премии получал аж 100 тысяч. Существуют различные точки зрения, согласно которым фонд премии пополнялся из личных средств Сталина за счет перечислений его зарплаты и гонораров от издания трудов вождя по всему миру.

В 1941 году премия перешла на "военные рельсы". Чаще всего лауреатами премии становились люди, вносившие вклад в борьбу с фашизмом. Именно в тот год сразу две премии получил авиаконструктор Сергей Ильюшин за создание штурмовика Ил-2. При всех недостатках Ил-2 имел неоспоримое преимущество в выносливости, за что получил прозвище "летающий танк". Кроме того, ни один советский самолет времен войны не могли восстановить и отремонтировать быстрее ильюшинского штурмовика.

Ил-2 не был идеальным самолетом, но авиаконструктор Сергей Ильюшин в кратчайшие сроки мог исправить недостатки. Зимой 1942 года Сталин вызвал авиаконструктора в Кремль и приказал: "Делайте что хотите, но дайте фронту двухместный самолет. Конвейер останавливать не разрешу". Всего за неделю в ОКБ Ильюшина была создана более усовершенствованная модификация Ила с бортстрелком, который повышал выживаемость машины в бою. Уже в марте двухместная "черная смерть" отправилась на фронт, а Ильюшин за модернизацию штурмовика в 1943 году получил третью Сталинскую премию.

После войны Сергей Ильюшин был отмечен очередной Сталинской премией за создание более совершенного штурмовика Ил-10. Он успел отличиться в последних боях Второй Мировой. Последующие присвоения наград Ильюшину ознаменовали новую эру в советском авиастроении. Пятую Сталинскую премию в 1947 году авиаконструктор получил за разработку нового пассажирского Ил-12. Он был лучше предшественника Ли-2: брал на борт на 6 пассажиров больше и мог взлетать даже при отказе одного из моторов.

Шестая Сталинская премия для Ильюшина 1950 года осталась в истории сухой формулировкой "за разработки в области самолетостроения". К тому времени секретность его работы приобрела другую высоту. Именно ильюшинский ОКБ дал стране один из первых реактивных бомбардировщиков Ил-28, который, помимо современного двигателя, мог нести на борту За создание такой ядерной булавы с реактивным ускорением Сергей Владимирович был удостоен седьмой Сталинской премии в 1951 году.

С уходом Сталина премия носящая его имя перестала существовать. За это время авиаконструктор Сергей Ильюшин стал единственным человеком, удостоенным премии 7 раз. Что касается денежного выражения премии, то чаще всего лауреаты в военные годы передавали свои деньги в Фонд обороны на помощь красноармейцам. В частности, Ильюшин в 1943-м заявлял о передаче 110 тысяч рублей на помощь фронту для приближения Победы.

А Победа ковалась в том числе на чертежных листах ОКБ Ильюшина. Без "летающих танков" трудно представить себе Красную Армию. Как и современную авиацию трудно представить без Сергея Ильюшина. Великого авиаконструктора давно нет с нами, но новые российские самолеты под маркой Ил до сих пор прославляют его на своих крыльях.

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А вы знали об этом?

"Дьявольский мост" относится к десяткам древних мостов по всей Европе. Его строительство до сих пор не под силу обычным людям, поэтому в легендах он ассоциируется с Сатаной. В частности, уникальный и манящий мост известен как Rakotzbrücke (на немецком языке) или мост Дьявола на русском. Эта постройка бросает вызов всем законам человеческого мастерства в строительстве. Этот мост, расположенный в парке Кромлауэр на востоке Германии, имеет загадочную полукруглую форму, а с расстояния его отражение в воде напоминает совершенную сферу. Его ширина составляет 200 акров, и весь мост построен вручную. Удивительно, но вода под мостом всегда стоит на месте, а конструкция моста опережает свое время в инженерном плане. Помимо этой загадки, существует миф о том, что мост построен самим Сатаной. Старая история гласит, что одна старуха заключила договор с дьяволом, когда потеряла свою корову и увидела, что она пасется на другом берегу реки. Дьявол пообещал построить мост в обмен на человеческую душу. Однако старуха нарушила свое обещание, прислав вместо человека собаку. Чтобы отомстить, Сатана проклял мост. В настоящее время переходить мост запрещено, и тот, кто ослушается, может погибнуть. Также считается, что на мосту можно увидеть лицо дьявола или что мост может быть входом в другой мир. Кроме того, если попытаться проплыть на лодке под мостом, то в полнолуние можно открыть мистические способности дьявола. В завершение следует отметить, что никому не разрешается находиться в непосредственной близости от моста, поэтому памятник можно фотографировать издалека.

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