Как судьба ждала старшую дочь Ярослава Мудрого

Анастасия являлась старшей дочерью Ярослава Мудрого. Ей, как и её двум младшим сёстрам, в супружеской жизни повезло. Ярослав согласился практически на неравный брак Анастасии с бежавшим венгерским князем Андрашем I Белым. 15 лет Андраш находился в изгнании собственной страны. Не было надежд ни на возвращение, ни тем более на корону. Судьба обернулась иначе.

Андраш был сыном язычника Вазула. Король Стефан I ослепил Вазула и влил ему расплавленное олово прямиком в уши. Порядки Средних Веков никого не щадили. У Андраша было два брата: Бела и Левента. Бела нашёл пристанище в Польше, женившись на дочери Мешко II, а Левент и Андраш укрылись под крылом киевского князя Ярослава Мудрого. На Руси Андраш скрывался целых восемь лет.

А.Кившенко. Ярослав Мудрый. Чтение народу "Русской Правды"

Ярослав Мудрый был человеком не то, чтобы алчным, но от короны и денег для своих дочерей не отказывался. Потому поддержал притязания Андраша на венгерский трон. Дабы скрепить союз, в 1039 году, киевский князь выдал за венгерского наследника свою старшую дочь Анастасию. Хотя, по некоторым данным, точное имя киевской княжны неизвестно.

Хоть брак и был из политических соображений, между молодыми пробежала искра.

Анастасия была утонченной, образованной девушкой, прекрасно владеющей византийскими манерами. В 1046 году Андраш смог взять венгерскую корону, безжалостно расправляясь с язычниками по языческим традициям, но считая себя христианином.

Тем временем Анастасия подарила супругу троих детей. К слову, у Андраша был и внебрачный ребёнок от "венгерской жены", именуемой наложницей. Это произошло ещё до такого, как Андраш, рожденный язычником, перешел в христианскую веру.

Художник Шишкин Андрей Алексеевич

И жили супруги в ладу, как будто их медовый месяц затянулся на долгие года. Пока однажды в 1060 году брат Андраша, Бела, не решил узурпировать трон. Ни братские чувства, ни жалость не остановили Бела от жестокостей и войны. Андраш сражался отважно, и так же храбро пал в бою.

Скорбь Анастасии была велика. Она оказалась в сложной ситуации, в которой нужно было спасать не только свою жизнь, но и маленьких детей. К таким трудностям некогда киевская княжна попросту не была готова. Когда рядом был любимый Андраш, то для своей жены он не жалел ничего. Любая прихоть!

Однажды он купил Анастасии земли в восточной части Венгрии, где Анастасия могла чувствовать себя ближе к отчему дому. А из Киева Анастасия привезла православных монахинь, которых разместили на полуострове Тихань, благодаря хлопотам Андраша.

К сожалению, никаких сведений о внешности Анастасии я не нашла. Но если смотреть на картину ниже, то можно предположить, что она была темноглазой брюнеткой. Если княжна пошла в отца, то её рост был около 175 сантиметров, у неё могли быть крупные глаза и острые черты лица с явно выраженным подбородком и носом.

В 2009 году польские ученые предположительно нашла череп Ингигерды, матери Анастасии. По реконструкции внешности шведская принцесса отличалась крупными чертами лица. Её можно назвать как типичной скандинавкой, так и славянкой (её мать была славянкой из ободритов).

Шома Орлаи. Анастасия Ярославна проклинает своего сына Шаламона (1074 г.)

Перед тем как встретиться лицом к лицу с братом, Андраш отправил жену и детей к германскому королю Генриху IV. Но и торжество Бела было краткосрочным. В 1063 году он скончался. Германские войска помогли отбить Венгрию у узурпаторов. В знак благодарности Анастасия подарила Генриху IV меч Аттилы, являющимся легендарным оружием Аттилы Гунна. Аттила был врагом Римской империи, смог перейти Дунай, разграбить Балканы, но не справился со взятием Константинополя.

Трон Венгрии достался сыну Анастасии — Шаломену. Его двоюродные братья всячески старались прибрать корону к своим рукам. Анастасия же советовала малолетнему сыну не вступать в новую войну, а действовать мирно. Тогда взбешенный Шаломен поднял руку на свою мать.

Анастасия второй раз вышла замуж за Пото, немецкого графа. Позднее она подстриглась в монахини под именем Агмунды. Анастасия скончалась примерно когда ей было не меньше 51 года, но и не старше 72 лет. А Шаломен по итогу был всё же свергнут своими двоюродными братьями.

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