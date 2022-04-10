Как сложилась жизнь незаконнорождённого сына Екатерины II

В 1762 году у супруги императора Петра III родился сын от любовника Григория Орлова. В том же году фаворит Екатерины возглавил дворцовый переворот, в результате которого Петр скончался, а трон империи, минуя законного наследника (Павла Петровича), на 34 года достался Екатерине.

Ф. Рокотов. Алексей Бобринский в младенчестве

Отвлекающий маневр

Император с женой почти не виделся, так что беременность прошла незаметно. Прямо перед родами верный камердинер императрицы Василий Шкурин поджег свой дом. Петр очень любил тушить пожары и сразу отправился к дому Шкурина, а Екатерина тем временем разрешилась от бремени.

Мальчика назвали Алексеем и отдали в семью Шкурина. До десятилетнего возраста Алексей воспитывался вместе с сыновьями Шкурина, а после учился вместе с ними в лейпцигском пансионе. Имение, за счет которого содержали Алексея, мать купила в год его рождения, но решение о фамилии младшего сына приняла много позже. В 12 лет подросток вернулся в Россию и получил фамилию Бобринский, в честь села Бобриково.

К. Христинек. Алексей Бобринский

В России за ним присматривал секретарь Екатерины Иван Бецкой. Он отмечал, что подросток робкий, застенчивый и послушный, но склонностью к наукам не отличается. Познания отрока ограничивались немецким, французским, основами точных наук и географии.

Под крылом Дерибаса

Обучение Алексей продолжилось в Сухопутном кадетском корпусе. Присматривал за парнем Осип Дерибас, тот самый, что основал Одессу. Будучи кадетом, Алексей вел дневник, в котором описывал важные события жизни, беседы с наставниками, редкие встречи с матерью. Когда Алексею исполнилось 20 лет, мать письмом сообщила ему точную дату и обстоятельства его рождения.

Кадетский корпус Алексей закончил в чине поручика, и мать задумалась о его будущем. Перевести сына на легальное положение было невозможно, дать ему высокий пост государыня не решалась. В итоге Бобринского направили в заграничное путешествие (как обычно, под присмотром, на этом раз полковника Бушуева) по всем крупным городам Европы.

Дело молодое

Поездка финансировалась из средств, положенных государыней в опекунский совет. Проценты составляли три тысячи рублей в месяц, однако Алексей отказался поддержать деньгами своих небогатых попутчиков. Бушуев отмечал, что Бобринский прижимист и таких жадных молодых людей он еще не встречал. Бобринский тем временем тратил деньги на заграничные радости — вино, карточные игры и женщин. Наконец он проигрался и пожаловался матери, что ему неисправно высылают деньги.

Неизвестный художник. Алексей Бобринский

Екатерина занималась государственными делами и, выслав сыну еще 74 тысячи, поручила присматривать за ним прусскому барону Фридриху Гримму, а остальных товарищей вернула в Россию. В случае нужды государыня просила Гримма помочь Бобринскому деньгами. Немец честно докладывал о вызывающем поведении Бобринского, дававшего повод для парижских сплетен и спускавшего деньги на вульгарные увлечения.

Терпению пришел конец

Екатерина, сколько могла, оправдывала сына. Считала, что он попал в плохую компанию, и единственный его недостаток — слабый характер, отчего он попадает под дурное влияние. Если сын хочет свободы, государыня решила дать ему свободу.

Однако молодой балбес спустил все деньги, наделал неприлично больших долгов (которые так и не были выплачены), увлекся какой-то особой, поехал за ней в Лондон и собирался улизнуть в Италию. Мать не отставляла недоросля без присмотра, постоянно перепоручая его различным опекунам, точнее дипломатам, состоящим на службе. Наконец за ним отправили графа Завадовского.

С глаз долой

Бобринский домой не хотел, но ему сообщили, что он вконец разгневал маменьку. Екатерина велела сыну жить в Ревеле, в столицу без ее разрешения не соваться. Каждый раз на его просьбу она отвечала отказом.

В 30 лет Бобринский решил покончить с военной службой, к которой он не прилагал никаких усилий. У него приняли отставку. В 34 попросил купить ему замок Оберпален в Лифляндии. Получив новое имение, Бобринский познакомился с комендантом Ревеля и его дочерью Анной. Поначалу родители Анны не соглашались на брак, объясняя отказ тем, что, возможно у императрицы есть планы на будущее сына.

Возвращение домой

Все-таки 27-летняя Анна и 34-летний Алексей поженились. Им позволили приехать в Петербург. Екатерина, намекая на поведение и репутацию сына, спросила невестку, как же она не побоялась выйти за недостойного человека. Тем не менее Бобринский открыл жене путь в высший свет. Ее хорошо приняли, ценили за ум, доброту и веселый нрав.

Неизвестный художник. Граф Алексей Григорьевич Бобринский. Графиня Анна Владимировна Бобринская

Вскоре императрица скончалась, и сводный брат, император Павел, позволил Бобринскому вернуться в Петербург и на военную службу. Именно от брата Бобринский получил документы на свои имения и земли и графский титул. По всякому поводу ему присваивали чин: на коронацию Павла Бобринскому дали генерал-майора, но через три года он вышел в отставку, переехал в Тульскую губернию, где изучал звездное небо в своей домашней обсерватории.

В 1813 Бобринский скончался. Овдовев, графиня Бобринская переехала в деревню, зимой давала в Москве балы, устраивала маскарады. Была на хорошем счету у императорской семьи, симпатизировала Пушкину, дала образование детям — дочери и троим сыновьям. Благодаря ей Бобринского называют основателем династии Бобринских.

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