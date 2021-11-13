ТОП-15: Интересные факты, которые вы, скорее всего, не сможете забыть

Все мы учимся каждый день. Кое-что из того, что мы изучаем, крайне важно для нашей жизни, работы и будущего, но есть также то, что мы узнаем ради удовольствия, и, как ни странно, эти бесполезные знания всегда более интересны, чем важные.



Мы решили рассказать вам об интересных фактах, которые вы, возможно, не знали.











1. Вы можете использовать руку, чтобы измерить размер угла в градусах. Просто разведите пальцы и положите ладонь на поверхность, где вам нужно определить угол. Угол между большим пальцем и мизинцем составит 90°.



2. За свою жизнь вы встречаете около 16 убийц (статистика!!).



3. Каждый раз, когда вы тасуете колоду карт, то являетесь первым человеком в истории с именно таким порядком карт в руках.









4. Вы можете определить количество дней в месяце с помощью кулака. Просто сожмите кулак и начните называть месяцы, считая по костяшкам пальцев. Костяшка - 31 день, а зазор между костяшками - 30 или 28.



5. Если вы заказываете одну пиццу диаметром 43 см, то получаете больше, чем две пиццы диаметром 30 см.



6. В вашей слюне содержится натуральное болеутоляющее вещество. Оно называется опиорфином, и является более эффективным чем морфий. Это вещество может снимать панические ощущения и оказывать антидепрессивный эффект.













7. Наш мозг не может воспринимать некоторые цвета. Их называют «невозможными цветами» или «запрещенными цветами». «Эти цвета не могут быть восприняты в нормальном свете, то есть в сочетании частот видимого света различной интенсивности, но, как сообщается, они различимы в особых обстоятельствах». Некоторые из этих цветов желто-синие и зелено-красные.



8. Мы состоим из многих различных элементов, таких как кислород, углерод, кальций, железо, и т.д. Все они были созданы «Большим взрывом», а это значит, что все мы являемся частью инопланетной жизни и сделаны из космических частиц, известных как «Звездная пыль».











9. Вы не чувствуете запаха, когда спите.



10. Если беременная женщина получает травму, ребенок делится с ней своими стволовыми клетками, чтобы исправить повреждение.











11. Вы знали, что светофоры намного больше, чем кажутся?!



12. Нам нужен кислород, чтобы выжить, но тот же самый кислород также является основной причиной того, что мы стареем и в конечном итоге умираем.



13. Человек, сидящий ближе всего к вам справа - это человек, который находится дальше всего от вас слева.



14. Когда вы задумываетесь об этом, ваш возраст - это всего лишь количество кругов, которые вы сделали вокруг Солнца.











15. Средний вес облака примерно 500 тонн. Это также средний вес 100 слонов. Грозовое облако весит как 200 000 слонов. Все зависит от количества воды в этих облаках.



И ещё два бонусных факта для самых любознательных:



16. Люди, которые родились в 90-е, очень особенные. Все они пережили смену двух тысячелетий, двух веков и три десятилетия, прежде чем им исполнилось 30.



17. Ученые доказали, что у ваших друзей всегда больше друзей, чем у вас. Они сделали этот вывод, взяв среднее количество друзей, которые есть у одного человека, и сравнили его с количеством друзей своих друзей. Второе число всегда было больше первого. Это называется «парадокс дружбы».

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2346594250626960256/

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