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Выйти замуж после развода

Когда вам уже не шестнадцать, на первого встречного вешаться — как-то не по статусу, а второго страшно не дождаться.

К тому же после развода у женщины, как правило, есть веские основания недолюбливать мужчин. И, заявляя: «Замуж больше ни ногой!», в большинстве случаев она совершенно искренна. Но иногда все же лукавит. Если вы привыкли жить в паре, то боязнь одиночества вполне естественна. Что же делать?

Выйти замуж после развода

Признаться

Признаться

Себе, конечно. Если очень хочется быть в крепких отношениях, не надо глубокомысленно рассуждать перед зеркалом и подружками, что вообще-то вам никто не нужен. Так и до нервного срыва недалеко.

Хотите отношений — не надо всех убеждать в обратном. Если вам никто не нужен и об этом все знают, то редкий (и, скорее всего, далеко не лучший) мужчина рискнет навязываться. Определите для себя, какой формат отношений вас интересует на данном этапе: брак, встречи раз в три дня, совместный отдых?

Посчитать

Посчитать

Не надо бла-бла-бла про несущественность материальной составляющей потенциального кандидата в женихи. Нам уже тридцать с хвостиком (даже если на самом деле это хвостище, развевающийся по ветру, как матерый штандарт), мы уже знаем, сколько стоит еда в магазине, наряды в бутике, обучение детей и путешествия по миру.

И если нам захочется кого-то кормить и баловать, мы скорее заведем котика, чем мужа. А от мужчины мы ждем отношений как минимум на равных.

Хотеть партнера, достигшего не меньшего уровня, чем вы — ни капли не меркантильно и вовсе не стыдно. В конце концов, вам с ним и разговаривать придется. А для просто секса или сопровождения есть специально обученные люди, к 30+ годам все девочки об этом знают.

Общаться

Общаться

Принимайте приглашения на самые необычные мероприятия, болтайте в Интернете, интересуйтесь, чем живут друзья и знакомые, делитесь своими эмоциями и впечатлениями. Заодно не будет времени погружаться в тоску и одиночество.

Чем шире круг вашего общения, тем больше в нем потенциальных женихов — это статистика!

Быть дипломатом

Быть дипломатом

Ок, вы умная женщина, все проанализировали и сразу берете быка за рога. В смысле, на первом же свидании строго допрашиваете собеседника по всем фронтам и выдаете суровый вердикт о соответствии или несоответствии кандидата заявленным требованиям. А потом с возмущением рассказываете подругам, что этот слабак даже не был способен достойно принять жестокую правду о себе!

Не обижайте ухажеров. Даже если вы считаете, что его зарплата мала, профессия непрестижна и шансов ноль — откажите красиво и без перехода на личности. Если отношений не выйдет, по крайней мере, ваша репутация приятной дамы не пострадает — мало ли как жизнь повернется.

Пробовать

Пробовать

Условия про секс исключительно после свадьбы сейчас выглядят странно, особенно с вашим опытом.

Из хорошего секса могут получиться крепкие отношения, даже если партнер не добирает очков по другим заявленным параметрам поиска. Допустим, даже крепких отношений не сложится — это не повод опрометчиво разбрасываться хорошим сексом, его в природе не так уж и много.

Проверять

Проверять

Любовная лодка разбилась о быт — это не сказки. Обязательно проверяйте, насколько ваши бытовые представления совпадают — и оценивайте, сумеете ли вы всю оставшуюся жизнь мириться с громыхающей о чашку ложечкой, блужданиями в неглиже по дому, выглаживанием стрелок на полотенцах и прочими милыми особенностями.

Иногда достаточно зайти к поклоннику на чай, чтобы понять: парень-то, может, и неплохой, но исключительно в формате встреч на нейтральной территории.

Соответствовать

Соответствовать

Когда мужчина заводит отношения со взрослой женщиной, он, вероятно, рассчитывает, что скандалы на пустом месте, семь пятниц на неделе, требования выгуливать по ювелирным бутикам и заваливать розами на глазах всего Инстаграмма остались в вашем прошлом. Мужчине, как и вам, нужен равный партнер, а не впавшая в детство взрослая содержанка.

Не изображайте в отношениях старшеклассницу, после 20 лет обычно выходит неловко. Если бы мужчина хотел Лолиту, он и знакомился бы Лолитами, а не с вами.

Не зацикливаться

Не зацикливаться

А если подходящий мужчина никак не встречается? Ну и черт бы с ним! Сознательный возраст тем и хорош, что мы четко понимаем, как много в мире увлекательных занятий, кроме отношений. Делайте то, что любите: концерты, спорт, путешествия, сплетни с подружками под шампанское, бесконечные курсы красоты у любимого косметолога — не факт, что у вас на все это будет достаточно времени, когда вы опять встретите своего принца.

Человек, которому интересно жить, и окружающим интересен. Плюс в тематических местах гораздо больше шансов встретить мужчину с теми же увлечениями, что и у вас. А дальше — как знать, куда заведет дискуссия о креплениях для сноуборда.

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