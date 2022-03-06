Выйти замуж после развода

Когда вам уже не шестнадцать, на первого встречного вешаться — как-то не по статусу, а второго страшно не дождаться.

К тому же после развода у женщины, как правило, есть веские основания недолюбливать мужчин. И, заявляя: «Замуж больше ни ногой!», в большинстве случаев она совершенно искренна. Но иногда все же лукавит. Если вы привыкли жить в паре, то боязнь одиночества вполне естественна. Что же делать?

Признаться

Себе, конечно. Если очень хочется быть в крепких отношениях, не надо глубокомысленно рассуждать перед зеркалом и подружками, что вообще-то вам никто не нужен. Так и до нервного срыва недалеко.

Хотите отношений — не надо всех убеждать в обратном. Если вам никто не нужен и об этом все знают, то редкий (и, скорее всего, далеко не лучший) мужчина рискнет навязываться. Определите для себя, какой формат отношений вас интересует на данном этапе: брак, встречи раз в три дня, совместный отдых?

Посчитать

Не надо бла-бла-бла про несущественность материальной составляющей потенциального кандидата в женихи. Нам уже тридцать с хвостиком (даже если на самом деле это хвостище, развевающийся по ветру, как матерый штандарт), мы уже знаем, сколько стоит еда в магазине, наряды в бутике, обучение детей и путешествия по миру.

И если нам захочется кого-то кормить и баловать, мы скорее заведем котика, чем мужа. А от мужчины мы ждем отношений как минимум на равных.

Хотеть партнера, достигшего не меньшего уровня, чем вы — ни капли не меркантильно и вовсе не стыдно. В конце концов, вам с ним и разговаривать придется. А для просто секса или сопровождения есть специально обученные люди, к 30+ годам все девочки об этом знают.

Общаться

Принимайте приглашения на самые необычные мероприятия, болтайте в Интернете, интересуйтесь, чем живут друзья и знакомые, делитесь своими эмоциями и впечатлениями. Заодно не будет времени погружаться в тоску и одиночество.

Чем шире круг вашего общения, тем больше в нем потенциальных женихов — это статистика!

Быть дипломатом

Ок, вы умная женщина, все проанализировали и сразу берете быка за рога. В смысле, на первом же свидании строго допрашиваете собеседника по всем фронтам и выдаете суровый вердикт о соответствии или несоответствии кандидата заявленным требованиям. А потом с возмущением рассказываете подругам, что этот слабак даже не был способен достойно принять жестокую правду о себе!

Не обижайте ухажеров. Даже если вы считаете, что его зарплата мала, профессия непрестижна и шансов ноль — откажите красиво и без перехода на личности. Если отношений не выйдет, по крайней мере, ваша репутация приятной дамы не пострадает — мало ли как жизнь повернется.

Пробовать

Условия про секс исключительно после свадьбы сейчас выглядят странно, особенно с вашим опытом.

Из хорошего секса могут получиться крепкие отношения, даже если партнер не добирает очков по другим заявленным параметрам поиска. Допустим, даже крепких отношений не сложится — это не повод опрометчиво разбрасываться хорошим сексом, его в природе не так уж и много.

Проверять

Любовная лодка разбилась о быт — это не сказки. Обязательно проверяйте, насколько ваши бытовые представления совпадают — и оценивайте, сумеете ли вы всю оставшуюся жизнь мириться с громыхающей о чашку ложечкой, блужданиями в неглиже по дому, выглаживанием стрелок на полотенцах и прочими милыми особенностями.

Иногда достаточно зайти к поклоннику на чай, чтобы понять: парень-то, может, и неплохой, но исключительно в формате встреч на нейтральной территории.

Соответствовать

Когда мужчина заводит отношения со взрослой женщиной, он, вероятно, рассчитывает, что скандалы на пустом месте, семь пятниц на неделе, требования выгуливать по ювелирным бутикам и заваливать розами на глазах всего Инстаграмма остались в вашем прошлом. Мужчине, как и вам, нужен равный партнер, а не впавшая в детство взрослая содержанка.

Не изображайте в отношениях старшеклассницу, после 20 лет обычно выходит неловко. Если бы мужчина хотел Лолиту, он и знакомился бы Лолитами, а не с вами.

Не зацикливаться

А если подходящий мужчина никак не встречается? Ну и черт бы с ним! Сознательный возраст тем и хорош, что мы четко понимаем, как много в мире увлекательных занятий, кроме отношений. Делайте то, что любите: концерты, спорт, путешествия, сплетни с подружками под шампанское, бесконечные курсы красоты у любимого косметолога — не факт, что у вас на все это будет достаточно времени, когда вы опять встретите своего принца.

Человек, которому интересно жить, и окружающим интересен. Плюс в тематических местах гораздо больше шансов встретить мужчину с теми же увлечениями, что и у вас. А дальше — как знать, куда заведет дискуссия о креплениях для сноуборда.

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