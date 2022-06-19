Тайны Тибета: Порталы в иные миры?!

Участники последней научной экспедиции в 1999 году обнаружили, что если провести ось от главной горы Тибета Кайлас на противоположный бок земного шара, то можно попасть прямо на остров Пасхи, где находятся каменные статуи неизвестного происхождения. Когда соединить этот остров с мексиканскими пирамидами воображаемой линией и продолжить её дальше, то упрёмся… точно в гору Кайлас, что в Тибете.



А если соединить таким меридианом гору Кайлас с египетскими пирамидами, то снова выходим на остров Пасхи! Расстояние от тибетских пирамид до египетских и от острова Пасхи до мексиканских пирамид абсолютно одинаковы. На сегодня нет сомнений, что мировая система пирамид когда-то давно построена кем-то для связи нашей планеты с космосом.



Тибет - место богов

Тибетская группа пирамид - наибольшая на Земном шаре. Представьте себе сотни пирамид, которые расположены равномерно, в строгой математической зависимости от четырёх сторон света, около основной пирамиды - священной горы Кайлас. Высота этой горы - 6714 метров.



Все остальные пирамиды Тибета поражают своим разнообразием и формами, их высота от 100 до 1800 метров. Для сравнения высота египетской пирамиды Хеопса “всего” 146 метров. Все пирамиды мира похожи между собой, но только в Тибете среди пирамид стоят интересные каменные конструкции, которые из-за плоской или вогнутой поверхности называют “зеркалами”.

Давняя тибетская легенда рассказывает, что когда-то на Землю с небес сошли Сыны Богов. Это было очень давно. Сыны владели удивительной силой пяти элементов, с помощью которой построили гигантский город. Именно в нём, как утверждают восточные религии, находился Северный полюс до Всемирного потопа.





Во многих восточных странах гора Кайлас считается святейшим местом на планете Земля. Она и окружающие горы были постороены с помощью могущественной силы пяти элементов: воздуха, воды, земли, ветра и огня. В Тибете эту силу считают как психическую энергию Вселенной, как что-то недоступное и недосягаемое для осмысления человеческим умом! А тут ещё на высоте 5680 метров находится знаменитая “Долина Смерти”, пройти через неё можно только священной дорогой. Сойдёшь с дороги - попадёшь в зону действия тантрической силы. А каменные зеркала так изменяют ход времени для тех людей, которые туда попадали, что за считаные годы они превращались в стариков.



Каменные зеркала



Эти уникальные каменные конструкции имеют гладкую или вогнутую поверхность. Наибольшая загадка для науки - способность каменных зеркал изменять время. “Время” - это энергия, способная концентрироваться и распространятся. Пример временного действия тибетских зеркал - загадочная смерть четырёх альпинистов, которые во время экспедиции сошли с указанной священной дороги, а после возвращения за один год постарели и умерли. Медицина не смогла установить причину ихнеё смерти.



Все каменные зеркала имеют разную форму и разные размеры. Одно из них которое имеет высоту 800м, называют “Каменный дворец счастья”. Считают, что оно является местом перехода в другие параллельные миры. Наибольшие “зеркала” - плоские склоны западной и северной сторон главной пирамиды Кайлас. они имеют чётко вогнутую форму. Высота каждого из них - 1800м. Учёные утверждают, что такие огромные плоскости имеют способность передавать энергию, которая накапливается в самих пирамидах, соединяя её с потоками других энергетических сил Вселенной.

Загадочные строители



Творцы пирамид, без сомнений, знали законы тонких энергий и умели ими управлять. Но кто это был? Гипотез существует много. Одни думают, что пирамиды построили обычные люди. Другие - пирамиды - это результат вмешания в земные дела инопланетян. На некоторых конструкциях остались следы рисунков, похожих на лица людей. Так что, пирамиды могли построить представители высокоразвитой цивилизации. Наиболее развитой на земле была цивилизация лемурийцов - расы, которая владела энергией Духа.Но они имели большие глаза и маленькие носы, а те люди, что на рисунках, больше походи на наших современников. А ещё на одном камне высечено четыре фигуры. Рядом с ними - овал с двумя проходами, который напоминает летающий аппарат атлантов. Атланты, как описано в тибетских документах, в определённый момент своего существования получили доступ к знаниям лемурийцов, записанных на специалных золотых пластинах.



На одной из тибетских вершин, как доказательство этого, сидит человек, нет, ни живой, а каменный. Такой себе монумент, ростом как 16-ти этажный дом. Человек сидит в позе Будды, держа на коленях большую пластину. Его голова опущена вниз, как бы она читает. Она повёрнута на юго-восток, туда, где на территории Тихого океана когда-то была легендарная Лемурия. Этот монумент - символ передачи атлантам знаний лемурийцов. Но сегодня никто не может добраться до читающей фигуры, потому что “сидит” она в зоне действия одного из тибетских “зеркал”. Наверно, людям нашей цивилизации надо иметь много терпения и большой запас духовной чистоты, чтобы добраться к тем тайным знаниям, которые, возможно, изменят на лучшее всю нашу будущую жизнь.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2503984113774495965

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