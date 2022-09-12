Головоломки для тренировки мозга

Скрытые буквы

Как Вы считаете, какие буквы русского алфавита могут быть скрыты за карточками? Допускается расположение букв в любой ориентации на плоскости.

За той карточкой, что слева — буквы "Ж", "К", "Х". За той карточкой, что справа — буквы "Б", "В", "Е", "Р", "Ш", "Ь", "Э".

Два квадрата

Инструменты

На рисунке изображено двадцать инструментов, - попробуйте отыскать их всех.

Углы четырехугольника

Все ли углы в данном четырехугольнике прямые?

Да, все углы в четырехугольнике прямые. Прямой угол на фоне ряда развернутых углов зрительно искажается, и уже не выглядит прямым.

Юные водоносы

Какой из этих двух мальчиков сможет принести в своей лейке больше воды для полива огорода?

Несмотря на то, что у одного мальчика лейка больше по размерам, оба мальчика принесут одинаковое количество воды, так как носики у обеих леек находятся на одном уровне, и по закону физики о сообщающихся сосудах — уровень воды в лейках не превысит уровня, на котором располагаются края носиков леек. То есть лишняя вода просто вытечет.

Задача Лайонса

Разрежьте фигуру на четыре одинаковых многоугольника отличающихся по своей форме от исходной фигуры.