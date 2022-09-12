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Головоломки для тренировки мозга

Скрытые буквы

Скрытые буквы русского алфавита - Графическая головоломка

Как Вы считаете, какие буквы русского алфавита могут быть скрыты за карточками? Допускается расположение букв в любой ориентации на плоскости.

За той карточкой, что слева — буквы "Ж", "К", "Х". За той карточкой, что справа — буквы "Б", "В", "Е", "Р", "Ш", "Ь", "Э".

Два квадрата

Два квадрата - уберите шесть спичек - Графическая головоломка
Головоломки для тренировки мозга

Инструменты

Инструменты - Графическая головоломка

На рисунке изображено двадцать инструментов, - попробуйте отыскать их всех.

Углы четырехугольника

Зрительные искажения - Углы четырехугольника - Графическая головоломка

Все ли углы в данном четырехугольнике прямые?

Да, все углы в четырехугольнике прямые. Прямой угол на фоне ряда развернутых углов зрительно искажается, и уже не выглядит прямым.

Юные водоносы

Юные водоносы - Графическая головоломка

Какой из этих двух мальчиков сможет принести в своей лейке больше воды для полива огорода?

Несмотря на то, что у одного мальчика лейка больше по размерам, оба мальчика принесут одинаковое количество воды, так как носики у обеих леек находятся на одном уровне, и по закону физики о сообщающихся сосудах — уровень воды в лейках не превысит уровня, на котором располагаются края носиков леек. То есть лишняя вода просто вытечет.

Задача Лайонса

Головоломка на разрезание фигуры - Задача Лайонса

Разрежьте фигуру на четыре одинаковых многоугольника отличающихся по своей форме от исходной фигуры.

Головоломки для тренировки мозга

А вы знали об  этом?

На пенисе самцов мух Drozoрhila Yacuba имеются два шипа, а у самок — два специальных кармашка, во время спаривания они совмещаются. Но если самец D. Yacuba решает заняться сексом с мухой другого вида, например, с D. Santomea, то ей приходится изрядно помучиться, потому что на ее теле кармашков для шипов природа не предусмотрела.Самец же, не пристроив свои шипы куда полагается, лишается ориентации и выбрасывает семя (которое у него, к слову, очень липкое) на себя или партнершу, в результате чего незадачливая парочка склеивается намертво.              

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