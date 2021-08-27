Как москвичи подняли «Чумной бунт» в 1771 году

Разрушительный след в истории человечества оставили не только войны и стихийные бедствия – землетрясения, наводнения, ураганы. Огромными опустошениями «отметились» пандемии и эпидемии чумы.

Болезнь, именованная чёрной смертью, черным мором, моровой язвой, злой лихорадкой не раз совершала губительные набеги на нашу планету. И каждый раз число её жертв исчислялось миллионами людей.

Как эпидемия чумы проникла в Россию в 1770 году

Эпидемию чумы 1770−1772 годов, которая свирепствовала в Москве, называют последней масштабной вспышкой этой опасной болезни.

По дошедшим до нас источникам, первая пандемия «чёрной смерти», охватившая множество стран, возникла в VI веке в Египте («Юстиниановая чума»). Вспышки этого ужасного повального заболевания периодически повторялись на разных континентах. Не обошла стороной чума и русские земли, несколько раз посетив их в течение XIII-XIV веков. Тогда пострадали Новгород, Псков, Киев, Смоленск, Чернигов. Но самый большой «урожай» моровая язва собрала в Москве в 1770-1771 годах, во время царствования Екатерины II.

Можно сказать, что чума въехала в Первопрестольную на солдатских штыках. В ходе войны с Турцией русские части оказались на территории Молдавии, где тогда свирепствовала чума.

Какие меры предпринимала власть, чтобы локализировать распространение чумы

В походной жизни нет времени на личную гигиену; на биваках, как правило, царят скученность и антисанитария. Так солдаты и офицеры становились «транспортом» для блох-носителей чумной палочки. Переносчиками заразы становились также трофеи и иноземные товары. Чума быстро распространилась по Украине, захватила Брянщину и Тверскую область, а в декабре 1770-го первые её признаки обнаружились у раненых в московском госпитале на Введенских горах.

Генерал-поручик Пётр Еропкин.

Московский губернатор Пётр Салтыков распорядился проводить все известные на то время дезинфекционные мероприятия: окуривать помещения можжевеловым дымом, сжигать вещи умерших, обрабатывать уксусом деньги и предметы обихода. Однако действенных результатов это не принесло, и в марте 1771 года распоряжением императрицы все полномочия по борьбе с чумой были переданы генерал-поручику Петру Еропкину.

Но самый значимый вклад в ликвидацию эпидемии внёс опальный к тому моменту фаворит Екатерины II граф Григорий Орлов, получивший от императрицы неограниченные полномочия.

Кроме осуществления традиционных обеззараживающих мер, по его инициативе в столице начали действовать санитарные отряды, обеспечивающие эвакуацию больных и захоронение умерших в специально отведённых местах. Гвардейцы Орлова пресекали мародёрство и торговлю пожитками умерших, не допускали значительных скоплений людей. Улицы очищались от умерших людей, их имущество и дома сжигались. Осиротевших детей направляли в особый приют.

Генеральный сухопутный госпиталь.

На окраинах и за чертой города были основаны специальные карантинные больницы. Врачам положили двойное жалованье. Добровольно обратившимся за помощью при выписке выдавалось солидное денежное и вещевое пособие. Гражданам, скрывавшим больных, грозила вечная каторга, а вот донёсшие на таковых материально поощрялись. Закрылись все фабрики, гостиные дворы и торговые ряды регулярно окуривались можжевельником. Особое внимание уделялось состоянию богаделен и их обитателей. Всего на мероприятия по локализации чумы из казны было выделено 400 тысяч рублей.

Почему москвичи взбунтовались и убили архиепископа Амвросия

Архиепископ Московский Амвросий.

Несмотря на титанические усилия властей, смертельный недуг сдавал свои позиции довольно медленно. В отчаянии люди были готовы на любые безумства. Охватившая Москву истерия вылилась в череду трагических кровавых событий, получивших название «Чумной бунт».

В сентябре начали проводиться стихийные молебны перед иконой Боголюбской Божией Матери, которая была установлена на стене у Варварских ворот Китай-города. Это случилось после того, как кто-то распустил слух о якобы вещем сне, в котором Богородица посетовала на то, что возле её образа не возжигаются свечи и не служатся молебны. Господь за это решил покарать вероотступников, обрушив на них каменный дождь, но по молитвам Заступницы смягчил наказание, наслав моровую язву.

Правящий архиерей Амвросий (Зертис-Каменский) категорически воспротивился этому. Служение молебнов в не предназначенном для этого месте простыми мирянами, то есть людьми, не облачёнными в священнический сан, он назвал богопротивным позорищем. Кроме того, Владыка Амвросий опасался, что стечение к иконе толп народа может способствовать дальнейшему распространению эпидемии. Поэтому он принял решение перенести святой образ в расположенную неподалёку церковь Кира и Иоанна, а ящики для пожертвований опечатать и передать в сиротский дом.

Узнав об этом, Еропкин распорядился изменить целевое назначение денег, направив их на борьбу с чумой. Появившийся у ящиков с деньгами военный караул спровоцировал народ на бунт. В толпе зазвучали возгласы о том, что грабят Богородицу. Вооружённый дрекольем и камнями люд напал на военных. Кричали, что во всем виноват Амвросий. Желая выместить на нем злобу и отчаяние, народ ринулся к жилищу архиепископа в Чудовом монастыре. Предупреждённый Амвросий бежал в Донской монастырь, однако спастись ему не удалось: разъярённые бунтовщики вытащили его из церковного алтаря, где архиепископ пытался скрыться, и до смерти забили кольями.

Как удалось подавить восстание, и кто понёс наказание за «богомерзкое позорище»

После подавления восстания для наведения порядка правительство направило в Москву войска под командованием Григория Орлова.

Мятежники не ограничились погромом монастыря и убийством архиепископа. Бунт покатился по Москве, выплеснулся на улицы. Против нескольких тысяч обезумевших горожан власти могли выставить всего 130 гвардейцев. Поэтому после того, как мирно договориться с бунтовщиками не удалось, в ход пошли пушки. Несколько сотен человек погибли, 250 человек были арестованы, остальные бежали. Следствие по делу о мятеже и убийстве архиепископа Амвросия не смогло выявить конкретных зачинщиков беспорядков. Однако для острастки мятежников суд «назначил» виновных. Четверых приговорили к повешению, к шестидесяти подсудимым применили вырезание ноздрей, публичное битье кнутом, ссылку на каторжные работы. Около полутора сотен человек были отпущены на свободу.

Чумной бунт (акварель Эрнеста Лисснера, 1930-е годы).

Процесс над мятежниками стал поворотным моментом в судебной практике государства Российского. До этого события существовал негласный мораторий на смертную казнь, введённый во время правления Елизаветы Петровны. Но «Чумной бунт» был настолько вопиющим преступлением, направленным против священства, а значит, против Бога, что Екатерина II решилась на возвращение высшей меры наказания.

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