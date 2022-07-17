Икона "Премудрость Божия София": о чем молятся

Икона "Премудрости Божией Софии" считается очень редкой, поэтому ее практически невозможно встретить во многих церквях, но есть определенное количество храмов, где эта она занимает свое почетное место.

Кто находится в центре на иконе "Премудрость Божия София"?

Икона "Премудрость Божия София" является не чем иным, как перевоплощением Божьей Матери, показывая всю Ее премудрость. Мудростью является сам Христос, который, принеся себя в жертву, смог спасти все человечество. На иконе можно увидеть не только Софию, но и самого Христа, рядом с ним находится Иоанн Предтеча, который всегда был рядом с Христом всю Его земную жизнь. Также на иконе можно увидеть учеников Христа, которые внимательно внимают Его учениям. О ней написано в книге Соломона. Изображение на иконе еще раз напоминает всем верующим, для чего Сын Божий пришел на эту землю и от кого именно Он был рожден.

Икона "Софии Премудрости Божией" Киевская помогает преодолеть многие беды. На ней изображен храм, в котором стоит Божья Матерь в красивом хитоне и с покрытой головой. Руки протянуты вперед. Под иконой имеется надпись «Премудрость создай Себе Дом и утверди столпов седмь». На ней также есть Бог Отец и Святой Дух. С обеих сторон Божья Матерь окружена семью архангелами.

Как выглядят архангелы на иконе?

Икона Божией Матери "София Премудрость Божия" включает в себя и изображения архангелов, которые всегда находились рядом с Божиим Сыном Иисусом Христом. Архангелы нарисованы с крыльями, и каждый из них держит определенный знак святости. Архангел Михаил находится с правой стороны, в руках у него пламенный меч. Уриил держит молнию, которая опущена вниз. Рафаил имеет возле себя апавастр мира всего. С левой стороны также находятся лики архангелов. Первым слева изображен Гавриил, который держит в руках цветок распущенной лилии. Селафиил держит четки. Иегудиил изображен с царской короной, а Варахиил имеет в руках цветы и находится на белом плате.

Все они расположены над головой Божией Матери, которая стоит на облаке. Под Ней находится церковь с тайными записями из Ветхого Завета. Также на иконе есть амвон, состоящий из семи ступеней. Каждая из них подписана. Верующий человек сможет прочитать такие слова:

Вера. Надежда. Любовь. Смирение пред Господом. Благородство. Слава. Чистота помыслов.

Считается, что такая икона должна находиться в каждом доме, так как она отвечает за благополучие в семье.

Когда молятся перед иконой "Софии Премудрости Божией Матери"?

Священнослужители говорят о том, что помолиться перед иконой можно в любое время, делать это надо тогда, когда требует душа человека. В каждом доме обязательно должен находиться святой уголок, где стоят образа, горит лампадка и зажигаются свечи.

Если в вашем доме будет икона "Премудрость Божия София", то можно с уверенностью говорить, что в нем не будет никаких споров, получится в семье избежать различных неурядиц, будет создана благоприятная почва для полного доверия к каждому человеку, который переступит порог дома и придет с чистыми мыслями.

Мало кто знает, какую силу имеет икона "София Премудрость Божия", о чем молятся перед нею верующие, но все, кто хоть раз столкнулся с ней, точно знают, что все просьбы, которые произносятся перед ней в молитве, остаются услышанными Господом Богом.

Где находится самая старинная икона "София Премудрость Божия" и что она означает?

Копий икон на сегодняшний день существует много, но одна из самых старинных находится в Киеве, в знаменитом Софийском соборе. Этот образ проделал долгий путь, так как когда-то был привезен из церкви Юстиниана в Византии.

Находящаяся здесь икона "София Премудрость Божия" значение имеет несколько иное, так как является некой дорогой между земным и небесным миром. Кроме архангелов, в небесах изображены наши праотцы. На семи ступенях находятся библейские герои. Так, на четвертой ступеньке имеется Моисей со скрижалями с надписью, призывающей чтить Слово Божие. После Моисея изображены также Аарон и Давид. Слева стоят пророки Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил.

Какие существуют другие иконы "Пермудрость Божия София"?

Надо отметить, что Киевский образ - не единственный в своем роде, существует еще икона "София Премудрость Божия Новгородская", которая имеет свои отличительные характеристики. На ней изображен Спаситель, перед которым стоит Богоматерь и Иоанн Предтеча в молитве.

Главной фигурой на иконе является Господь Вседержитель, на котором надеты царские одежи, а за спиной у Бога огненные крылья. Господь находится на престоле, который держится на семи столпах, вокруг голубой фон, символизирующий небеса со звездами.

Новгородская икона считается чудотворной, при этом имеются записи в истории, когда люди действительно смогли с помощью нее вылечиться. Каждый год на праздник Успение Пресвятой Богородицы возле Киевской и Новгородской икон собираются тысячи верующих, которые просят помочь в решении проблем.

О чем говорить и просить перед иконой?

В святом писании сказано, что Господь Бог слышит все молитвы, которые произносит человек, поэтому перед иконой "София Премудрость Божия" произносится специальная молитва, которую обязательно надо знать и правильно читать. Она обращена к Божьей Матери и самому Господу Богу. Каждый, кто молится перед иконой, должен четко понимать, что Премудрость – это полнота тех знаний, которая имеется у человека о Боге.

Икона дает возможность человеку попросить Господа Бога дать Мудрости для того, чтобы принять правильное решение в различных делах. Также считается, что она может способствовать разрешению конфликтов не только внутри семьи, но и в работе. Произнося молитву, человек может почувствовать, как решение приходит само по себе, только следует научиться слышать подсказки Бога и внимать Его учению.

Перед иконой можно попросить здоровья и счастья каждому православному христианину, который выполняет все заповеди и стремится познать учения Бога, получить от Него частичку мудрости и понимания.

Толкование молитвы, произносимой перед иконой

Если в церкви находится икона "София Премудрость Божия", молитва должна произноситься соответствующая. Важно помнить, что ее читают таким образом, чтобы верующий человек прекрасно понимал, о чем идет речь. Растолкуем некоторые слова в молитве перед этой иконой. "Непостижимая и Всепетая Премудрости" подразумевает под собой то, что человек до конца не понимает всей Мудрости, данной Господом Богом ему, и не может ею пользоваться правильно, как нам заповедал сам Иисус.

"Единем словом спасеся" - здесь необходимо понимать, что только вера в Бога может спасти все человечество. При этом в молитве есть слова, которые указывают на то, что даже самый грешный человек может заслужить прощение, если будет веровать в Бога. "Разумом неразумных наполняеши, и буияго умудряеши" стоит понимать как то, что сам Господь Бог старается вразумить людей на земле и вселить в их души аеру, а также мудрость, которой Он обладал сам.

Из истории писания иконы

Икона "Премудрость Божия София" была написана изначально как разъяснение того, что Бог может существовать в трех лицах: Бог-Отец, Бог-Сын и Святой дух.

Некоторые историки утверждают, что имя София было выбрано не зря, так как оно наиболее подходит к названию этой иконы. Например, София больше всего олицетворяет Мудрость, так еще в святом писании указано. Если перевести слово София с греческого на французский, то оно будет обозначать Троицу.

Икона Софии появилась в храме Константинопольском, но до нашего времени она так и не дошла. Археологи долгое время вели раскопки с целью найти именно этот образ, но, к сожалению, об источниках иконографии практически ничего не известно. Многие верующие до сих пор спорят, почему София изображена как женская фигура, ведь под ней подразумевается не что иное, как Мудрость Божия?

Но ответ на этот вопрос так и остается секретом. Среди множества вариантов больше всего у православных христиан почитается икона "Премудрость Божия София" Киевская и Новгородская.

Роль иконы в духовной жизни христиан

Афанасий Александрийский говорил, что в образе Мудрости может выступать не только Богоматерь, но и все другие проявления духовной жизни. Например, это может быть церковь, святые или даже просто человеческая душа, ведь в каждом, в ком проживает Бог, есть эта Премудрость.

Архиепископ Игнатий Воронежский говорил о том, что Мудрость и Храм Софии находятся на небесах, а именно на Божественном Престоле, там, где есть ангелы и Бог. Но при этом Игнатий утверждал, что Мудрость присутствует везде, во всех мирах, видимых и невидимых, в душах людей, церквях и на небе, равным счетом как и на земле.

Понимание этого может быть настолько сложным для человека, что все тайны и секреты духовной жизни смогут раскрыться лишь перед иконой Мудрости. Поэтому миллионы паломников ежегодно устремляются в тот храм и собор, где находится именно этот образ.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2517601296638544308/

А вы знали об этом?

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