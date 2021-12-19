Трагическая история любви Александра Блока

Правило о том, что гении не годятся в примерные мужья, почти не знает исключений. И хотя Александр Блок любил свою жену, Любовь Менделееву, самой преданной любовью, он так и не смог сделать ее счастливой. В день рождения великого русского поэта вспоминаем, как складывалась его личная жизнь.
ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Александр Блок с младых ногтей был чувствительным. В 1897 году 17-летний юноша познакомился с 37-летней Ксенией Садовской. Он приехал на немецкий курорт вместе с матушкой и тетей, а она, жена довольно известного чиновника, восстанавливалась после третьих родов. Молодой человек заинтересовал зрелую женщину. Она флиртовала с ним и делала все, чтобы он ни на шаг от нее не отходил. А он поначалу поддавался, но в итоге рассказал обо все маме.
Несмотря на увещевания двух взрослых женщин, Блок так и не смог отказаться от Садовской. Их роман плавно перетек в Санкт-Петербург, но... любовная лодка разбилась о быт. Вполне вероятно, это стало одним из первых шагов к отказу от «земного» и «бытового».
Немаловажную роль сыграло увлечение Александра символизмом и поэзией Владимира Соловьева, который утверждал, что земная жизнь лишь подобие мира высшей реальности.Пробудить человечество и вознести его, по теории лирика, должна была Вечная Женственность. Так, Блок начал искать свою Прекрасную Даму. И нашел ее очень скоро.
ДЕВИЧИЙ СТАН, ШЕЛКАМИ СХВАЧЕННЫЙ
Любовь Дмитриевна Менделеева — дочь прославленного ученого Дмитрия Менделеева, мечтающая об актерской карьере. С Блоком она была поверхностно знакома уже очень давно — его отец работал профессором в университете. Однако лишь спустя годы Александр и Любовь начали общаться ближе. Девушка, которая была крайне скромной и «неумелой в болтовне», очаровала начинающего поэта своей холодностью и сдержанностью.
«Мы сидели за кулисами в полутайне, пока готовили сцену. Помост обрывался. Блок сидел на нем, как на скамье, у моих ног, потому что табурет мой стоял выше, на самом помосте. Мы говорили о чем-то более личном, чем всегда, а главное, жуткое – я не бежала, я смотрела в глаза, мы были вместе, мы были ближе, чем слова разговора», — вспоминала постановку «Гамлета» Менделеева. Она играет Офелию, он — Гамлета. И после выступления расстаются, чтобы то и дело случайно встречаться в самых разных уголках Санкт-Петербурга.
Видимо, Блок посчитал эти столкновения тайным знаком. Он решился объясниться в любви. И был вполне готов к тому, что Менделеева ему откажет. Но она не отказала. Разве можно представить себе девушку, которой не было бы лестно такое преклонение? Только спустя время Любовь Дмитриевна поймет, что именно это восхищение и станет главной проблемой их брака.
В 1903-м состоялось венчание. И еще год после этого Менделеева оставалась девственницей. Блок утверждал, что не может быть с Прекрасной Дамой как с «уличной девкой». И это мучило Любовь Дмитриевну. Особенно с учетом того, что Александр оставался верен ей только в платоническом смысле. Физически он вновь и вновь находил себе любовниц. Но любил поэт только свою жену. И любил такой любовью, что вместе с ним ее полюбили и другие деятели искусства.
ВЕЧНАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ
Сергей Соловьев, Андрей Белый и многие другие знакомые Александра Блока настолько прониклись к нему доверием, что тоже окрестили Любовь Менделееву «земным отображением Вечной Женственности». «Блоковцы» буквально не давали ей покоя — они искали тайные знаки в том, что она надела, обсуждали каждый жест и слово. При этом остальные женщины совершенно не понимали этого увлечения.
«Она была похожа на бегемота, поднявшегося на задние лапы. Глаза — щелки, нос — башмак, щеки — подушки», — так описывала Любовь Менделееву Анна Ахматова, которая была лично с ней знакома. Но такой Прекрасную Даму видели только те, кто не читал строк, посвященных ей.
Тем временем, сама Менделеева явно начала уставать и от внимания к своей персоне, и от сдержанности мужа, чьи слова о духовной любви не могли утолить ее жажду любви физической. Вероятно, именно поэтому она в итоге поддалась на уговоры Андрея Белого, поэта, который осознал, что хочет быть с Любовью Дмитриевной настолько, что готов был вызвать своего друга и коллегу на дуэль.
Но вовремя очнувшись от резкой вседозволенности, Менделеева осознала, что вовсе не любит Белого. Она отшатнулась от него. Однако именно он пробудил в Любови Дмитриевне ту жажду физической близости, из-за которой она тоже начала изменять мужу. «Я же верна моей настоящей любви, как и ты? Курс взят определенный, так что дрейф в сторону не имеет значения», — говорила Менделеева Блоку.
СТАНА ЕЕ НЕ КОСНУЛСЯ РУКОЮ
Любовь Дмитриевна продолжала играть у Мейерхольда и однажды вернулась с гастролей беременной. Бездетный Блок, как ни странно, настоял на родах. Но малыш прожил всего 8 дней. Поэт, не сдерживая своих эмоций, рыдал на могиле неродного ребенка. А позднее на тот свет отправился и отец Александра Александровича. Два этих события выбили Блока из колеи, и он вместе с женой отправился в Италию и Германию и лишь спустя несколько лет вернулся в Россию.
И если ему стало лучше — благодаря влюбленности в Любовь Андрееву-Дельмас, — то Любовь Дмитриевна продолжала страдать. От душевной тоски она закрутила очередной непродолжительный роман, а после закончила курсы медсестер и отправилась на фронт Первой мировой.
На тот момент отношения Блока с Андреевой-Дельмас дошли до того, что он был готов развестись со своей женой, чтобы жениться на лучшей исполнительнице Кармен. Правда, в одночасье все для Александра Александровича изменилось. Поэт, оставшийся без своей Музы, резко осознал, насколько любит ее и как нуждается в ней. Общество Андреевой-Дельмас резко стало тяготить Блока. И они расстались.
Александр Александрович попросил супругу вернуться с фронта, а вслед за этим прогремела революция.
КУДА ИДУТ «ДВЕНАДЦАТЬ»?
Блок так сильно верил в коммунизм и советскую власть, что готов был принимать любое участие в постройке нового государства. Однако оно ему совершенно не обрадовалось. Поэту давали неподъемное количество работы и, при этом, практически никак не обеспечивали. Спустя некоторое время Александр Александрович начал осознавать страшную истину, которую так точно описал в поэме «Двенадцать», хотя тогда ее еще не понимал этого.
«Я задыхаюсь, задыхаюсь, задыхаюсь. И не я один: вы тоже! Мы задохнемся все. Мировая революция превратилась в мировую грудную жабу!» — говорил измученный Блок, который стал совершенно неспособен писать новые стихи. И хотя для самого поэта это время было крайне тяжелым, трудности сплотили его с женой.
В их жизни не осталось недоразумений, недомолвок и метаний. Александр Александрович уже не думал об изменах, как и его супруга. Вместо этого он с горечью осознавал, как много времени потерял и сколько упустил, отказавшись «касаться Прекрасной Дамы».
В 1921 году Блок скончался. Историки называют разные причины, а критик Владислав Ходасевич говорил хоть и расплывчато, но в целом очень верно: «Блок умирал несколько месяцев...Он умер как-то "вообще", оттого, что был болен весь, оттого, что не мог больше жить. Он умер от смерти».
Любовь Дмитриевна пережила поэта на 18 лет, но больше не вышла замуж. В конце жизненного пути она принялась наводить порядок в дневниках и осознала, что в нем не было ни одной страницы, на которой не фигурировало бы имя супруга, который любил ее так сильно.
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