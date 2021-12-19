Трагическая история любви Александра Блока

Правило о том, что гении не годятся в примерные мужья, почти не знает исключений. И хотя Александр Блок любил свою жену, Любовь Менделееву, самой преданной любовью, он так и не смог сделать ее счастливой. В день рождения великого русского поэта вспоминаем, как складывалась его личная жизнь.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Александр Блок, Legion-Media

Александр Блок с младых ногтей был чувствительным. В 1897 году 17-летний юноша познакомился с 37-летней Ксенией Садовской. Он приехал на немецкий курорт вместе с матушкой и тетей, а она, жена довольно известного чиновника, восстанавливалась после третьих родов. Молодой человек заинтересовал зрелую женщину. Она флиртовала с ним и делала все, чтобы он ни на шаг от нее не отходил. А он поначалу поддавался, но в итоге рассказал обо все маме.

Несмотря на увещевания двух взрослых женщин, Блок так и не смог отказаться от Садовской. Их роман плавно перетек в Санкт-Петербург, но... любовная лодка разбилась о быт. Вполне вероятно, это стало одним из первых шагов к отказу от «земного» и «бытового».

Немаловажную роль сыграло увлечение Александра символизмом и поэзией Владимира Соловьева, который утверждал, что земная жизнь лишь подобие мира высшей реальности.

ДЕВИЧИЙ СТАН, ШЕЛКАМИ СХВАЧЕННЫЙ

Александр Блок, Fotobank / Getty Images

Пробудить человечество и вознести его, по теории лирика, должна была Вечная Женственность. Так, Блок начал искать свою Прекрасную Даму. И нашел ее очень скоро.

Любовь Дмитриевна Менделеева — дочь прославленного ученого Дмитрия Менделеева, мечтающая об актерской карьере. С Блоком она была поверхностно знакома уже очень давно — его отец работал профессором в университете. Однако лишь спустя годы Александр и Любовь начали общаться ближе. Девушка, которая была крайне скромной и «неумелой в болтовне», очаровала начинающего поэта своей холодностью и сдержанностью.

«Мы сидели за кулисами в полутайне, пока готовили сцену. Помост обрывался. Блок сидел на нем, как на скамье, у моих ног, потому что табурет мой стоял выше, на самом помосте. Мы говорили о чем-то более личном, чем всегда, а главное, жуткое – я не бежала, я смотрела в глаза, мы были вместе, мы были ближе, чем слова разговора», — вспоминала постановку «Гамлета» Менделеева. Она играет Офелию, он — Гамлета. И после выступления расстаются, чтобы то и дело случайно встречаться в самых разных уголках Санкт-Петербурга.

Видимо, Блок посчитал эти столкновения тайным знаком. Он решился объясниться в любви. И был вполне готов к тому, что Менделеева ему откажет. Но она не отказала. Разве можно представить себе девушку, которой не было бы лестно такое преклонение? Только спустя время Любовь Дмитриевна поймет, что именно это восхищение и станет главной проблемой их брака.

В 1903-м состоялось венчание. И еще год после этого Менделеева оставалась девственницей. Блок утверждал, что не может быть с Прекрасной Дамой как с «уличной девкой». И это мучило Любовь Дмитриевну. Особенно с учетом того, что Александр оставался верен ей только в платоническом смысле. Физически он вновь и вновь находил себе любовниц. Но любил поэт только свою жену. И любил такой любовью, что вместе с ним ее полюбили и другие деятели искусства.

ВЕЧНАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ