Почему стоит радоваться неудачам: правило жизни Елены Рерих

Писательница и философ Елена Рерих — неоднозначная фигура в мире философии и религии, ее труды до сих пор вызывают жаркие споры.

А мы позволим себе привести один интересный вывод из ее работ, который заставляет задуматься.

Елена Рерих писала: научитесь радоваться неудачам. Ведь на смену им всегда приходят счастливые времена.

«Разлука предшествует встрече, встреча предшествует разлуке, потому мудрее радоваться разлуке», — писала Елена в книге «Учение живой этики».

Как можно радоваться, если дела идут из рук вон плохо? — спросите вы.

Когда проблемы в семье, с деньгами и вообще полное ощущение безнадеги. Так вот, в том то и дело, что вместо заламывания рук, слез и отчаяния нужно научиться радоваться неудачам.

Просто встроить новую программу в свой мозг: случилась неприятность — порадуйся, значит, скоро начнутся лучшие времена. Расслабься и доверься жизни, она выведет на путь спасения.

Этот метод имеет под собой серьезную научную основу: как только вы начинаете искренне излучать позитив, как только вы расслабляетесь, ваше подсознание тут же притягивает в жизнь хорошие события.



Мир — это зеркало, в которое смотрится человек. Если человек улыбается, зеркало показывает ему лицо счастливого человека, если он грустит, в зеркале отражается негатив.

Поэтому один из важнейших законов жизни — посылайте в «зеркало жизни», в окружающий мир только то, что хотите иметь. Хотите быть красивым, здоровым человеком, думайте о красоте и здоровье, а не о болезнях. Хотите создать семью, прекратите печалиться об одиночестве.

Подумайте: как здорово, что моя проблема возникла сейчас, ведь она быстро решится, а на смену ей придет счастье и радость.

Единицы людей используют этот метод, ведь первой реакцией на неприятность являются нее, раздражение, жалость к себе…

Но попробуйте хоть раз поступить наоборот — не зацикливайтесь на негативе — и вы увидите, как ваши проблемы вмиг перестанут вам так сильно волновать.

А вот еще одна мудрая мысль Елены Рерих: «Недоступное сегодня — легко завтра». Что значит, не бойтесь начинать новое, совсем скоро неизведанное перестанет вас страшить и покажется доступным.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2364624914260429699

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