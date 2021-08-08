Самое сильное легендарное оружие из мифов

Мечи, луки и топоры, которыми легендарные боги и древние герои сражали своих врагов.

Смотрим!

Серп Крона

Уран — первый бог в греческой мифологии — больше всего боялся погибнуть от рук собственных детей. Именно поэтому всех их он сбрасывал в Тартар. Но Гея, жена Урана, страдающая от того, что их дети томятся в подземной темнице, подговорила титанов и титанид напасть на отца.

Своему младшему сыну Крону она дала специальный серп не то из какого-то сверхпрочного металла, не то и вовсе из алмаза. Именно этим серпом Крон оскопил своего отца и занял его место, став верховным богом.

Меч Грам

Этот меч принадлежал Сигурду, а ранее — его отцу Сигмунду, который, в свою очередь, получил его от самого Одина. Легенда гласит, что этим мечом Сигурд с одного удара разрубил наковальню до самого основания. Им же он неоднократно в битвах рубил людей надвое прямо в доспехах.

Экскалибур

Пожалуй, один из самых знаменитых мечей в истории. Легенды, которые рассказывают об истории этого меча разнятся. Согласно одной из них Экскалибур выковал бог-кузнец Велунд, согласно другой, его выковали на Авалоне. Сам Артур заполучил этот меч при помощи волшебника Мерлина — Экскалибур держала над водами таинственная рука, принадлежавшая Владычице озера.

Меч Мститель

После последней битвы Артура, когда король почувствовал, что умирает, он попросил сэра Бедивера бросить меч в ближайший водоём — вернуть Владычице озера. Лишь убедившись, что это выполнено, Артур умер спокойно. Часто Экскалибур путают с мечом в камне, но большинство исторических текстов говорят, что это были разные мечи.

В ирландской мифологии существует бог по имени Мананнан Мак Лир — владыка моря, которого часто называли «всадником вздымающихся волн моря», а сами волны — «его скакунами». У Мананнана был особый меч по прозвищу Мститель. Легенда гласит, что этот меч был выкован из застывшей волны и наделён силой управлять ветром и пробивать стены вражеских укреплений.

Клинки Мурамасы

Мурамаса — знаменитый мечник и кузнец, живший в феодальной Японии ориентировочно в XIV веке. По преданию клинки, сделанные этим мастером буквально «жаждут кровопролития». Считалось, что обнажённый клинок Мурамасы не вернётся в ножны, пока не изведает вкуса крови, пусть даже и собственного владельца.

Мьёльнир

Знаменитый молот бога Тора, который кроме него самого могли поднять лишь его сыновья Магни и Моди. Легенды гласили, что этот молот абсолютно неотразим, смертоносен и не ведает промаха, а после метания, словно бумеранг, возвращается в руку метавшего. Один удар Мьёльнира вызывал гром с небес и мог разрушать горы.

Клайом Солас

Легендарный меч кельтского владыки богов Нуады. По преданиям сделан он был из застывшего луча солнца. Меч мог освещать путь своему хозяину и навеки ослеплять врагов. В битве каждый удар этого меча непременно рассекал врага пополам.

Уконвасара

Молот финского бога-громовержца Укко, который был настолько хорошо заточен, что мог использоваться и как топор. Считалось, что молния — это не что иное, как удары Уконвасары. Этим молотом Укко побеждал злых демонов.

Сударшана

Вращающийся огненный диск, который по легенде выковал Тваштаром для бога Вишну. Сударшана имеет 108 острейших граней и 10 миллионов игл, расположенных в два ряда и движущихся в противоположных направлениях, эдакая двойная циркулярная пила. Считается, что Сударшана — оружие окончательного уничтожения. Вишну посылает диск для выполнения определённых задач — например уничтожения ракшасов.

Лук Эроса

Лук греческого бога любви Эроса. По разным данным он был подарен Эросу не то Афродитой, не то самим Зевсом. Стреляет этот лук двумя типами стрел: одни золотые, оперённые голубиными перьями, они вызывают любовь, другие — свинцовые с совиными перьями, они вызывают безразличие.

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