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Самое сильное легендарное оружие из мифов

Самое сильное легендарное оружие из мифов

Мечи, луки и топоры, которыми легендарные боги и древние герои сражали своих врагов.

Смотрим!

Серп Крона

Уран — первый бог в греческой мифологии — больше всего боялся погибнуть от рук собственных детей. Именно поэтому всех их он сбрасывал в Тартар. Но Гея, жена Урана, страдающая от того, что их дети томятся в подземной темнице, подговорила титанов и титанид напасть на отца.

Серп Крона боги, легенды, мифы, оружие

Своему младшему сыну Крону она дала специальный серп не то из какого-то сверхпрочного металла, не то и вовсе из алмаза. Именно этим серпом Крон оскопил своего отца и занял его место, став верховным богом.

Меч Грам

Меч Грам боги, легенды, мифы, оружие

Этот меч принадлежал Сигурду, а ранее — его отцу Сигмунду, который, в свою очередь, получил его от самого Одина. Легенда гласит, что этим мечом Сигурд с одного удара разрубил наковальню до самого основания. Им же он неоднократно в битвах рубил людей надвое прямо в доспехах.

Экскалибур

Экскалибур боги, легенды, мифы, оружие

Пожалуй, один из самых знаменитых мечей в истории. Легенды, которые рассказывают об истории этого меча разнятся. Согласно одной из них Экскалибур выковал бог-кузнец Велунд, согласно другой, его выковали на Авалоне. Сам Артур заполучил этот меч при помощи волшебника Мерлина — Экскалибур держала над водами таинственная рука, принадлежавшая Владычице озера.

После последней битвы Артура, когда король почувствовал, что умирает, он попросил сэра Бедивера бросить меч в ближайший водоём — вернуть Владычице озера. Лишь убедившись, что это выполнено, Артур умер спокойно. Часто Экскалибур путают с мечом в камне, но большинство исторических текстов говорят, что это были разные мечи.

Меч Мститель

Меч Мститель боги, легенды, мифы, оружие

В ирландской мифологии существует бог по имени Мананнан Мак Лир — владыка моря, которого часто называли «всадником вздымающихся волн моря», а сами волны — «его скакунами». У Мананнана был особый меч по прозвищу Мститель. Легенда гласит, что этот меч был выкован из застывшей волны и наделён силой управлять ветром и пробивать стены вражеских укреплений.

Клинки Мурамасы

Клинки Мурамасы боги, легенды, мифы, оружие

Мурамаса — знаменитый мечник и кузнец, живший в феодальной Японии ориентировочно в XIV веке. По преданию клинки, сделанные этим мастером буквально «жаждут кровопролития». Считалось, что обнажённый клинок Мурамасы не вернётся в ножны, пока не изведает вкуса крови, пусть даже и собственного владельца.

Мьёльнир

Мьёльнир боги, легенды, мифы, оружие

Знаменитый молот бога Тора, который кроме него самого могли поднять лишь его сыновья Магни и Моди. Легенды гласили, что этот молот абсолютно неотразим, смертоносен и не ведает промаха, а после метания, словно бумеранг, возвращается в руку метавшего. Один удар Мьёльнира вызывал гром с небес и мог разрушать горы.

Клайом Солас

Клайом Солас боги, легенды, мифы, оружие

Легендарный меч кельтского владыки богов Нуады. По преданиям сделан он был из застывшего луча солнца. Меч мог освещать путь своему хозяину и навеки ослеплять врагов. В битве каждый удар этого меча непременно рассекал врага пополам.

Уконвасара

Уконвасара боги, легенды, мифы, оружие

Молот финского бога-громовержца Укко, который был настолько хорошо заточен, что мог использоваться и как топор. Считалось, что молния — это не что иное, как удары Уконвасары. Этим молотом Укко побеждал злых демонов.

Сударшана

Сударшана боги, легенды, мифы, оружие

Вращающийся огненный диск, который по легенде выковал Тваштаром для бога Вишну. Сударшана имеет 108 острейших граней и 10 миллионов игл, расположенных в два ряда и движущихся в противоположных направлениях, эдакая двойная циркулярная пила. Считается, что Сударшана — оружие окончательного уничтожения. Вишну посылает диск для выполнения определённых задач — например уничтожения ракшасов.

Лук Эроса

Самое сильное легендарное оружие из мифов

Лук греческого бога любви Эроса. По разным данным он был подарен Эросу не то Афродитой, не то самим Зевсом. Стреляет этот лук двумя типами стрел: одни золотые, оперённые голубиными перьями, они вызывают любовь, другие — свинцовые с совиными перьями, они вызывают безразличие.

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