Пожилой мужчина имеет молодую любовницу, почему он остается с женой?

Узнать про измену своего партнера - это серьезный удар. Пережить его тем более сложнее, когда узнаешь, что любовница значительно моложе. К обиде прибавляется еще и злость на себя, что допустила такое "под носом".
И следующий вопрос - надо возвращать заблудшего обратно в семью или отпустить с миром?
Почему мужчины заводят связь "на стороне"
Лучше всего сначала выяснить, насколько серьезная эта связь. Дело в том, что на подобный шаг мужчины решаются по разным причинам. Назовем самые распространенные.
1. Захотелось новых чувств и эмоций
Будучи охотником по своей природе, мужчине всегда надо быть в боевой готовности, то есть завоевывать женщину. А поскольку в вашей "пещере" все стало обыденно и пресно, то ему прямая дорога на поиск ярких приключений.
2. Устал от сильной женщины рядом
Мужчина не может полностью реализовать себя как добытчик, потому что на кухне у него есть второй "муж", который способен не только борщ свао=рить, но и полочку прибить. Поэтому он пойдет искать ту, слабую, которой нужен защитник и которая будет ему разрешать принимать все решения.
3. Надоело видеть унылую жену
Любовница к каждой встрече тщательно готовится, следить за своими внешним видом, в то время как жена махнула рукой на себя, оправдываясь домашними хлопотами и вечно сопливыми детьми.
4. Полигамность
Это относится и к женщинам, и к мужчинам. Интрижка на стороне может случиться с каждым. Если захочется, конечно.
Уйдет или останется?
Это будет следующий вопрос, который задают себе жены, узнавшие об измене мужчин. Сколько пар сохраняют семьи после такой встряски, а сколько разбегаются, доподлинно неизвестно. Мало кому хочется выносить сор из избы. Но есть очевидные факты, которые удерживают мужчин от радикального шага:
- привычный уклад жизни, который не хочется менять;
- опасение сложностей, с которыми придется столкнуться в новой семье;
- наличие детей, чувство ответственности перед ними;
- стыдно признаться друзьям, родным, коллегам;
- устраивает жизнь на "два фронта".
Надеемся, что в вашей жизни подобные ситуации не случались, и всё это имеет лишь теоретические знания для вас. Будьте счастливы в браке!
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