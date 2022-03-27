Почему королева Елизавета Английская была лысой и беззубой уже в 30 лет

Королева Англии Елизавета Тюдор в юности была очень привлекательна. Белая кожа, рыжие волосы, хорошее телосложение. Однако, уже к 30 годам её внешность сильно испортилась. Зубы почернели от кариеса, так как королева очень любила сладкое; лицо покрылась рубцами после тяжело перенесенной оспы, которой она переболела в 29 лет. Из-за оспы так же стали выпадать прекрасные рыжие волосы...

Елизавета Тюдор в образе принцессы , ок. 1546 год, 14 лет

Королева стала обильно запудривать лицо пудрой, чтобы скрыть оспины. Но вот беда, в пудре было огромное количество токсичного свинца, что ещё больше уродовало её внешность и губило здоровье. Закрывая оспины на лице, Елизавета I начала терять остатки волос и зубы.

Королева дожила до 70 лет, но всю жизнь была вынуждена прятать свою истинную внешность. Лицо закрывала пудра. Лысую голову - парик. Выпавшие зубы - вкладки из ткани и дерева.

Елизавета ненавидела себя и свое отражение. Только что она была молодая и красивая, но красота так быстро исчезла... Она не хотела, чтобы её настоящую видели подданные и она не хотела видеть себя. Её богатые наряды и украшения отвлекали внимание от лица. В её покоях отсутствовали зеркала.

На всех портретах Елизавету изображали молодой и здоровой женщиной. Даже когда она постарела. Это было не только пожелание самой королевы. Конечно, это льстило монархине и уменьшало её моральные страдания. Но важнее было поддерживать её статус непорочной девы, которая в умах народа вечна и не подвластна ходу времени.

ортрет с радугой. Примерно 1600, Исаак Оливер. нарисовал таки королеву как надо! 70 лет а выглядит, как Вера Вонг в инстаграме.

Для проверки официальных портретов существовала специальная комиссия, которая четко регламентировала, что можно, а что нельзя изображать. Но однажды случилось непредвиденное.

Молодой и подающий надежды придворный художник Исаак Оливер изобразил правдивый портрет Елизаветы: портрет старой женщины с впалыми щеками и глазами, с морщинами...

Вот такой набросок для портрета государыни остался. Кстати, не так уж дурно выглядит Елизавета в свои 59 лет. Незаконченная миниатюра, Исаак Оливер, 1592

Из-за свинцовой пудры Елизавета была подвержена перепадам настроения и меланхолии. Поэтому несложно понять её бурную реакцию, когда у царственной женщины впервые открылись глаза на то, как её видят окружающие.

Королева была в ужасе и приказала сжечь и этот портрет и все другие хоть каплю правдивые, что написал Оливер. В том числе работы других художников, которые для своих полотен использовали портрет Исаака Оливера. По лавкам и магазинам устроили рейды с проверками, изыскивали изображения где есть хоть какие-то признаки старости и изымали их для сожжения.

Портретов, которые изображали бы реальную королеву Елизавету I очень мало. Очень наглядны два. Один из них, как я поняла, неизвестного автора, хотя часто подписывают, что это работа Маркуса Гирартса Младшего. Второй - портрет аллегория "Королева Елизавета, Время и Смерть" написан в 1610 году, уже после смерти королевы. Увы не нашла автора.

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