Рождество иоанна Предчети

7 июля (24 июня по с.ст.) Церковь празднует Рождество честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Иоанн Креститель, или Иоанн Предтеча, - сын священника Захарии и Елизаветы. Родился в Хевроне.

Святой пророк Захария

Святой пророк Малахия предсказывал, что раньше Мессии явится Его Предтеча, который укажет на Его пришествие. Поэтому иудеи, ожидавшие Мессию, ждали и явление Его Предтечи.

Святой пророк Захария, священник из потомства Ифамара, сына Ааронова, имел жену Елисавету, которая также была из рода Ааронова и доводилась сестрой Анне, матери Пресвятой Богородицы. Святое Евангелие свидетельствует о Захарии и Елисавете, что они были украшены всеми добродетелями, непорочно проходя свое жизненное поприще. Святой Захария, отец Предтечи, священствовал в Иерусалиме в царствование Ирода.

Как повествует Евангелие (Лк.1:57-80), праведные родители святого Иоанна Крестителя - священник Захария и Елисавета, жившие в древнем городе Хевроне, достигли старости, но не имели детей, так как Елисавета была неплодна. Однажды святой Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме и увидел Архангела Гавриила, стоящего по правую сторону жертвенника кадильного. Он предсказал, что у Захарии родится сын, который будет провозвестником ожидаемого Ветхозаветной Церковью Спасителя - Мессии.

Захария смутился, на него напал страх. Он усомнился, что в старости возможно иметь сына, и просил знамения. Оно было дано ему, являясь одновременно и наказанием за неверие: Захария был поражен немотой до времени исполнения слов Архангела.

Елисавета и Мария

Святая Елисавета зачала и, боясь насмешек над поздней беременностью, таилась пять месяцев, пока ее не посетила приходившаяся ей дальней родственницей Преблагословенная Дева Мария, чтобы разделить Свою и ее радость. Елисавета, исполнившись Святого Духа, первая приветствовала Деву Марию как Матерь Божию. Вместе с ней Пресвятую Деву Марию и воплотившегося в Ней Сына Божия приветствовал святой Иоанн, еще находившийся в утробе своей матери, взыграл радостно во чреве (Лк.1:44).

Рождение Иоанна Предтечи

Когда Елисавета родила сына, то родные и соседи ее порадовались, что Господь оказал ей милость Свою; на восьмой же день пришли к ней, чтобы совершить обряд обрезания новорожденного, и хотели назвать его по имени отца.

Обрезание крайней плоти, начавшееся с Авраама, производилось по закону Моисея (Лев.12:3) в восьмой день от рождения; через совершение обрезания новорожденный вступал в общество избранного народа, а потому день обрезания считался радостным семейным праздником. Елисавета, конечно, знала, какое имя должно быть дано ее сыну, и потому на предложение родных и соседей назвать новорожденного Захарией сказала: Нет, назвать его Иоанном (Лк.1:60).

Доменико Гирландайо. Рождество Иоанна Предтечи. (Флоренция, Капелла Торнабуони,1486-90 гг)

Такого имени не носил никто из родственников Захарии. Назвать новорожденного Иоанном значило отступить от веками освященного обычая, и потому за разрешением возникшего недоразумения все обратились к самому Захарии и знаками спрашивали его, как назвать младенца. Если его спрашивали знаками, то надо полагать, что он, по наказанию Божию за неверие, был не только нем, но и глух; он не слышал, когда у него словами спрашивали, и потому с ним объяснялись только знаками. Захария потребовал дощечку и написал ответ на предложенный вопрос: Иоанн имя ему (Лк.1:63). И все удивились. И тотчас разрешились уста его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех вокруг них: и рассказывали обо всём этом по всей нагорной стране Иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: "Что будет младенец сей?" И рука Господня была с ним.

Доменико Гирландайо. Захария дает имя своему сыну (Флоренция, Капелла Торнабуони,1486-90 гг)

И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: "Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих... И ты, младенец, наречёшься пророком Всевышнего, ибо предстанешь пред лицем Господа приготовить путь Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по благоутробному (т.е. добросердечному) милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира".

При обрезании младенца ему дали имя Иоанн, что означает - Иегова милосерд - ибо он должен был приготовить проповедью народ к приближающемуся царству благодати (Лк.1:63).

Но вот наступило время, когда родился Господь наш Иисус Христос в Вифлееме, и волхвы, пришедшие с востока по видению чудесной звезды, возвестили Ироду о новорожденном Царе. Когда нечестивый царь Ирод услышал от волхвов о родившемся Мессии, он решил избить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев в возрасте до 2-х лет, надеясь, что в их числе будет и родившийся Мессия.

Доменико Гирландайо. Избиение младенцев. (Флоренция, Капелла Торнабуони,1486-90 гг)

Ирод хорошо знал о необычном рождении пророка Иоанна и хотел убить его, опасаясь, что он и есть Царь Иудейский. Ироду известно было всё случившееся во время рождения Иоанна; так как все события, коими сопровождалось рождение Иоанново, вызывали страх и изумление среди окрестных жителей. Все иудеи говорили о сих чудесных событиях; молва дошла и до Ирода. Ирод, вспомнив теперь об Иоанне, подумал: "Не сей ли будет царем иудейским?" Задумав умертвить его, царь отдельно послал в дом Захарии убийц, но посланные не нашли святого Иоанна. Ибо, когда началось безбожное избиение детей в Вифлееме, стоны и вопль были услышаны в Хевроне, где жили священники, так как он находился на недалеком расстоянии от Вифлеема; скоро узнали в Хевроне конечно и о причине такого вопля. Тогда святая Елисавета, взяв сына своего, бежала с ним в горы. Только по милости Божией святой Иоанн избежал смерти среди тысяч убитых младенцев в Вифлееме и его окрестностях.

Пещера, где скрывалась св. Елисавета с младенцем Иоанном Предтечей

Убийцы повсюду искали Иоанна. Праведная Елисавета, увидев преследователей, со слезами стала молить Бога о спасении, и тотчас расступившаяся гора укрыла ее вместе с младенцем от погони.

В эти бедственные дни святой Захария исполнял свою чреду служения в Иерусалимском храме. Воины, посланные Иродом, тщетно пытались узнать у него, где находится его сын. Тогда, по повелению Ирода, они убили святого пророка, заколов его между жертвенником и алтарем.

Праведная Елисавета скончалась через 40 дней после своего супруга, а святой Иоанн, хранимый Господом, пребывал в пустыне до дня своего явления израильскому народу.

С юных лет Иоанн жил в пустыне и там проводил время в посте и молитве, питаясь диким медом, акридами (род саранчи) и водой, носил одежду из верблюжьей шкуры.

Тициан. Иоанн Креститель

Когда Иоанну исполнилось 30 лет, Господь повелел ему идти в долину реки Иордана и возвестить всем людям о скором явлении в мире Спасителя и о том, чтобы все приготовились к Его встрече через покаяние и крещение.

Иоанн пришел в страну иорданскую и стал проповедовать: " Покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное", то есть приблизилось, настало время, когда должен явиться ожидаемый Спаситель, который будет призывать всех в Свое царство.

Джеймс Тиссот. Иоанн Креститель и фарисеи

О пророке Иоанне Крестителе Господь Иисус Христос сказал: «Из рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя». Иоанн Креститель прославляется Церковью, как «ангел, и апостол, и мученик, и пророк, и свечник, и друг Христов, и пророков печать, и ходатай ветхой и новой благодати, и в рожденных пречестнейший, и светлый Слова глас».

Источник : https://religiya.temaretik.com/2342162465877133433/

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