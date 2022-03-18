Что считалось позорным для девушек на Руси и за какие грехи их могло ожидать наказание

Девушки на Руси были совершенно других нравов, нежели современная молодежь. Они были набожны, порядочны и строго соблюдали определенные правила, скованные порядками и предрассудками. Некоторые из них для современных девушек покажутся странными, но в те далекие времена их действительно соблюдали, ведь наказание могло быть очень суровым.

Что же было нельзя?

Стричь волосы

Если в наше время длина и густота волос не имеет важного значения, то тогда волосы были настоящей гордостью русских красавиц. Они вплетали в них ленты и даже конские волосы для придания густоты своим косам. Поэтому стрижка считалась суровым наказанием и позором для всей семьи. Как правило, остричь могла барыня служанок за провинности или муж за непослушание или неверность.

Выходя замуж девушка должна была прятать волосы под платком или кокошником, заплетая их в 2 косы. После брака лишь законный супруг мог видеть косы своей жены.

Если по какой-либо причине женщина появлялась с непокрытой головой, позор ложился на всю ее семью. Поэтому никто даже не осмеливался снять головной убор с замужней женщины, понимая чем ей это грозит. Так поступали только в случаях, если умышленно хотели позора. Отсюда и появилось выражение “опростоволоситься”.

Серьезные отношения до свадьбы

После крещения целомудрию девушек стали придавать важное значение. Поскольку в селе все друг про друга знали, потеря невинности тоже быстро становилась достоянием общественности. За это отец мог выпороть свою дочь, а семья считалась опозоренной.

Ворота дома обычно вымазывали дегтем, а многие девушки не выдержав позора уходили из жизни. Ведь парни их с того момента не уважали и больше на них, как правило, никто не женился.

Поведение

Как правило девушек выдавали замуж в возрасте от 12 до 15 лет, но даже столь юным особам необходимо было вести себя скромно. До замужества девочка считалась ребенком и должна была беспрекословно подчиняться родителям. Слишком дерзких и болтливых попросту не брали в жены - считая их бесстыжими.

После замужества ответственность за девочку перекладывалась на супруга и она становилась женщиной. Спорить с мужем при посторонних тоже было нельзя, это считалось позорным для мужчины, а девушку за подобную строптивость ожидала порка от мужа. Даже выйти из дома без разрешения запрещалось.

При этом любая социальная активность считалась вольным поведением и тоже подвергалась наказанию. Общение с посторонними В языческие времена девушки любили устраивать пляски и хороводы, а после прихода христианства их жизнь усложнилась. Без разрешения мужа нельзя было вступать в диалог с посторонними людьми, даже с подругами. Принятие подарков тоже считалось страшным грехом, если не было предварительно оговорено с супругом. В целом жизнь на Руси для женщины была полна забот и лишений. У нее не было прав, и даже в семье главой считался муж и свекровь, а невеста с первых дней становилась домашней прислугой без права голоса. Конечно порой встречались и добрые мужья, но это было скорее исключением из правил.