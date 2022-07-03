Русский роман, от которого без ума китайцы

Он прочно занимает первые места во всех опросах. А в России его почти забыли

Бывают такие случаи, когда автор или какое-то его произведение гораздо популярнее за границей, чем в родной стране. Редко, но бывает.

Такой случай произошел и с одним нашим писателем. Еще каких-то 30 лет назад он был широко известен и даже включался в школьную программу. А теперь - почти забыт в России. Во всяком случае нынешняя молодежь на имя Николая Островского реагирует с недоумением. Вот его однофамильца Александра - еще помнят, да.

Николай Островский

А тем временем в Китае книга "Как закалялась сталь" бьет все рекорды популярности. Она неизменно возглавляет все списки самых известных русских книг в опросах, проводимых среди китайцев.

В 2015 году были опубликованы результаты опроса китайской молодежи, который провели Международное радио Китая и "Российская газета". Нужно было назвать самые известные и самые любимые книги русских авторов. Знаете, какой роман прочно возглавил этот хит-парад? Правильно, "Как закалялась сталь!"

И еще один простой факт - в Китае на сегодня вышло в свет свыше сотни разных версий переводов этого романа!

Не меньше, чем роман, китайцы любят и сериал из 20 эпизодов, который был снят по его мотивам в 1999 году. Сразу после выхода на экраны он был признан лучшим телесериалом года в Китае. А Павка Корчагин стал кумиром молодежи. Кстати, его имя китайцы произносят так: Баоэр Хэчацзинь.

Примечательно, что сериал этот снимался китайцами на Украине для пущей аутентичности, а в ролях были задействованы украинские актеры.

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А вы знали об этом?

Женское обрезание (циркумизация) В некоторых странах Африки с той же целью – оградить от сексуальной распущенности – не обрезают, а зашивают девушек. То есть полностью сшивают половые губы, оставляя лишь крохотные отверстия для естественных нужд. Перед вступлением в брак девушка снова переживает кошмарную экзекуцию: сросшиеся губы разрезают на совете старейшин.

Девушек из племени Закаев, живущего на Суматре, по традиции лишает невинности родной отец, когда они достигают 17-летия. Причем делает это прилюдно: в ритуале принимают участие все родственники и жители деревни, независимо от возраста. После дефлорации участники церемонии по очереди повторяют проникновение, используя для этого пальцы или предметы фаллической формы. По окончанию обряда девушка считается подготовленной ко вступлению в брак.

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