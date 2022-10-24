А вы знали об этом?(Статья 89)

1.

Правивший огромной державой бывший вор и грабитель Сталин был жесток не только к своему народу, но и к своим родственникам и членам своей семьи ! В разные годы сотрудники НКВД арестовали брата и сестру его первой жены, сестру второй жены и ее мужа, бывшего мужа его дочери и жену его сына! А когда его дочь Светлана попыталась заступиться за теток, которые, как сказал Сталин, «много знали» и поэтому были арестованы НКВД, отец сказал ей: «Прекрати адвокатствовать! А то и тебя посажу!»

Жена его, Надежда Сергеевна Аллилуева , не могла не чувствовать, что в стране происходит что-то страшное. Она видела, какие последствия и масштабы принимают репрессии и проводимая супругом политика варварской коллективизации. Она не раз пыталась поговорить со Сталиным, но тот не слушал ее, считая жену жертвой контрреволюционной пропаганды. Кроме того, жену свою он вообще не щадил и к 29 годам у Надежды по принуждению мужа было 10 абортов. Врач, лечивший Аллилуеву в загранице, был в шоке, заявив, что «она живёте не с человеком, а с ненасытным животным!».Кроме того, Сталин ревновал свою жену не только к Сергею Кирову, но и Якову, которого связывали доброжелательные отношения с Надеждой Аллилуевой (https://www.eg.ru/politics/5390/)!Кстати, когда Яков пытался застрелиться после очередного скандала с отцом на эту тему, единственной реакцией «любящего» отца , как ни странно, было: «Ха-ха! Даже попасть в себя не смог!».

Кстати ,единственным человеком, которого Сталин так и не смог сломать – была его жена. Даже своим уходом из жизни она выражала протест и ,видимо, поэтому Сталин даже не был на похоронах «любимой» жены ! Безусловно, личная жизнь вождя мирового пролетариата должна была служить примером для воспитания молодого советского поколения .Однако, к сожалению, моральный облик Сталина никак нельзя было использовать для воспитания молодежи, как это стремились делать коммунисты, поскольку он и в семье был тираном, нарушая все установленные советские нормы семейной жизни! Как известно, любвеобильный Сталин имел множество любовниц и внебрачных детей, что усиленно скрывалось от советских людей !

О личной жизни Иосифа Сталина до сих пор ходят самые разнообразные слухи. Согласно одному из них, по утверждению Вадима Ильина, автора книги «Тайны смерти великих людей», Надежда Аллилуева не была Сталину второй женой, поскольку с 1912 по 1918 годы он находился во втором тайном браке с некой Анной Рубинштейн. Еще более невероятным кажется, слух , согласно которому супруга вождя Надежда Аллилуева на самом деле приходилась ему родной дочерью. Если верить Владимиру Суходееву, автору энциклопедии «Сталин», у Сергея Аллилуева в петербургской квартире долгое время жил Сталин.

Супруга же Сергея Аллилуева , Ольга Аллилуеву (в девичестве Федоренко), хоть и была активной революционеркой, но ее трудно было назвать хорошей женой и матерью. Нелли Гореславская, автор книги «Иосиф Сталин. Отец народов и его дети», пишет о том, что Ольга питала такую слабость к противоположному полу, что частенько бросала мужа и детей ради романтических отношений с очередным любовником-революционером. Существует предположение, что не удержался и перед чарами Ольги Евгеньевны и Иосиф Сталин, который долгое время сожительствовал со своей будущей тещей, в результате чего на свет якобы появилась Надежда (https://russian7.ru/post/teshha-stalina-otkuda-vzyalis-slukhi-o-to/ ).

2.

Только девять процентов населения Объединённых Арабских Эмиратов составляют коренные жители, а оставшийся 91 процент – это иностранцы.

3.

Чем только не предохранялись наши предки, чтобы не допустить беременности!

Наприме , древние египтянки использовали в качестве спермицида испражнения крокодила. Женщины смешивали их с медом и хлопком и использовали перед сексуальным контактом. Гречанки пошли еще дальше: они помещали в себя живых пауков! Индийские йоги с помощью техники, носившей название ваджроли-мудра, контролировали семяизвержение. А в Древнем Китае применялись самые вредные средства контрацепции: там женщины вводили во влагалище ртуть.

В Древней Руси было очень распространено спринцевание мочой. Во избежание зачатия использовались и отвары различных растений – можжевельника, молочая, лопуха, гороха, имбиря и т.п. Во времена Петра I после любовных утех было принято бегать в парную (современные врачи признают губительное действие жара на активность сперматозоидов).

Внутриматочная контрацепция применялась уже четыре тысячелетия назад. Женщины во влагалище закладывали пружины, серебряные шары, кольца и прочие изделия. К примеру, Клеопатра пользовалась двойной защитой – морскими губками, пропитанными винным уксусом. Первые подобия презервативов делали еще древние греки. Например в Африке, для изготовления презервативов использовалась кожа крокодила, в Европе – кишки домашних животных и хлопок, в Китае – шелк. Соответственно, изделия были многоразовыми.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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