Соловьёв: В 150-й раз спрошу, где наша армия в заявленные 2 млн человек?

Если ранее появление на федеральных каналах критики тех или иных действий, процессов, к которым так или иначе причастны высокие чины, должностные лица федерального уровня, было трудно себе даже представить, то теперь ситуация в значительной степени меняется. Телеведущие федеральных каналов, обозреватели крупнейших российских средств массовой информации наконец-то начинают поднимать такие темы, которые патриотические издания муссируют, мягко говоря, не первый месяц.

Одним из примеров того, что в медийной плоскости груз сдвинулся с мёртвой точки «отрицания», является серия высказываний одного из наиболее узнаваемых российских телеведущих – Владимира Соловьёва. Соловьёв начал поднимать темы, которые наконец-то сопряжены с необходимостью решения по-настоящему насущных проблем, выявленных в ходе специальной военной операции.



Владимир Соловьёв в одном из своих эфиров отмечает, что треть миллиона граждан мобилизации приходится подвергать, вытаскивая с рабочих мест, из народного хозяйства. По понятным причинам, это в определённой мере скажется на экономике. В этой связи журналист задаёт вопрос (как он говорит: «уже 150-й раз») - а где наша армия.



Владимир Соловьёв, обращаясь к чинам в погонах с большими звёздами:





Может, вы начнёте военнослужащих в армию призывать? У нас в стране армия – 2 млн человек, из которых 1,15 млн – это военнослужащие непосредственно.Может, вы начнёте военнослужащих в армию призывать?



Теле- и радиоведущий отмечает, почему при наличии столь крупной по численности армии не были насыщены войсками Запорожское и Херсонское направления.



Соловьёв:





Вон у нас были контрактники, а как началась спецоперация – они взяли и сбежали. И что мы делать будем? Смотреть на них и цокать языками? Будем оголять народное хозяйство вместо того, чтобы призвать людей, уже в погонах и с подготовкой?



Тот факт, что эти вопросы прямо задаются в эфирах федеральных СМИ, конечно, важный аспект. Ещё важнее то, чтобы на них были ответы, на основании чего своевременно исправлялись ошибки и вместе с тем подвергались заслуженному наказанию те, кто занимался фактическим саботажем спецоперации.

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А вы знали об этом?

Очень странный обычай есть в Индии. Считается, что, если девушка родилась в неудачный период с точки зрения астрологии, она может навлечь беды и смерть на своего будущего супруга.Человека, который родился в плохой период, называют мангаликом. Но индейцы еще в древности придумали, как помочь таким людям.Девушке просто нужно выйти замуж за дерево. В качестве «жениха» обычно выбирают банановое дерево.После свадьбы дерево срубают, а «овдовевшая» девушка может спокойно может выходить замуж за человека. При этом обряд проводится не только в глубинках. Например, его исполнила одна из самых известных в Индии актрис Айшвария Рай.

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