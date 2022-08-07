Как правильно возносить молитву «Отче Наш»: основные каноны

Со слов автора. Я давно занимаюсь чтением православной литературы и изучением молитв.

Сегодня я познакомлю вас с известной всем молитвой «Отче наш».

Я расскажу, как правильно ее читать, в каких случаях это нужно делать.

МОЛИТВА «ОТЧЕ НАШ»

Не найти такого христианина, который не знал бы наизусть текст этой молитвы. Даже маленьким детям она хорошо известна. Поскольку ее очень часто используют. Более того, принято считать, что именно эта молитва и является самой значимой для православных христиан.

Люди, которые редко обращаются к Господу, в момент опасности или горя обязательно возносят данную молитву небесам. Поскольку для них она является единственным шансом на спасение. И не воспользоваться этой возможностью означает отказаться от спасения. Кроме того, данный текст молебна используют, когда человек сам не может определить, что именно нужно ему для счастья. Иными словами, это способ попросить милости и защиты у небес.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МОЛИТВА?

Прежде чем более подробно поговорить о молебне «Отче наш», необходимо сперва рассмотреть еще одну важную тему. Особенно это важно в случае, если человек только недавно обратился к вере. В такой момент его познания с трудом можно назвать обширными.

В большинстве случаев человек и вовсе ничего не знает о вере. И поэтому так важно научить его и рассказать о том, что представляет собой главное таинство – молитва.

Следует понимать, что такое трепетное отношение к молитвам у христиан сложилось по одной простой причине. Молитва – это их разговор с Творцом. И к этому разговору необходимо относиться с особым почтением. Некоторым людям трудно представить себе, что такое беседа с Господом. Ведь она предполагает, что в диалоге участвуют двое. Однако известно только о нескольких случаях, когда Бог действительно отвечал молящимся. Возможно, именно поэтому существуют такие люди, которые осмеливаются отрицать существование высшего божества.

Действительно, в обычной жизни беседа представляет собой диалог, который ведут двое людей. Но в религии она приобретает иное значение. Следует вспомнить о том, что Господь, будучи творцом всего живого, может без особого труда прочесть мысли любого человека. И поэтому, когда христианин возносит молитву, Всевышний уже знает, что именно ему необходимо. Отвечает на просьбу Творец вовсе не словом, а делом. Он помогает тем, кто просит о помощи.

Примечательно, что некоторые люди даже не догадываются о том, сколько видов молитв существует. Но если человек действительно стремится стать ближе к Господу, ему необходимо начать всерьез интересоваться религией.

Существуют такие молитвы, которые необходимо возносить в определенное время и в определенном кругу:

молитвы за народ – эти тексты таят в себе огромную силу и могут быть использованы как священнослужителями, так и простыми мирянами. Считается, что их должны возносить все праведники, которые смогли найти свой путь к Господу. И поскольку им удалось это сделать, они должны постараться вымолить милость и для других людей, которые еще далеки от веры;

молитвы семейные – очень важные молитвы, которые необходимо возносить в кругу родственников. Считается, что их чтение способно уберечь людей от греха. В особенности если в семье есть особо набожные люди;

личные молитвы – как понятно из названия, эти тексты принято читать в гордом одиночестве, когда в душе человека поселяется смятение.

Обратите внимание, что личные молитвы возносятся наиболее часто. Поскольку в большинстве своем люди предпочитают молиться в одиночестве, не объединяясь с кем-то. Нельзя сказать, что это неправильно. Однако священнослужители настоятельно рекомендуют своей пастве не отказываться от семейных молитв и молебнов, возносимых за народ. Ведь это замечательная возможность обрести духовную близость с другими людьми. Именно поэтому священники и настаивают на том, что все христиане должны посещать церковь по воскресеньям.

Рассмотрев три основные категории, на которые принято разделять все существующие молитвы, возникает вопрос, к какой из них можно отнести «Отче наш»? Это очень важный и правильный вопрос. В действительности данный текст является универсальным. Его могут читать как в семейном кругу, так и в полном одиночестве.

Достаточно часто его используют и священнослужители на литургиях. Поэтому считается, что в любой трудной ситуации, когда человек даже не может вспомнить ни одной другой молитвы, можно читать «Отче наш».

ТАЙНА МОЛИТВЫ

Сила молитвы – это вера. Если ее возносит человек, который искренне верит в могущество небес, то ему будет дарована милость. Разумеется, при условии, что просящий является достойным человеком.

Нельзя ожидать, что милость будет дарована человеку, который всю жизнь посвятил деяниям, неугодным Богу, и даже не раскаялся в этом. Только в том случае, если грешник искренне покаялся и сделал что-то, чтобы искупить свой грех, он станет достойным.

Однако «Отче наш» является сильнейшей из всех молитв, независимо от того, насколько сильна вера человека. И объяснить это можно, узнав тайну молебна. Как известно, практически все молитвы, известные христианам, были написаны пророками, мучениками, святителями. Однако молитва, о которой идет речь, кардинально отличается от них. Поскольку, согласно священному писанию, «Отче наш» — молитва, дарованная человечеству Иисусом Христом.

Главное ее предназначение заключается в том, чтобы:

защитить человека – на протяжении всей жизни христианину приходится сталкиваться с разного рода опасностями и искушениями. Порой бороться становится невыносимо сложно. В такие моменты, чтобы избежать грехопадения, следует усердно молиться и просить небеса о помощи. Использовать при этом рекомендуется именно ту молитву, которая была дарована Сыном Господа;

наставить на путь истинный – иногда случается так, что человек, столкнувшись с трудностями, долго не может найти способ решить проблемы. Он попросту не видит выхода из сложившейся ситуации. Чтобы увидеть его, ему необходимо просветление. Даровать его, разумеется, могут лишь небеса.

ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ

Когда люди заявляют о том, что не верят в существование Господа, священники рассказывают историю одного чудесного спасения, которая является доказательством могущества небес. Эта история произошла во времена Великой Отечественной войны. О ней узнали из письма солдата, которое было адресовано его супруге.

Александр был обычным солдатом. Во время боевых действий он получил серьезное ранение. Его отправили в госпиталь. Однако добраться до госпиталя он не успел, поскольку отряд попал в ловушку, устроенную фашистами.

Мужчина понимал, что его спасение совсем рядом. Вот только добраться до своих быстро он не мог, поскольку был серьезно ранен и не способен передвигаться самостоятельно. Саша просто спрятался в доме, понимая, что совсем скоро умрет. Он начал неистово молиться Господу, используя молитву «Отче наш». При этом мужчина отчетливо слышал, как в дом ворвались вооруженные немцы. Один из них достал оружие и хотел выстрелить в солдата. Но ружье дало осечку. Тогда он бросил в раненого гранату. Причем бросил так, чтобы тот не мог до нее дотянуться.

Все это произошло так быстро, что Александр даже не понял. Он просто продолжал читать молитву. И только потом он понял, что граната не взорвалась. В этот момент он впервые уверовал в силу Господа. Ведь он спас его дважды. Первый раз, когда оружие дало осечку. Второе же чудо произошло, когда граната не взорвалась. Более того, немцы больше не обыскивали дом. Это было странно. Ведь они знали, что внутри дома раненый и безоружный солдат советской армии. Но по какой-то причине они больше не решались заходить в дом.

Известны и другие истории чудесного спасения людей. Некоторые называют это везением. Вот только такое везение сродни фантастике. Верующие же понимают, что это лишь проявление милости Господа по отношению к своим творениям, которые даже не являются совершенными. Но любовь Творца безгранична, поэтому он помогает даже грешникам.

КАК ЧИТАТЬ МОЛИТВУ?

Никаких жестких правил не существует. Однако есть определенные рекомендации. Во-первых, нельзя читать текст молитвы с целью навредить другому человеку. Категорически запрещено в своих молитвах просить Господа о наказании – это необходимо помнить и не нарушать данную рекомендацию, чтобы не навлечь гнев небес на себя.

Во-вторых, вознося молитву, человек должен быть спокоен. Поэтому рекомендуется несколько минут посидеть в тишине, прежде чем начать читать молитву. Это поможет настроиться на нужный лад.

В-третьих, лучше всего молиться перед иконой. Поскольку подобное будет способствовать тому, что человек сможет сильнее ощутить божественное присутствие. Однако если икон в доме не оказалось, это не означает, что можно отказаться от вознесения молитв.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Отче наш» — это универсальная молитва. Считается, что автором ее является не человек, а сам Иисус Христос. Эту молитву он подарил людям, чтобы они могли общаться с Творцом. Строгих правил и ограничений, касающихся процесса моления, нет. Молиться лучше всего стоя перед иконами. Но если их не оказалось в доме, то можно просто помолиться, закрыв глаза.

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