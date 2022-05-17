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Кто такие рыцари на самом деле? Чем они зарабатывали и как воевали

Сегодня, дорогой читатель, я предлагаю тебе немного покопаться в истории такого известного термина как "рыцарь". Казалось бы, сегодня всем известно определение этого слова. Рыцарь — это человек на коне, который с ног до головы одет в доспехи. Как правило, он очень вежливый и галантный.

Почему "рыцарь" - не значит "кавалер"

А что если я вам скажу, что это представление ошибочное? Да, образ рыцарей-кавалеров был рожден в XIX веке благодаря литературе. Именно таких рыцарей мы видим в "Айвенго", "Белом отряде" или в романе "Сэр Найджел". В свое время данный литературный жанр был очень популярен и плотно укрепился в умах людей.

Рыцари-тамплиеры XII века.                                          Рыцари-тамплиеры XII века. 

Однако на деле все обстояло совсем иначе. Не то чтобы настоящий рыцарь был бескультурным увальнем, но его манеры могли напоминать скорее поведение военного офицера, а не джентльмена из высшего общества. Но я хотел рассказать вовсе не об этом.

Откуда произошло слово "рыцарь"?

Задумывались ли вы когда-нибудь, откуда возник сам термин "рыцарь"? Это слово происходит от немецкого "ritter", что означает "всадник". Почему же такое простое слово трансформировалось в отдельную профессию? Эта история уходит корнями еще в X век нашей эры, когда в Западной Европе начали массово применять стремена и седла с высокой лукой.

Такие, казалось бы, маленькие детали стали причиной смены стратегии для кавалерии, поскольку именно стремя позволило всадникам жестко фиксировать себя в процессе столкновения с противником, совершая таранный удар копьем. Вся кавалерия до этого момента (например, римская) не пользовалась стременами, то есть при езде прижималась к коню за счет силы ног.

Манускрипт XV века, изображающий дворянина во время повседневной жизни.Манускрипт XV века, изображающий дворянина во время повседневной жизни.

Однако "рыцарство" не сразу стало отдельным феноменом. Главная предпосылка к формированию рыцарства как отдельного класса — переход от экономики родоплеменного строя к феодальной. Суть в том, что в эпоху до феодализма люди, жившие на одной земле, часто представляли собой единую инициативную группу: вместе землю пашем, а если понадобиться, то и на войну тоже вместе пойдем.

Минус этого в том, что заниматься сельским хозяйством необходимо постоянно, по этой причине каждая деревня решила выставлять не всех трудоспособных мужчин, а одного конкретного всадника, который являлся обученным профессиональным военным (на деньги селян, конечно же).

Из этого можно сделать вывод, что рыцарь — это именно феодал и профессиональный военный, а уже потом галантный кавалер из сказок.

Как сражались рыцари

Итак мы обсудили происхождение самой профессии, а потому настало время поговорить о более интересной части: сражениях. Из первой части статьи становится вполне очевидно, что все эти люди сражались на конях. Это отсылает нас к еще одному немаловажному историческому факту: основным оружием рыцаря был вовсе не меч, а копье. С его помощью воины в латах совершали таранные удары и переходили к мечу в уже более плотном столкновении. Как правило, одновременный удар наносился 50-100 бронированными всадниками на лошадях и был очень весомым аргументом в битве.

Рыцари конца XV века в бою.                                                Рыцари конца XV века в бою. 
 

Кстати говоря, о доспехах. Полноценные латы, которые обычно носят все стереотипные рыцари, появились только в начале XV века, на закате Средневековья. Безусловно, это повысило эффективность всадников, ведь снаряжение подобного рода использовали именно они, обычные пехотинцы никогда не носили полные доспехи. Причина этого вовсе не в их цене, а в том, что задача пехотинца в любые времена - это много и долго ходить или бегать. Потому что, как правило, до места сражения нужно было еще добраться.

Неужели рыцари вовсе не сражались пешком? Конечно, сражались, но больше в качестве исключения. Первыми такую тактику начали применять англичане в ходе столетней войны. Это позволяло укрепить строй пехоты и облегчить сражения на труднопроходимой местности.

Как рыцари сражались пешком

Еще в детстве, когда я смотрел фильмы про Средневековье или в жанре фентези, мне казалось странным, что стальные доспехи не защищают героев от стальных мечей. "Возможно, все дело в качестве метала", — думал я. Однако на деле все оказалось совсем по-другому.

Ни для кого не секрет, что в кино обычно жертвуют реализмом в угоду зрелищности. Бои в доспехах исключением не стали. Обычно, наблюдая за чем-то подобным, мы видим картину, где два человека в полных латах рубят друг друга размашистыми ударами. В реальности воины использовали для боя в доспехах совершенно другие тактики.

Современная реконструкция доспешного боя "Турнир Святого Георгия".Современная реконструкция доспешного боя "Турнир Святого Георгия". 

Все дело в том, что в реальной жизни стальные латы было невозможно пробить так же легко, как и в кино. В некоторых местах толщина доспеха могла составлять до 3 мм закаленной стали. Это очень толстая броня, способная защитить даже от некоторых выстрелов маломощного огнестрела вроде мелкой дроби. Тем более, что кроме доспехов на средневековом рыцаре обычно был надет толстый поддоспешник, а слабые места сгибов закрыты кольчугой.

Пробить такую броню прямым ударом практически невозможно, и даже в этом случае урон ее владельцу может быть минимален. По этой причине бой в доспехах представлял собой нечто другое. Как правило, противники пытались найти слабые места друг друга и поразить именно туда. Такие места были в каждом доспехе. Как правило, они располагались на сгибах рук, под коленом, на шее или ладонях. Самое опасное из них находилось подмышкой.

Доспехи XVI века в деталях. Автор: Грэм Тернер.                                                   
Доспехи XVI века в деталях. Автор: Грэм Тернер.       

Как рыцари в доспехах сражались друг с другом

Для ударов рыцари использовали специальную технику для поражения защищенных противников. Они перехватывали меч второй рукой за клинок. Как правило, он не фиксировался в кулаке, и эта часть клинка затачивалась не до бритвенной остроты. И, помогая себе второй рукой, прощупывали броню противника. Да, такой вариант атаки делал рыцаря менее защищенным, но его и так надежно защищали доспехи. Эти принципы неоднократно описываются в средневековых трактатах по фехтованию, таких как "Гладиатория" или "Цветок битвы". Эту же технику вы можете видеть на самом первом фото в исполнении современных реконструкторов.

Соединение в позиции полумеча, по манускрипту Opus Amplissimum de Arte Athletica (Cod.icon. 393), fol. 262rСоединение в позиции полумеча, по манускрипту Opus Amplissimum de Arte Athletica (Cod.icon. 393), fol. 262r

Существовал и другой способ поражения бронированного противника — боевой молот. Благодаря своим физическим свойствам, дробящее оружие оказывало воздействие даже на защищенного воина, передавая импульс от удара сразу внутрь доспеха. По похожему принципу работает и останавливающее действие современных пистолетов.

Убить таким образом человека было крайне сложно, но можно было вывести из строя, чтобы потом добить специальном кинжалом — мизерекордией. Он представлял собой тонкое шило, которое проходило даже сквозь узкие звенья кольчуги.

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Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43553109752).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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Кто такие рыцари на самом деле? Чем они зарабатывали и как воевали
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