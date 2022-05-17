Кто такие рыцари на самом деле? Чем они зарабатывали и как воевали

Сегодня, дорогой читатель, я предлагаю тебе немного покопаться в истории такого известного термина как "рыцарь". Казалось бы, сегодня всем известно определение этого слова. Рыцарь — это человек на коне, который с ног до головы одет в доспехи. Как правило, он очень вежливый и галантный.

Почему "рыцарь" - не значит "кавалер"

А что если я вам скажу, что это представление ошибочное? Да, образ рыцарей-кавалеров был рожден в XIX веке благодаря литературе. Именно таких рыцарей мы видим в "Айвенго", "Белом отряде" или в романе "Сэр Найджел". В свое время данный литературный жанр был очень популярен и плотно укрепился в умах людей.

Рыцари-тамплиеры XII века.

Однако на деле все обстояло совсем иначе. Не то чтобы настоящий рыцарь был бескультурным увальнем, но его манеры могли напоминать скорее поведение военного офицера, а не джентльмена из высшего общества. Но я хотел рассказать вовсе не об этом.

Откуда произошло слово "рыцарь"?

Задумывались ли вы когда-нибудь, откуда возник сам термин "рыцарь"? Это слово происходит от немецкого "ritter", что означает "всадник". Почему же такое простое слово трансформировалось в отдельную профессию? Эта история уходит корнями еще в X век нашей эры, когда в Западной Европе начали массово применять стремена и седла с высокой лукой.

Такие, казалось бы, маленькие детали стали причиной смены стратегии для кавалерии, поскольку именно стремя позволило всадникам жестко фиксировать себя в процессе столкновения с противником, совершая таранный удар копьем. Вся кавалерия до этого момента (например, римская) не пользовалась стременами, то есть при езде прижималась к коню за счет силы ног.

Манускрипт XV века, изображающий дворянина во время повседневной жизни.

Однако "рыцарство" не сразу стало отдельным феноменом. Главная предпосылка к формированию рыцарства как отдельного класса — переход от экономики родоплеменного строя к феодальной. Суть в том, что в эпоху до феодализма люди, жившие на одной земле, часто представляли собой единую инициативную группу: вместе землю пашем, а если понадобиться, то и на войну тоже вместе пойдем.

Минус этого в том, что заниматься сельским хозяйством необходимо постоянно, по этой причине каждая деревня решила выставлять не всех трудоспособных мужчин, а одного конкретного всадника, который являлся обученным профессиональным военным (на деньги селян, конечно же).

Из этого можно сделать вывод, что рыцарь — это именно феодал и профессиональный военный, а уже потом галантный кавалер из сказок.