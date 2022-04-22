Зачем в языческой Руси невесту заставляли сапоги с жениха снимать

В 17 веке на Руси практически в каждой семье так или иначе присутствовали тенденции патриархата.Муж - это большак и глава семьи, которого все домочадцы должны были слушаться безоговорочно.

Особенно жена должна была быть покорной и мужи никогда не перечить.Даже существовал специальный обряд для невесты, который показывал, как сложится семейная жизнь девушки.

Так, молодая, должна была показать будущему супругу свою покорность и снять с него оба сапога.

Перед этим жених клал в один сапог какой-либо драгоценный камень или денежку, а в другой плетку.И вот, если девица первым сапог снимала с молодого человека тот, в котором лежали драгоценности, то это значило. что в браке своем она будет счастлива.

А вот если снимался первым сапог с плеткой, то это ничего хорошего для невесты не сулило.Тогда считали. что молодая жена должна будет всю жизнь прислуживать своему благоверному и во всем ему угождать.

А жениху даже дозволялось этой самой плеткой из сапога будущую свою жену по спине ударить.Конечно не всегда жизнь складывалась так, как было предрешено этим обрядом.

Тогда, как впрочем и сейчас, погода в доме зависела от терпимости обоев супругов, уважения друг к другу и от умения идти на уступки и находить компромисс.

К мому же Домострой предписывал мужу и жене все свои семейные проблемы обсуждать вместе и наедине, желательно каждый день.

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