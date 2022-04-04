Зачем мужчины в Османской империи носили серьги?

Многочисленным поклонникам сериалов «Великолепный век» и «Империя Кёсем» не раз приходилось видеть сцены, где на ушах мужчин отчётливо были видны серьги, к примеру у евнухов — Сюмбюля-аги, Гюль-аги и Рейхана-аги (в «Империи Кёсем»), или адмирала и бывшего пирата Барбароссы.

Имеет ли это какое-нибудь отношение к собственно османской истории, или более того — к исламу? На первый вопрос мы ответим, изучив турецкие исторические источники.

Сюмбюль-ага - евнух в сериале "Великолепный век", тоже носил серьгу

Особый знак

Итак, серьга в ухе турецкого мужчины османского периода — это явно какой-то знак. Сразу несколько причин указывают на то, что приукрасить своё тело таким образом мужчины явно не стремились. По информации с ресурса «Экши Сёзлюк» (Ekşi Sözlük), являющегося своего рода вольным словарём старотюркских диалектов, данная традиция имела место в доисламской культуре тюрков.

Мужчина, носивший единственную серьгу в ухе, был единственным сыном в семье, и потому имел определённые привилегии в боевых конфликтах и походах, так как его старались не ставить в передовые отряды, чтобы не подвергать прямой опасности его жизнь.

Древние тюрки

В то же время, носивший сразу две серьги - по одной в каждом ухе, являлся доказанным единственным продолжателем рода, и таких людей вовсе могли освобождать от воинской повинности.

Возникает вопрос — а разве это не одно и то же? Разве единственный сын в семье не является по факту единственным продолжателем рода? Конечно же, нет. Вешать вторую серьгу мог не всякий, а только тот, чей отец уже умер. То есть он, действительно, остался единственным продолжателем рода и единственным кормильцем в семье.

Однако вторую серьгу не мог вешать тот, у кого уже имелся ребёнок мужского пола, так как преемственность рода в этом случае была обеспечена.

Необычные мужские знаки отличия в виде серьги в ухе, получается, явно имели место в истории Османской империи. Но все эти тонкости тюркской культуры не имели явного отношения к исламу, о чём говорят практически все источники османского периода.

Серьга Селима Явуза

Но почему тогда это явление встречается даже среди султанов? Разве не изображён султан Селим Явуз на известной картине (см. ниже) с серьгой в ухе?

На этот вопрос отвечает уже ряд других турецких исторических источников — оказывается, на картине, вероятно, изображён не султан Селим, а легендарный его противник, предводитель сефевидов — Шах Исмаил Хатаи. В частности об этом говорится на Wikimedia commons. Оказывается на портрете шах Исмаил, а нарисовал картину дервиш по имени Хадер Календери.

В некоторых турецких источниках сказано, что даже если на картине не сам шах Исмаил, то вполне возможно, кто-то из династии сефевидских правителей.

Или же это всё-таки Селим Явуз, но серёжка - это творческий замысел художника, не имевший отношения к реальности. Ни в каких исторических источниках не сказано о том, что Селим Явуз носил серьгу, а ведь это очень интересный факт.

Серьги у евнухов

Есть справки, что серьги носили в ушах евнухи в Османской империи.

Однако мусульман по происхождению среди них не было, и уж евнуху точно не стоило бояться того, что он не станет отцом, так как это было физиологически невозможно.

Поэтому ряд турецких источников не исключает, данный обычай мог иметь и декоративное, эстетическое значение среди некоторых слоев населения. А среди османов данный обычай был постепенно изжит, одновременно с распространением ислама.

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