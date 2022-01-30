Делаем и не понимаем, чего хочет Бог

Идут годы, мы совершаем неверные движения, а затем переживаем. Начинаем что-то делать, думая, что это приведет к чему-то хорошему, а оказывается наоборот. Конечно, если смотреть вглубь, то всё в итоге к лучшему, но ведь мы страдаем, плачем! – как довериться Господу, размышляет архимандрит Андрей (Конанос).

Если ребенок говорит: «Не хочу в школу»

Иногда мы не знаем, как лучше поступить в той или иной ситуации. Не знаем, как будет правильно, а как – нет. Приведу простой пример.

Утром твой ребенок говорит тебе: «Не хочу в школу!» Тебе кажется, что это очень плохо – не идти в школу. Но можно ли заранее, с уверенностью утверждать, что – плохо, а что – хорошо?

Недавно (возможно, ты слышал об этом случае) мужчина вез сына на автомобиле в школу. В это время в один из банков в Калифее (район Афин. – Прим. перевод.) ворвались грабители. Они забрали большую сумму денег, а выбежав на улицу, начали стрелять в воздух из «калашникова», чтобы никто не посмел к ним приблизиться. Люди пытались задержать преступников, вызвали полицию, началась операция по задержанию, и тут грабителям пришло в голову остановить проезжавший мимо автомобиль, чтобы спастись бегством.

Это был тот самый автомобиль, на котором мужчина вез своего сына в школу.

Мы не понимаем, чего хочет Бог

Чтобы спасти жизнь мальчика, отец оказал бандитам сопротивление, и они выстрелили в него и в сына. К счастью, оба остались живы, но мальчика ранили в живот, и хотя он был тут же доставлен в больницу и врачи сделали все, чтобы его жизни ничто не угрожало, у ребенка долгое время были сильные боли и не проходил шок.И вот вопрос. Если бы этот мальчик, проснувшись утром, заплакал и сказал родителям: «Не хочу идти в школу! Мне там не нравится! Мне вообще сегодня плохо – хочу спать, голова болит, да и уроки я не все сделал…» – что бы он услышал в ответ? Скорее всего – «Ни за что! Школу нельзя пропускать. Ты должен пойти, даже если тебе не хочется! И пойдешь!» И при этом родители были бы твердо уверены в том, что, «поддавшись», сделают хуже своему ребенку. Да я сам бы так поступил на их месте. И ты тоже – не правда ли? Если бы твой ребенок в такой ситуации начал вдруг упрямиться, что бы ты ему сказал? «Школа – это нужно. Нельзя пропускать уроки». И отправил бы его в школу, хочет он этого или нет.Разумеется, если бы несчастный отец знал, что по дороге в школу с ним и его ребенком произойдет такая трагедия, что в сына (да и в него тоже) будут стрелять грабители, – то, конечно, сказал бы: «Да ни за что на свете мы сегодня в школу не поедем!» Но откуда ему было знать об этом заранее? Ведь школа – нужное, полезное дело!

Мы начинаем делать что-то, не понимая, к чему это может привести.

Не знаю, думал ли ты об этом когда-нибудь… Например, идешь в магазин, или просто куда-нибудь, или встречаешь вдруг кого-то и почему-то ведешь себя именно так, а не иначе – и совсем неизвестно, к лучшему все это или наоборот. Тебе не может быть заранее известно, верно ты поступаешь или нет; ведь ты не знаешь, что принесет с собой завтрашний день.

И это касается любых дел – даже таких, которые на первый взгляд кажутся очень правильными, благими и богоугодными. Согласен? Например, школа – что может быть лучше? А вот в случае с тем мальчиком – если бы в тот день отец не повез его в школу, не было бы и трагедии.

Что же, в конце концов, для нас лучше, а что – хуже? Это вопрос, на который, мне кажется, мы частично получим ответ лишь на закате жизни, а окончательно поймем уже в вечности.



Здесь, на земле, то, что принято считать хорошим, может стать источником множества страданий. И наоборот: то, что, как нам кажется, причиняет множество страданий, может оказаться во благо.Получается, мы тут не знаем, там пренебрегаем, а потом сидим и удивляемся. Вот ты, например, то и дело присылаешь мне сообщения, письма по электронной почте, постоянно спрашиваешь: «Я хочу сделать то-то, думаю поступить так-то и так-то. Скажите, это правильно?»

Так вот, поскольку мы не в состоянии предугадать, что будет, остается лишь одно. Об этом я скажу немного позже.

Вижу удивление на твоем лице. Тебе хочется узнать об этом прямо сейчас. Да, я действительно не знаю, что правильно, а что неправильно. Не знаю. Знаю лишь одно, и непременно скажу об этом, но – попозже.

Думаю, все было бы совсем иначе, если бы у нас была живая и ясная связь с Богом. По-настоящему ясная – прозрачная. Как бывает, когда другой человек просто и ясно говорит тебе, что на самом деле думает. Если бы такое же живое соприкосновение было у нас и с нашим Творцом, нашим Богом! Чтобы можно было спросить Его: «Господи, как мне здесь поступить?», и тут же получить ответ: «Делай то-то и то-то. Так будет правильно». – «Господи, а вот так – правильно?» – «Нет, так не делай. Это не приведет ни к чему хорошему. Измени свои планы». Будь наши отношения с Богом такими живыми и ясными, все было бы прекрасно.

Но этого нет. Нет ясности, простоты. Мы не понимаем, чего хочет Бог. Не знаем, чего Он хочет лично от меня, лично от тебя. А ведь то, что Господь хочет от меня, Он может не хотеть от тебя, и наоборот.

Бог не хочет от всех одного и того же. У каждого из нас – свой путь, на котором мы делаем множество ошибок, отчего потом так страдаем.Идут годы, мы совершаем неверные движения, а затем переживаем. Начинаем что-то делать, думая, что это приведет к чему-то хорошему, а оказывается наоборот. Конечно, если смотреть вглубь, то всё в итоге к лучшему, но ведь мы страдаем, плачем! Нам кажется, что все плохо, мы постоянно беспокоимся и разочаровываемся.

Стучишь, а дверь не открывается? Попробуй снова

И вот какую тактику я здесь предлагаю. Допустим, тебе хочется получить ответ на какой-то вопрос. Постучи в дверь, спроси у Бога. Стучишь, а дверь не открывается? Попробуй снова. Опять не открывается? Ну, если начать колотить по двери, можно ее и сломать, и все-таки войти внутрь, однако в таком случае мы врываемся без спроса. А мне кажется, самая удобная «дверь», самый лучший ответ Бога на наш вопрос – тот, который «открывается» свободно и легко. Конечно, не без труда и настойчивости, но и эгоистичной упертости здесь не должно быть. Так мне кажется.

Стараясь открыть дверь, обращай внимание на знаки, которые посылает тебе Господь, и если все тебе говорит о том, что пора прекратить упорствовать, подумай: «Значит, это мне от Бога. Так что не буду прикладывать здесь столько усилий, а сменю направление».

Уточню еще один момент. Все, что я говорю тебе сегодня (как и в любой другой раз), не может быть абсолютно правильным. Я и сам не знаю, правильно это или нет. Я просто принял такое решение, исходя из того, что читал и слышал – в том числе и от тебя.

А будь я в этом самолете – меня бы уже не было!

Сейчас в качестве примера я приведу одну ситуацию, которая знакома многим не понаслышке. Человек собирается лететь самолетом, приезжает в аэропорт, и тут что-то случается – потерялся билет, или посадка уже закончена, или паспорта не оказывается с собой. Человек начинает беспокоиться, суетиться, молиться: «Господи, прошу Тебя, сделай что-нибудь, чтобы я попал на самолет! Сделай, как мне будет лучше, пожалуйста!» И вот проходит время, но ситуацию изменить так и не удается: самолет улетает без него. А человек, оставшись в аэропорту, переживает, возмущается и нервничает.

То, о чем я говорю, произошло с очень многими людьми. Очень многие не смогли вылететь, потому что опоздали, забыли паспорт и т.д. А через несколько минут после взлета – ужасная новость: самолет упал. И человек, только что бивший себя в грудь со словами: «Ну как же я не попал на рейс!» – теперь падает на пол, целует землю и говорит сквозь слезы: «Какое счастье! Я жив! Жив! А будь я в этом самолете – меня бы уже не было! Я так хотел улететь, так просил, так упорствовал – и вот что бы сейчас было! А я – жив!»

А с другой стороны, если бы кто-нибудь из тех, кто был в том самолете и погиб, явился мне и спросил: «Ну хорошо, этот человек опоздал на рейс и остался жив. А я? Я почему погиб?» Что бы я ему ответил? Ничего. Ничего бы не ответил. Потому что тайна жизни превосходит наш ум.

Единственное, что тут можно сказать: «Брат, не спрашивай меня об этом. Спрашивай Того, Кто есть Устроитель нашей жизни. Спрашивай Того, Кто определяет, устраивает и знает всё наперед, думая о каждом из нас. Он знает, кому сколько жить, кому когда умирать и как умирать. Только Он знает, за что и почему. Потому что Он знает всё. А я не могу тебе ответить».

Да, и мне удивительно все это. Но знаю одно: человек, оставшись в живых после такого, уже по-другому начинает смотреть на вещи. Он словно прозревает. «Вот как могло все закончиться! – думает он. – Значит, никогда не нужно делать поспешных выводов. Я опоздал на рейс, и мне казалось, что все очень плохо, я переживал, ругал себя. А ведь неизвестно, что произойдет в будущем, чему должно случиться, что мне во благо, а что – наоборот, во зло».

И вот теперь я хочу сказать то, что ты ждешь от меня столько времени.

Нужно довериться Богу. Некоторые, услышав такое, тут же спрашивают: «То есть в таком случае не надо ничего делать? Сидеть сложа руки и просто ждать?» Разумеется, нет. Что-то делать нужно. Необходимо делать, что должно, осуществлять свои планы.Но все это нужно делать с доверием к Богу и Его любви. «Господи, теперь Ты – благослови! Теперь Ты – всё устрой. Я не знаю, к чему приведут мои планы, мои действия. Не знаю. Возможно, возникнут какие-то проблемы, трудности, ошибки. Возможно, ничего не получится. Но я начинаю. Благослови меня!»

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