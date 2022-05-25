Факты о нашем времени, которые наверняка войдут в историю

Античность связана с работами Сократа и завоеваниями Александра Великого. И средневековье было о ведьмах и эпохе открытий. Мы не можем не задаться вопросом, как будущие поколения будут помнить наше современное время, начало 21-го века.

Конечно, мы не можем гарантировать, что все эти факты будут включены в новые учебники истории, но у них наверняка есть большие шансы.

1.

Голограммы как вид искусства.



Искусство также становится все более цифровым. Артисты голографического балета появляются на сценах и в музеях, где мы можем увидеть их цифровые копии на выставках.

2.

Развитие компьютерных технологий в кино.



В настоящее время очень немногие фильмы производятся без использования спецэффектов.

3.

Удаленная работа и онлайн-лекторы.



21 век — золотой век для фрилансеров, а также для людей, которые не любят долгое время находиться в одном месте. Многие ИТ-специалисты предпочитают работать удаленно, а ведение блога сегодня — это настоящий бизнес.

4.

Начало эры планшетных компьютеров.



В 2002 году Билл Гейтс представил прототип планшетного ПК с распознаванием голоса и возможностью ввода текста с помощью сенсорного экрана. Это была довольно успешная попытка Microsoft адаптировать компьютеры под повседневные потребности людей, которые привыкли делать заметки во время встреч и общаться по электронной почте.

5.

Оцифровка знаний, накопленных за всю историю человечества.



Времена, когда нам приходилось ждать очереди, чтобы получить книгу из библиотеки, давно прошли. Сейчас очень мало книг, картин и научных работ, которые еще не были оцифрованы. Любой может получить мгновенный доступ к ним в любое время.

6.

Виртуальная и дополненная реальность.



Гарнитура виртуальной реальности может перенести нас в другое измерение за считанные секунды. Например, мы можем отправиться в видеоигру, где мы можем гулять и взаимодействовать с персонажами.

7.

Путешествие в космос.



5 ноября 2018 года «Вояджер-2» НАСА вышел на межзвездный путь. Он был запущен летом 1977 года и сейчас находится примерно в 18 миллиардах километров от Земли. Его задачей было изучение внешних границ Солнечной системы. Вояджер-1 вошел в глубокий космос в предыдущие годы. Ученые считают, что смогут поддерживать связь с космическими кораблями до 2027 года.

8.

Бодипозитив.



Бесконечная гонка за стройность устарела, и теперь у нас появилось новое движение: бодипозитив. Женщины больше не стыдятся своего тела, и на обложках модных журналов стали появляться модели больших размеров.

9.

Социальные медиа вместо реального общения.



В 2004 году американский студент Марк Цукерберг создал Facebook со своими соседями по комнате, а остальное стало историей. Теперь в социальных сетях вы можете рассказывать людям о себе, находить новых друзей, читать новости, зарабатывать деньги, размещать рекламу, собирать деньги и делать самые разные вещи.

10.

Появление техники из научно-фантастических фильмов.



Всего пару десятилетий назад люди думали, что вы сошли с ума, если бы вы сказали им, что можете звонить им из любого места в любое время. Но сегодня это очень обыденно. Нам не потребовалось много времени, чтобы научиться пользоваться смартфонами и видеочатом, и довольно скоро мы сможем говорить с виртуальными проекциями (как в « Звездных войнах»).

11.

Необычная архитектура.



Пионерами в области необычной архитектуры XXI века являются архитекторы, работавшие в Дубае. Именно в 2010 году они построили самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифа, и очень скоро они собираются построить что-то еще выше.

12.

Новые семейные ценности.



Все больше современных женщин предпочитают выходить замуж и иметь детей после 30 лет (или вообще не иметь никаких отношений) и не боятся быть матерями-одиночками.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2486526857542896182/

А вы знали об этом?

Один из самых известных портретных художников своего времени Гилберт Стюарт написал более 1000 работ, включая портреты президентов, королей и королев по всей Европе и США. Его самой известной работой, однако, является намеренно незаконченная картина Джорджа Вашингтона. После того, как Стюарт в первый раз написал Джорджа Вашингтона в 1795 году, жена Джорджа Марта попросила Стюарта создать еще один портрет первого президента США в 1796 году. Стюарт не закончил этот второй портрет, написав только лицо и часть фона. Однако, именно этот образ используется на купюре в $ 1.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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