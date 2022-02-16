Почему украинцы раньше называли русских людей оборотнями

Достаточно часто в этимологию того или иного слова под влиянием определенных внешних обстоятельств, вкладывается совсем другое значение.

Вот, например, слово «оборотни», которым раньше украинцы называли своих русских соседей. Отметим сразу, что ничего мистического и потустороннего в него не вкладывали. Всего лишь речь об языковых отличиях в этнических группах. Но, активно поддерживающие национальные идеи украинцы, в слово «оборотни» вложили свое понимание – «предатели». То-есть речь идет об украинцах по происхождению, которые, по их мнению, предпочли русскую культуру украинской.

Чужой среди своих



Постоянная борьба за право быть украинцем, называться украинцем и жить в своей стране тяжким грузом ложилась на плечи народа. Поэтому, когда малороссы после вхождения земель Запорожской сечи в состав Российской империи стали заселять территории Причерноморья и Приазовья, то именно их националисты стали называть оборотнями, часто также к ним применялись и другие названия: перевертыши, перевертни. То-есть сами украинцы, своих вчерашних земляков записали к тем, кто предал родную землю.

Украинская карта земель времен Запорожской Сечи

Насчет появления и значения слова «перевертень» есть даже официальные исследования.

Российский академик Кеппен, зафиксировал его появление еще в 1840 году. Также им было отмечено, что данное слово было всего лишь название обрусевших малороссов, которые претерпели изменение языка, но ни в коем случае не имело абсолютно никакого негативного значения.

Филологическое значение

Продолжалось изучение данного явления и в Советское время. Филолог Денисевич, в своих трудах писал о том, что приравнивать понятие перевертень к предателю в корне неправильно, поскольку ни о какой «украинской культуре» в то время и речи не шло. Были малороссы, казаки, черкесы. Поэтому, по его мнению, перевертни – это всего лишь группа малороссов, которая в следствии миграции приняла на себя элементы русской культуры.

Карта Малороссийской губернии из 20 поветов (1800)

Помимо филологов занимались этим вопросом и историки. Иван Миклашевич еще в 19 веке отмечал, что перевертни – это всего лишь крестьяне, причем большая часть из них на новых землях попала в крепостную кабалу, а при освобождении даже положенных выплат не получили. Он также делал акцент на том, что территория их расселения крайне обширная, но при этом большинство из них, даже проживая в российских губерниях сумели сохранить и язык, и культурную самобытность.

Русские «оборотни»

Данное прозвище досталось не только малороссам. Украинцы видимо в некоторых вопросах сильно категоричны. Русских поселенцев цуканов они также стали называть «вывертнями», «оборотнями». Им такая честь досталась вследствие того, что они разговаривали не на чистом русском языке, а использовали свой цокающий говор.

Цукане – это небольшие старообрядческие этнические группы, часто отличающиеся друг от друга говором. Они, естественно, имели различия и с русским населением в культурном плане.

Народ цукане

Также есть предположение, что вывертнями могли называть и другую этническую общность русских, саянов, которые проживали в Курской губернии и отличались особым говором.

Как итог, обозначим, что по мнению исследователей, украинцы, называя своих собратьев и русских, оборотнями или перевертнями, имели в виду всего лишь то, что они искажали свой родной язык и отличались говором от своих соседей.

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