Пророк Малахия: история, молитва и интересные факты                                                                              

В обыденной жизни словом "пророк" обозначают личность человека, который предсказывает будущее.

Но в православной вере эти люди выполняли более серьезную и важную функцию.

Узнаем о предназначении божьих посланников, а также выясним, кто такой пророк Малахия, молитва которому тоже читается.

Пророческая деятельность по Библии

Своими речами пророки сообщали избранному израильскому народу волю Всевышнего, а также провозглашали приход Мессии (Спасителя). Деятельность их описывается в самой большой части Библии, то есть в Ветхом Завете. Роль, которую играли пророки в конфессиональном развитии Израиля, была велика. Ветхий Завет предполагал двухстороннюю связь человека с Богом. Пророки – это источники, которые передавали откровения Господа богоизбранному народу, то есть израильтянам. Учение, которое до нас донесли пророки, как правило, состоит из трёх элементов, характерных для Ветхого Завета:

вера в единого Бога;

моральное поведение;

ожидание спасения.