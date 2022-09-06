Как полковник ВВС СССР Руцкой попал к моджахедам, и что с ним сделали в плену?

Последний командующий советским контингентом в Афганистане генерал Борис Громов, рассказывал, не вдаваясь в подробности, что лётчика Александра Руцкого дважды выкупали из душманского плена. Возможно, Борис Всеволодович оговорился. Либо журналисты переврали его слова. Или мы чего-то не знаем.

Потому что сбивали Руцкого действительно дважды: 6 апреля 1986 г. (в 360-м боевом вылете) и 4 августа 1988 г. (это его последний, 485-й боевой вылет).

Но в первый раз лётчик был спасён экипажем БТР афганской армии. Он получил серьёзную травму позвоночника (т.к. катапультировался на предельно низкой высоте) и два пулевых ранения (т.к. эвакуировали его прямо из-под огня моджахедов). Но в плену не побывал: его тут же передали поисково-спасательной команде советского вертолёта, и Руцкой уже в тот же день лежал на операционном столе в госпитале.

Во второй раз Александру Владимировичу четверо суток удавалось прятаться и уходить от погони. Но потом он был схвачен, и его действительно пришлось выкупать из плена.

Вот как это было (по официальным данным КГБ и по воспоминаниям самого Руцкого).

Роковое место – чёртова Джавара

Оба раза Александра Руцкого сбили примерно в одном и том же месте – в районе душманской базы Джавара (Александр Владимирович называет её в своих воспоминаниях Жавара). Она находится вблизи границы с Пакистаном (в 6 км от неё). Летать там не рекомендовалось: вторгнешься в пакистанское воздушное пространство – спровоцируешь атаку со стороны ВВС этой страны.

В центре – курсант авиашколы г. Канск Красноярского края Александр Руцкой. 1967 г. Фото в свободном доступе.

Но летали: Джавара была крупной перевалочной базой, через которую шли военные поставки из Пакистана, от зарубежных покровителей афганских моджахедов.

Первый раз, в 1986 году, подполковник Руцкой был сбит ракетой «земля – воздух», из переносного зенитно-ракетного комплекса «FIM-43 Redeye» американского производства. Второй раз – тоже американским оружием, двумя самонаводящимися ракетами AIM-9 Sidewinder, выпущенными истребителем F-16 ВВС ПВО Пакистана.

Пилотировал этот самолёт обученный в США военный лётчик Атер Бохари (Athar Bokhari). Интересно, что в 1992 году Александр Руцкой (уже будучи вице-президентом РФ) лично познакомился с этим человеком. Атер Бохари дослужился до должности командующего ВВС ПВО Пакистана.

Сбили Руцкого ночью (это и помогло ему уйти от погони и спрятаться). Он вёл восьмёрку (по другим данным – шестёрку) «грачей» (штурмовиков Су-25), под прикрытием звена истребителей МиГ-23 (3 самолёта).

Предательский «удар в спину» ведущему штурмовику

Самолёты сбросили над Джаварой световые авиабомбы на парашютах, после чего по складам и загруженным боеприпасами машинам нанесли серию ударов неуправляемыми ракетами С-5. Во время выхода из штурмовки в кабине Су-25 Александра Руцкого раздался звук «Берёзы» – устройства, предупреждающего, что самолёт взят на прицел бортовым локатором противника.

Руцкой (в центре) в Афганистане. Фото в свободном доступе.

«Истребителям передаю: Меня атакуют!» В ответ: «Цель не наблюдаем!», – рассказывал Руцкой, – и сразу после этого – мощный удар со взрывом в правый двигатель. Погасло освещение приборов, и тут же рассыпался вдребезги фонарь кабины».

Опытный лётчик остановил правый двигатель и вывел на максимум левый, разворачиваясь в сторону базы, но сразу понял: дотянуть не получится. На высоте чуть меньше четырёх километров Руцкой выбросился из сбитого «грача».

И правильно, потому что последовал новый взрыв – попадание второй ракеты.

«Вторая ракета вошла в самолёт, когда я уже катапультировался, и я видел, что с ним произошло, – только брызги в разные стороны полетели», – рассказывает Александр Владимирович.

В плену уже прощался с жизнью

Приземлился Руцкой на территории Пакистана, примерно в 20 км от границы с Афганистаном. А от своих – ещё дальше.

Ну, и пошёл пешком на запад – а что делать? Шёл по ночам, а днём прятался, страдая от невыносимой жары. Пакистанцы его искали – и на земле, и с вертолётов. Наши тоже летали, но не увидели его.

Су-25 в Афганистане. Фото в свободном доступе.

В одном месте утром Руцкой увидел караван кочевников. Спустился к нему. Он был одет в лётный комбинезон, носил с собой кобуру со «стечкиным». Такой внешний вид ясно говорил: важная птица. Поэтому Руцкой договорился с кочевниками, что они возьмут его в Кабул и получат там за него хорошее вознаграждение.

Но пакистанцы лётчика искали очень настойчиво и караваны проверяли. Поэтому Руцкого вычислили и 9 августа у кочевников отняли. Безо всякого сопротивления и стрельбы.

Потом уже эта история обросла всякими героическими подробностями в стиле голливудских боевиков, и много раз была пересказана в старом добром стиле «испорченного телефона». На самом деле всё было проще.

Но в плену Руцкому пришлось туго. Вначале – предложили сотрудничать с паками и ЦРУ, пообещали 2 млн долларов. А когда отказался – решили "разговорить" его средневековыми методами. «Ну всё, это конец», – решил Руцкой.

Источник

А вы знали об этом?

Не так давно был представлен велосипед «Paravelo», на котором можно не только ездить со скоростью 25 км./ч., но и летать, преодолевая 40 км. за час и поднимаясь на высоту до 1,2 км. благодаря входящему в конструкцию парашюту. И всё же это не первое подобное устройство в мире.Дерек Пиготт сконструировал свой велосипед-самолет и взлетел на нём 9 ноября 1961 года. Во время пролета ему приходилось интенсивно крутить педали, за счёт чего удалось подняться над землей почти на 2 метра и пролететь 64 метра. Несмотря на не столь уж впечатляющие цифры, именно этот случай правильно рассматривать как первый полет на велосипеде.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Зачем американская империя зла преднамеренно уничтожает человечество,синтезируя все новые вирусыhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43413010129/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!