Демократическая партия США надеется избавиться от Байдена

«Когда же чёрт возьмёт тебя?!..»

Дональд на финишной прямой

Меж тем у товарищей Байдена по партии и совместной борьбе такой уверенности не наблюдается. Более того, многие из внутреннего круга демократов (некоторые из которых сами недалеко ушли в плане своего физического и умственного состояния) уверены, что пациент скорее мёртв, и пытаются мягко оттеснить его от начинающейся президентской гонки, а то и от принятия решений, и уж во всяком случае – от самих себя любимых.То есть токсичность «деда на перфокартах» выходит на новый уровень, когда к нему лучше не только не «прикасаться», но даже и не приближаться.Готов поспорить, что примерно такие мысли крутятся в головах руководства Демпартии круглосуточно и вслух демократы говорят о Джо уже как о покойнике: либо хорошо, либо ничего. Впрочем, и сам Байден недавно выдал очередную нетленку: «Я прекрасно себя чувствую, но могу умереть в любой момент».И на самом деле это буквально лучшее, что он мог бы сделать для демократов на сегодняшний день: превратиться в отличного мёртвого стрелочника, на которого можно было бы списать весь негатив последних двух лет.Пока что партайгеноссе удаётся удерживать Джо от официальных шагов по выдвижению своей кандидатуры (некоторое время назад в прессе появилась информация, что его убедили подождать результатов парламентских выборов). Но даже простые заявления непопулярного президента о намерении переизбраться больно бьют по имиджу партии, в том числе и на ближайшую перспективу.Впрочем, в последнее время Джо регулярно несёт такую фантастическую чушь, что по остальным демократам бьют практически любые его слова. Например, именно он больше всего говорил о якобы существующей ядерной угрозе со стороны России, а отдуваться пришлось «молодой претендентке» на президентский пост Окасио-Кортес, которую буквально облаяли на встрече с избирателями 14 октября, обвинив в разжигании ядерной войны.Другиемумии, такие как «боевая старуха» Пелоси, отвечают на любые вопросы о Байдене и его планах в стиле бывшего пресс-секретаря Псаки: не знаю, не видел, не показывали, это Путин виноват. На днях ещё одна «примадонна» от демократов Хиллари Клинтон вылезла под свет софитов с жареной «сенсацией»: оказывается, у правых экстремистов уже готов план «похищения» выборов-2024. Под «экстремистами» подразумеваются, понятное дело, эти мерзкие нетолерантные республиканцы.Можно было бы подумать, что Клинтон высказалась в поддержку «Сонного Джо». Буквально за день до её короткого заявления, 24 октября, Байден выступил в Вашингтоне перед Национальным комитетом (руководящим органом) Демпартии с пространной речью, в которой хвалил самого себя за «достижения» двух лет у власти, поливал грязью политических конкурентов, а в конце предложил американцам выбрать, с какой они из «двух Америк»: «светлой» – вместе с демократами и самим Джо – или с «тёмной» – республиканской.Но публично поддакивать Байдену, что он «принял страну с эпидемией ковида и безработицей, вылечил и создал десятки тысяч рабочих мест», сегодня будет разве что его пресс-секретарь Жан-Пьер. А вот видеозаявление Клинтон, хотя и выпущено как бы в русле речи президента, на деле является дальним damage control, предварительным подстиланием соломки на тот случай, если маразматик всё-таки выдвинет свою кандидатуру, и дополнительным удобрением почвы для будущих вбросов о том, как «русские (и иранские, и китайские) хакеры снова помогли республиканцам подтасовать результаты голосования», потому что если Байден действительно окажется в бюллетенях, то как раз ему без подтасовок ничего не светит.Часть демократов уже считает за благо сливать «Сонного Джо» почти в открытую, однако большинство и корифеи партии полагают, что эта тактика слишком рискованная. Любопытный эпизод произошёл 24 октября: три десятка конгрессменов (включая упомянутую выше Окасио-Кортес и её знаменитую «Команду») подали на имя Байдена открытое коллективное письмо, в котором настоятельно просили его, не прекращая военно-финансовой помощи Украине, озаботиться скорейшим дипломатическим разрешением конфликта, который чреват неконтролируемой эскалацией. Текст письма радостно растиражировала пресса – а уже на следующий день стало известно, что челобитчики своё письмо отозвали, столкнувшись с (мягко говоря) «недоумением» старых партайгеноссе.Однако также 24 октября, но независимо от «тридцати спартанцев», выступил бывший госсекретарь, а ныне спецпредставитель по климату (то есть один из заведующих энергетикой) и член Совета национальной безопасности демократ Керри. Он заявил о своей надежде, что «война на Украине не затянется ещё на год», и привёл аргументы в пользу скорейшего сворачивания конфликта. А Керри, как ни крути, фигура солидная, и прогнуть его будет сложнее, чем набранных по «квотам на разнообразие» либеральных демократов или многострадального Маска; тем более что он явно говорит не за себя одного, а за некую фракцию интересантов.Неужели в радужных рядах Демпартии, как и у проклятых республиканцев, существует некий раскол? Похоже, да, собственно, почему бы и нет? Пределы терпения у всех разные, и кого-то «перфокарточный дед» утомил сильнее, чем остальных.Парламентские выборы в США назначены на 8 ноября – и это крайний срок, до которого демократам нужно утопить Трампа, главного конкурента и второго по значимости «врага Америки» после Путина. Утрата Демпартией большинства в палате представителей и ещё большее усиление республиканцев в Сенате, которые уже виднеются на горизонте, почти наверняка приведут сначала к прекращению уголовного преследования Трампа, а затем – к «объявлению в розыск» уже Хантера Байдена с последующим выходом на его отца. Учитывая, сколько дел дружное семейство намутило на одной только Украине, скандал намечается похлеще Уотергейтского.Впрочем, не факт, что республиканский Конгресс сможет отмазать Трампа от всех проблем. Как известно, расследований против него ведётся два: о «вторжении в Капитолий» 6 января 2021 г. и о халатном обращении с секретной документацией. И если первое ведётся специальным парламентским комитетом, который республиканцы в случае победы могут и распустить, то вторым занимаются спецслужбы, и, «скорее, законно», так что свернуть его может оказаться затруднительно.А главное – не факт, что партия захочет спасать Трампа. В частности, многие республиканцы считают, что конфуз с документами чересчур скомпрометировал и самого бывшего президента, и его сторонников. Имеющаяся фракция антироссийских ястребов не в восторге от антикитайских настроений и риторики Трампа, которые, по их мнению, сейчас не ко времени. И в целом Трамп, конечно, удобен в роли эксцентричного пенсионера – жертвы произвола, но возвращение его в президентское кресло видным республиканцам (в отличие от массового избирателя партии) ни к чему, и затеянное демократами уголовное расследование – отличный предохранитель против этого.Излишний эпатаж Трампа вовсю используют и демократы, ведь он отлично подходит на место того самого главного «правого экстремиста», который, по утверждению Клинтон, «украдёт» президентские выборы. Байден же в своей речи от 24 октября усиленно давил на то, что трамписты против его псевдолевых популистских проектов списания образовательных кредитов и расширения «репродуктивных прав», и ведь не врал.В общем, есть мнение, что «агенту Кремля» Дональду никаких политических перспектив не светит, если только после 8 ноября обстановка в США действительно не выйдет из-под контроля и не появится возможность ловить рыбку в мутной воде. С другой стороны, учитывая градус социального напряжения и царящую в американском обществе атмосферу всеобщей взаимной ненависти, вероятность такого поворота событий весьма велика.