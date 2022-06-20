Сорокоуст о здравии: что это такое, когда нужно заказывать его

Чтобы оказать духовную поддержку православным верующим в церкви предлагаются различные виды служб и треб. Пожалуй, наибольшей популярностью среди прочих обращений к Господу пользуется сорокоуст о здравии.

Что это такое, когда необходимо его заказывать и в чём его отличие от прочих молитв? Предлагаю прояснить все эти вопросы в данном материале.

СОРОКОУСТ О ЗДРАВИИ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Сорокоуст – выступает особенной разновидностью церковного поминовения, которое совершают по запросу верующего. На практике сорокоуст заключается в том, что на протяжении 40 суток каждый раз при служении божественной литургии, святой отец в алтаре будет доставать частичку из просфоры за всех тех людей, чьи имена обозначаются сорокоустом.

Затем все извлечённые частички отправляют в Чашу с Кровью Спасителя. Над нею произносят специальный молебен, прося отмыть прегрешения каждого поминаемого человека. К завершению служения чашу с частичками выносят на причастие, прихожанам даётся возможность приобщиться к одному из величайших чудес – Крови и Плоти Спасителя.

Важный момент. Сорокоуст и последующее за ним причастие свидетельствуют о максимальном участии верующего в церковной жизни.

Каждый раз, когда в процессе литургии на алтаре приносят бескровную жертву (символ жертвы Иисуса за грехи всего человечества), люди, принявшие участие в данном священном действии, приносят себе большую духовную пользу.

Новички в христианской религии вполне могут задаться вопросом, откуда взялось число «40 дней» для чтения сорокоуста. Почему не взяли любой иной временной отрезок? И на этот вопрос есть ответ, если обратиться к Книге всех времён – Библии. В ней 40 земных суток – считаются весьма символичным временным отрезком, по христианскому мировоззрению:

как гласит Евангелие, Иисус на протяжении 40 дней находился в пустыне, где держал пост и читал молитвы;

40-дневные молитвенные бдения совершались и многими другими святыми личностями;

по христианской вере, когда человек умирает, именно к 40 дню его душу определяют в то либо иное место.

Поэтому совсем неудивительно, что в церкви нередко используется число 40, а молитва сорокоуст в течение сорока дней обладает глубоким символическим значением.

Важный момент. Сорокоуст о здравии призван не просто улучшать физическое состояние человека, но и заботиться о его вечной душе. Необходимо помнить про духовную пользу данного действа.

Что имеется в виду, когда говорится «забота о душе»? Сюда входит избавление от прегрешений, желание человека жить богоугодной жизнью, сопротивление своим низменным страстям. И если верующий не будет постоянно кропотливо трудиться над собой – ему невозможно помочь никакими мольбами и подношениями.

ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАКАЗ СОРОКОУСТА О ЗДРАВИИ

Прежде всего, обратите своё внимание на тот факт, что в храме не проводят Божественные Литургии каждый день. Они проводятся по специально отведённым для этого дням. Так, к примеру, вы не сможете заказать сорокоуст о здравии в будние дни. А в церквях, в которых Божественную Литургию выполняют в конкретные дни, процесс чтения сорокоуста про здравие нередко затягивается на пару месяцев.

Распространённое волнение подавших прошение прихожан проявляется, когда при проведении сорокоуста священник начинает произносить имена людей, за которых следует молиться. Люди переживают, чтобы невзначай не забыли про их близкого, проигнорировав его имя.

Здесь стоит прислушаться к рекомендациям святых отцов, которые заклинают не смущать свой беспокойный ум подобными мыслями во время молитв. Господу хорошо известно, о ком было прошено при сорокоусте о здравии, поэтому можно не волноваться на этот счёт. Даже если вдруг чисто случайно нужное имя и не произнесут – это вовсе не означает, что Бог не принимает бескровную жертву.

Сорокоуст о здравии – это не единственная молитва об исцелении больных. Также можно обратиться за помощью к Неусыпаемому Псалтирю. Разница между последним и сорокоустом про здравие заключается в том, что Псалтирь, как правило, читают в святых обителях монахов. Ведь для неё важно соблюдение определённых условий, например, чтобы монахов было ровно столько, сколько нужно и ни человеком меньше, так как данную молитву следует произносить без перерывов.

Если вы не знаете, на каком из двух вариантов остановить свой выбор, то просто помните, что не существует такого понятия как более «сильная» или «слабая» молитва. Определёнными качествами её наполняет искренняя, сильная вера человека, который молится.

Давайте теперь выясним, как можно заказать сорокоуст о здравии при храме? Для этого вам необходима свечная лавка, у продавца которой и следует выяснить особенности богослужений данного конкретного места. Затем берёте бумажный лист, в его верхней части подписываете «О здравии», а потом перечисляете имена всех тех, за кого должны помолиться на службе.

Обычно допускается в одном листе обозначать имена не больше, чем десяти людей. Для записи имён используется родительный падеж. Например, записка сорокоуста о здравии будет иметь такой вид:

«О здравии»

Татьяны;

Леонида;

Ирины;

Александра и сродников.

Потребуется совершение денежного пожертвования за все имена, которое пойдёт на содержание церкви. В некоторых храмах называют фиксированную сумму, а в других размер пожертвования полностью произволен и зависит лишь от желания прихожанина.

ЗА КОГО МОЖНО МОЛИТЬСЯ СОРОКОУСТОМ О ЗДРАВИИ?

Священники спешат предупредить, что заказ треб допускается исключительно за тех христиан, которые были крещены в православной церкви. Объясняется это тем, что Бог уважительно относится к свободе воли человека, никого не принуждает верить с помощью силы. А уж если у страждущего не было желания обратиться к христианству, то, очень большая вероятность, что он не одобрил бы молитв за себя. Исходя от чего, в церкви действует ряд правил, которые уважают волю болеющего либо умершего и его выбор.

Если вы не знаете, к какому вероисповеданию относится человек, а он сам не может вам этого рассказать – вознесите за него искреннюю молитву Всевышнему в церкви, но не заказывайте сорокоуста о здравии.

А данная молитва может использоваться для:

верующих православных христиан;

тех, кто был крещён;

болеющих.

При этом следует помнить, что совсем не обязательно дожидаться болезни, дабы заказать Божественную Литургию. Вполне можно сделать это и за человека, пребывающего в добром здравии с целью защитить его от возможных проблем со здоровьем.

Также отсутствуют какие-либо ограничения для подачи сорокоуста про здравие: его можно заказывать, когда у вас возникнет на то потребность или желание и нет лимитов в его временных рамках. Заказывая сорокоуст, обязательно запишите имя страждущего, которое было дано ему в процессе крещения, обозначьте его проблемы, от которых просите избавиться, либо, например, это может быть упокоение души.

В большинстве церквей советуют дополнять сорокоуст соответствующими пометками, а именно:

о младенце – для малыша, возрастом меньше 7 лет;

об отроке – для ребёнка, которому больше 7 лет;

о воине – про военнослужащего;

о болящем или страждущем – для того, кто страдает от недугов.

ПОПУЛЯРНЫЕ МИФЫ ПРО СОРОКОУСТ

Нельзя сравнивать сорокоуст о здравии с волшебной пилюлей. Ведь люди очень часто любят много чего «накручивать», не понимая верно истинного смысла тех либо иных действий. Когда заказывается сорокоуст, приносится бескровная жертва Богу, то просящие надеются, что Бог непременно исцелит страждущего от патологии. Но в действительности лишь Господу известно, как будет лучше всего для человеческой души, а нам остаётся только молиться и верить в лучшее. Некоторые люди почему-то думают, что сорокоуст может подаваться лишь про упокой души, а о здравии его заказывать – дурной знак. Это всего лишь суеверие, к которому нет смысла прислушиваться. Обязательно нужно самолично заказывать сорокоуст. Вариант довольно распространённого мифа. На самом деле в мире развитых информационных технологий у вас есть возможность даже обратиться за помощью через интернет. Для этого нужно зайти на сайт церкви или монастыря. Подобный способ будет очень полезным тем, кто из-за состояния здоровья не в силах самостоятельно дойти до храма, но желает сделать заказ сорокоуста про здравие кого-то из близкого окружения. Неважно, каким образом вы будете совершать прошение, главное – иметь настоящую веру и желание помочь. У магов и мистиков существует такой обряд как подача сорокоуста про упокой своего врага за живого человека. Якобы, тогда человек, на которого сделали данное действо, должен столкнуться с неприятностями. В храме не дают объяснений такому намерению, ведь в христианской вере проповедуются совершенно иные ценности. Но единственное, что можно утверждать наверняка – единственному, кому вы навредите обозначенными действиями, так это только лишь себе самому и своей душе. По ещё одному распространённому мифу, сорокоуст про здравие следует заказать не в 1, а сразу в 3 либо даже в 7 храмах – чтобы результат был лучше. Указанное мнение является не чем иным, как народным суеверием.

Важный момент. Вы заказывали сорокоуст про здравие и человек после этого начал поправляться? Обязательно обратитесь с молитвой благодарности к Святому Иоанну Кронштадтскому.

Теперь вы знаете, сорокоуст о здравии – что это и как его заказывать.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2501694127048493070/

А вы знали об этом?

В истории сохранились сотни примеров предсказаний того, что Иисус Христос обязательно должен вернуться на Землю. Практически все христианские церкви ожидали и до сих пор ожидают это событие. Но все предсказания оказывались неудачными, по крайней мере, в прошлом.Некоторые полагали, что Христос должен непременно придти через 1000 лет после своей смерти в 1033-м году. В 19-м веке секта «Общество исследователей Библии» растолковали пророчества Библии таким образом, что конец света должен был наступить в 1874-м году, тогда же ожидалось и возвращение Христа.

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