«Война и мир»: чем роман разозлил ветеранов Отечественной войны 1812 года

В наше время считается, что роман «Война и мир» — лучшее литературное произведение о войне. Но такой успех у главного творения Льва Толстого был не всегда. Более того, сразу после выхода роман был раскритикован в пух и прах. Ветераны Отечественной войны 1812 года были оскорблены тем, как Лев Толстой описал прошлое.

Такого не было!

Один из известных критиков романа — Петр Андреевич Вяземский. Петр Андреевич был не только князем, но и литературным критиком, писателем и поэтом, основателем Русского исторического общества. В молодом возрасте Вяземский был в ополчении, участвовал в войне 1812 года. Молодой Вяземский стал обладателем ордена Святого Владимира 4 степени, дополненного бантом. Орден Петр Андреевич получил за то, что под Бородино он убил одну лошадь и ранил вторую. Позже Вяземский написал «Воспоминания о 1812 годе», это произведение понравилось читателям за точность, особенный авторский литературный талант.

Роман «Война и мир» не понравился Вяземскому через недостоверность описанных событий и другие неточности.

Князь Вяземский критиковал Толстого за неправильную характеристику образа императора Александра. В романе Толстого есть выдуманная сцена о кидании бисквитных сладостей в толпу народа. Писатель Толстой ссылался на то, что эту сцену в своей книге «Записки» детально описывал Сергей Глинка. Именно Глинка непосредственно участвовал в интересном событии. После прочтения «Записок» Глинки можно убедиться в том, что в книге нет подобной сцены.

Взгляд с военной точки зрения

К роману «Война и мир» современники предъявляли претензии по поводу описания военных действий. Это относилось и к деталям, и к взглядам автора на ход событий.

Авраам Норов в то время занимал должность министра просвещения. Норов написал интересную книгу, посвященную анализу романа Толстого. Норов считал, что Лев Толстой дает читателям неточную информацию, описывая военные действия и диспозиции, рассуждая о военных стратегиях. Норов участвовал в Бородинском сражении, где и утратил ступню. После окончания боевых действий Норов продолжил военную службу, хотя и ходил на протезе.

В защиту Льва Толстого можно сказать, что военные люди обращают внимание на профессиональные детали, а не на литературный стиль автора. В те времена военные считались элитой и творческой частью общества. Многим военным не нравились эпизоды из романа Толстого.

Раздражение вызывали такие детали, как неточность в обмундировании, оружии персонажей романа. Подобные ошибки и неточности военные люди воспринимали болезненно.

В романе Толстой описывает русских улан и французских драгун, которые сражались под Островно. Он пишет, что оранжевые уланы были на рыжих лошадях, а синие французские военные - на серых. Особенность в том, что русские и другие уланы не носили оранжевой формы. Французские военные тоже не носили синей формы. В сражении под Островно не было ни русских уланских полков, ни Павлоградского гусарского полка.

Чтобы подчеркнуть характер Анатоля Курагина, автор романа написал, что в театре герой позвякивал шпорами и саблей. Неточность в том, что военные люди никогда не ходили в театр с оружием.

Такие неточности романа Толстого стали поводом для написания целых книг. Современные читатели не обращают внимания на детали военного характера, но офицеры, которые воевали с Наполеоном, придерживались иных взглядов.

Обреченные на поражение

Авраам Норов правильно указывал, что рассуждения автора романа повлияли на читателей. После прочтения литературного произведения люди получали представление о сражении под Аустерлицем. Через своих героев Толстой обрек русскую армию на поражение. В романе Кутузов спит, так как он не желает слушать диспозицию австрийского генерала Вейротера.

В это не могли поверить люди, которые помнили участников войны. Многие солдаты несли службу под руководством великого Суворова десятки лет. Ученики Суворова приложили немало усилий для формирования русской армии. Генерал Милорадович участвовал в Швейцарском, Итальянском походах, Багратион долгое время командовал авангардом, а Ланжерон вместе с Суворовым брал Измаил. Высокую оценку от Суворова получил князь Константин Павлович. «Никому неизвестный Вейротер» планировал участие Суворова в Швейцарском походе. Суворов высоко оценил работу Вейротера, дал ему серьезное поручение. Все эти факты противоречат картине обреченности и безнадежности русской армии.

Рассуждения Льва Толстого о войне 1812 года не могли положительно восприниматься участниками боевых действий. Ветераны войны говорили, что победа им досталась в результате действий талантливых полководцев и смелых исполнителей. Военные люди никак не могли принять идеи автора романа «Война и мир» о бесполезности планов русских полководцев, о случайных событиях.

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А вы знали об этом?

Есть мнение, что Россия – самая пьющая страна в мире. Стереотип этот появился далеко не вчера, а получил распространение еще в царские времена. Было бы глупо скрывать, что уровень потребления горячительных напитков у нас достаточно высокий. Тем не менее, есть страны, которые обгоняют Россию по этому показателю.К ним относятся:Литва, Белорусия, Польша , Германия .

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