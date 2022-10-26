10 вещей, которые необходимы женщине больше, чем муж

Каждая женщина должна быть самодостаточной и уверенной в себе. И для этого мало замужества! Более того, супруга вы можете найти уже после того, как в вашей жизни будут другие важные составляющие. Хотите узнать какие? Запоминайте и двигайтесь в правильном направлении!

1. Уход за собой. Да, вы должны каждый день просыпаться и засыпать с осознанием того, что вы прекрасны. Вы должны заниматься своей гигиеной не ради мужчины, а ради себя. Балуйте себя косметическими средствами и различными процедурами по уходу за кожей.

2. Любовь к себе. Запомните, что никто не полюбит вас сильнее, чем вы сами можете полюбить себя. Более того, именно ваше отношение к себе породит такое же со стороны других.

3. Ощущение счастья. Оно не должно быть связано только с вашим семейным положением. Умейте радовать себя и другими сторонами жизни. Вы должны научиться быть самостоятельной личностью, которая способна наслаждаться жизнью.

4. Мотивация. Опять же, не связывайте ее только с мужчиной. Пусть вас мотивирует спорт, вдохновение, книги, фильмы, близкие люди...

5. Чувство собственного достоинства. Запомните, что даже в отношениях с любимым человеком вы не должны терпеть унижение и прочие оскорбления. Уважайте себя, и тогда другие не посмеют вас обидеть!

6. Увлечения и хобби. Каждая женщина должна иметь в своей жизни личные интересы. У кого-то это может быть кулинария, у кого-то вышивка, а у кого-то дайвинг или изучение иностранных языков. Найдите что-то для себя, ведь это здорово поможет наслаждаться жизнью.

7. Финансовая независимость. Да, вы не должны выходить замуж, чтобы сесть кому-то на шею. Покорите мужчину своей независимостью в этой сфере. Поверьте, он будет вас уважать и ценить за это еще больше! Но ни в коем случае не стоит содержать партнера.

8. Самодостаточность. Научитесь справляться со всем в одиночку, а потом уже заручайтесь поддержкой. Это вдохновит на новые свершения! Так вы будете знать, что никогда не пропадете.

9. Любимая работа. Если вы найдете свое призвание, то оно станет для вас не тягостной рутиной, а приятным увлечением. Помните, что от всего нужно получать удовольствие, иначе это попросту теряет смысл.

10. Настоящие друзья. Да, хотя бы один лучший друг или подруга у вас обязательно должны быть! Именно с ними вы сможете встречаться за чашечкой кофе и обсуждать все насущное. Это очень приятное времяпровождение!

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А вы знали об этом?

Выпуск программы «Взгляд» так и не вышел в эфир на телевидении, а всё из-за интервью дочери Брежнева. В том выпуске она рассказала на всю страну о некоторых фактах из жизни Раисы Горбачёвой, после чего очередную программу «Взгляда» убирают с экранов из-за интервью дочери Брежнева.В частности, дочь Брежнева рассказала о «подкупе» своего отца со стороны Раисы Горбачёвой. "Однажды она мне подарила дорогое ожерелье» – вспоминает Брежнева.Когда Брежнев был у руля, то Раиса Горбачёва пыталась влиться и показать себя с хорошей стороны, а делала это при помощи дорогих подарков.Несколько источников говорят о том, что дочь Брежнева в момент интервью находилась в нетрезвом состоянии, но это до сих пор остаётся некой тайной.

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