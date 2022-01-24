Постоянное пользование компьютером и различными электронными гаджетами очень часто приводит к невнимательности, потере концентрации и ухудшению зрению. С вами бывало такое, что вы долго искали какую-то вещь, а она, оказывается, была у вас под самым носом? Хотите проверить свою внимательность? Найдите на этом изображении птичку.

Ну как? Еще не сломали глаза? Оказывается, не всё так просто, как кажется.

Так вот же она!