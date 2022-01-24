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Найдите на этом изображении птичку

Постоянное пользование компьютером и различными электронными гаджетами очень часто приводит к невнимательности, потере концентрации и ухудшению зрению. С вами бывало такое, что вы долго искали какую-то вещь, а она, оказывается, была у вас под самым носом? Хотите проверить свою внимательность? Найдите на этом изображении птичку.

Найдите на этом изображении птичку
Найдите на этом изображении птичку

Ну как? Еще не сломали глаза? Оказывается, не всё так просто, как кажется.

Так вот же она!

Найдите на этом изображении птичку 

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