Постоянное пользование компьютером и различными электронными гаджетами очень часто приводит к невнимательности, потере концентрации и ухудшению зрению. С вами бывало такое, что вы долго искали какую-то вещь, а она, оказывается, была у вас под самым носом? Хотите проверить свою внимательность? Найдите на этом изображении птичку.
Ну как? Еще не сломали глаза? Оказывается, не всё так просто, как кажется.
Так вот же она!
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