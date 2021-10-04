Социализм - кто, зачем и когда выдумал

Все концепции рыночного благополучия в экономике товарно-денежных отношений нынешние экономисты и политики, не понимая того, строят на теории социального дарвинизма. Закономерности естественного отбора в борьбе за существование в дикой природе ими распространяются и на отношения в человеческом обществе. Капиталистическое животное самоутверждается в результате рыночного отбора среди конкурирующих друг с другом индивидов за экономическое и социальное господство. При выходе из экономической практики в пласт морально этических норм поведения это порождает расизм, фашизм, нацизм. Такой капитализм ужасает пытающегося вырваться из дикости человека. Но в экономике вся мерзость фашизма нашими современниками ещё не осознана.

Процветающие на капиталистическом рынке государства(точнее владельцы крупных капиталов, живущие в этих государствах) проповедуют свою исключительность, своё право на присвоение природных богатств других стран, на эксплуатацию труда граждан других стран. Всей военно-экономической мощью принуждают признать это своё право. Страна – конкурент для них враг, которого нужно уничтожить. При этом, граждане другой страны (например, русские) демонизируются, представляются как неполноценный вид, как недочеловеки, как корм.

«Ах, я чем виноват? - Молчи! устал я слушать. Досуг мне разбирать вины твои, щенок! Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» (Басня Крылова).

Противоположностью индивидуализму, дикой конкуренции, борьбе каждого против всех является коллективизм. Максимально высокий коллективизм достигается в общинном взаимодействии людей. Критики коммунистов ещё в XIX веке заявляли, что такой коммунистический коллективизм подавляет всякую самостоятельность и проявление ценных индивидуальных качеств.

Производственных общин, подобных тем, что существовали в России в форме территориальной крестьянской общины, в капиталистических странах Европы уже не было. Примером общинного взаимодействия для критиков являлась лишь европейская религиозная община. Религиозное влияние на людей было сильным. Опасения критиков такой общины являлись обоснованными. Религиозная неволя, диктат религиозных догм действительно подавляет всякую индивидуальность.

Известно, что предложение Марксу и Энгельсу изложить свой «критический коммунизм» в виде манифеста на новых идейных принципах и созвать в мае 1847 г. международный коммунистический конгресс с целью создания коммунистической партии исходило от «Союза справедливых» теоретиком которого считался Вейтлинг - проповедник раннехристианского коммунизма, широко использовавший тексты Евангелия для обоснования своей теории.

Вместе с тем, христианство определено Марксом как «специфическая религия капитала» Религиозные проповеди стали одной из форм ведения бизнеса и усмирения протеста против социальной несправедливости. Борьба с капиталом предопределяла и борьбу марксизма с религией.

Маркс писал: «Социальные принципы христианства переносят на небо компенсацию за все испытанные мерзости, оправдывая тем самым дальнейшее существование этих мерзостей на земле... Выше этого христианский миропорядок подняться не может; он должен рухнуть от внутренних причин и уступить место человеческому, разумному строю».

Философской антирелигиозной основой материалистов того времени стало провозглашение Фейербахом вместо религии любви к Богу религии любви человека к человеку: человек человеку Бог. На вопрос: «Что есть Бог?» немецкая философия ответила так: Образ Бога – это отчужденная духовная сущность самого человека, представляемая как самостоятельное существо. Бог - это человек. Человек должен познать самого себя, сделать самого себя мерилом всех жизненных отношений, дать им оценку сообразно своей сущности, устроить мир по-человечески, согласно требованиям своей природы, своего места в природе, места творца нового мира. Познание и развитие индивидуальных качеств, способностей человека, признание их величайшей ценностью должно стать основой новых общественных отношений.

"Манифест коммунистической партии", написанный Марксом и Энгельсом в 1848 году стал программным документом для международного коммунистического движения, охватившего почти 100 стран мира в которых жили католики, протестанты, мусульмане, буддисты и представители прочих враждующих между собой религиозных конфессий. Возник диссонанс между названием «коммунистическое», соотносимого с религиозной общиной, и идейными принципами, на которых под этим наименованием создавались политические партии и провозглашалось новое общественное устройство.

Считается, что французский журналист Пьер Леру в 1834г. в работе «Индивидуализм и социализм» нашёл компромисс между двумя прямо противоположными формами общественных отношений: между частнокапиталистической и коллективистской общинной формой.

Он утверждал, что принцип свободы не должен мешать принципу равенства. Свобода не должна выражаться в эгоизме, противостоящем коллективному взаимодействию людей, а общинное равенство не должно мешать развитию личности, своим коллективизмом подавлять всякую самостоятельность. Ему потребовался термин для обозначения среднего между индивидуализмом и коллективизмом. Понадобился термин для обозначения солидарности индивидуумов. Термин получил название «социализм».

Термин «социализм» образован от латинского слова с греческим окончанием; «socialis» что означает «общественный», принадлежащий к некоему социуму. Такое понятие довольно расплывчато и даёт возможность обозначать данным термином множество различных форм общественного взаимодействия. Но тем ни менее новый термин вошёл в моду и стал употребляться всеми, кто имел критическое отношение к существовавшей общественно-политической системе, порождающей социальное неравенство людей и несправедливое распределения материальных благ.

С XIX века всякое политическое течение, противостоящее капитализму стало именоваться модным словом – «социалистическое» (социалистическая идея, социалистическая партия, социалистическое общество). Когда Маркс и Энгельс выстраивали своё учение, впоследствии названное научным коммунизмом, они вынуждены были использовать общепринятую терминологию. В теоретических работах Маркса и Энгельса мы можем встретить как термин «коммунизм», так и термин «социализм», употребляемые в одном и том же смысле. Но применительно к своему учению они считали слова с корнем «социал» не совсем подходящими для точного отражения их теории и называли себя коммунистами.

Употребления Марксом и Энгельсом то одного, то другого термина, связанного с разными самоназваниями политических течений, характеризующих одно и то же направление общественного развития, в литературной полемике особых проблем не вызывало. Всегда можно было уточнить, о чём конкретно идёт речь. Другое дело, когда нужно закрепить эти понятия в юридических документах о политическом устройстве государства. В юридической практике неприемлемо одно и то же явление связывать с разными терминами.

Ленин накануне социалистической революции 1917г. в работе «Государство и революция» попытался упорядочить употребление терминов «социализм» и «коммунизм» и развёл их по разным смысловым значениям. Ленин писал: «Научная разница между социализмом и коммунизмом ясна. То, что обычно называют социализмом, Маркс назвал "первой" или низшей фазой коммунистического общества. Поскольку общей собственностью становятся средства производства, постольку слово "коммунизм" и тут применимо, если не забывать, что это не полный коммунизм».

Ленин указал на главное в характеристике нового общественного устройства идущего на смену капитализму - общей собственностью становятся средства производства. Когда в СССР в 30-тых годах в конституции все средства производства были объявлены социалистической (общественной) собственностью, то это означало что страна преодолела переходный период и в ней юридически утверждён новый коммунистический строй.

Спорящим об определении общественного устройства в СССР, советую обратится за разъяснением к тому кто был в России главным среди тех, кто взялся за реализацию проекта Маркса на практике. Ленин писал: «Вместо схоластически-выдуманных, «сочиненных» определений и бесплодных споров о словах (что социализм, что коммунизм), Маркс дает анализ того, что можно бы назвать ступенями экономической зрелости коммунизма» (В. И. Ленин. Соч., 4 изд., т. 25, стр. 442).

То есть на первую ступень коммунизма СССР к концу 30-тых годов встал. Наименование того периода социализмом по сути ничего принципиально не меняет. Это был коммунистический социализм.

Сталин, построенный к 30-тым годам в СССР социализм так же относил к названию первой фазы развития коммунистического общества. В его работе «Экономические проблемы социализма в СССР» можно прочитать следующее высказывание: «Совершенно неправильно также утверждение, что ПРИ НАШЕМ НЫНЕШНЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СТРОЕ, НА ПЕРВОЙ ФАЗЕ РАЗВИТИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, закон стоимости регулирует будто бы “пропорции” распределения труда между различными отраслями производства» (И. Сталин. газета Правда. 4 октября 1952 года).

После осуждения Хрущёвым культа личности Сталина на XX съезде КПСС, ложь, использованная Хрущёвым для разрушения авторитета Сталина раде поднятия собственного авторитета и удержания высшей руководящей должности, выставила практику строительства социализма в СССР как нечто ужасное. Клевета Хрущёва на Сталина и на всё предвоенное десятилетние борьбы страны за выживание, нанесла сокрушительный удар по всему мировому коммунистическому движению.

Мало того, КПСС, чтобы очистить коммунистическую идею от всего порочного, что возникло при её осуществлении в СССР за прошедший исторический период, сам коммунизм в своей идеологии стала преподносить как непорочное зачатие райского существования.

Но, как писал классик, – «История так же, как и познание, не может получить окончательного завершения в каком-то совершенном, идеальном состоянии человечества; совершенное общество, совершенное "государство", это вещи, которые могут существовать только в фантазии» (Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии.).

На внеочередном съезде КПСС прозвучало заявление Н.С. Хрущёва о начале «развернутого строительства коммунизма» (1959 год). То есть, то что строилось при Сталине уже не считалось строительством коммунизма. То был как бы отдельно стоящий извращённый социализм.

С подачи Хрущева социализм и коммунизм стали восприниматься как два разных общественных устройства. Следствием такого восприятия социализма явился дрейф экономики СССР со средины 60-тых годов к главенству в ней закона стоимости. Затем со второй половины 80-тых (во времена Горбачёва) началась полная перестройка экономики с плановой на рыночную, живущую по законам стоимости. При передаче в частную собственность средств производства и перехода от плановой экономики к рыночной разразился экономический кризис и произошёл развал СССР.

Перестройка шла под лозунгом отказа от сталинской авторитарной модели экономики и перевода её на общемировые демократические принципы взаимодействия людей. Это называлось возвращением к ленинскому НЭП и переходом к социализму с «человеческим лицом» типа Шведского.

Сегодня правильным социализмом, якобы отличающимся от целей Социалистического интернационала, рядом коммунистов считается социализм в Китае. По их мнению, чтобы считать этот строй социалистическим достаточно того, что во главе государства находится коммунистическая партия. Существование капиталистических отношений частной собственности на средства производства для них уже не является поводом отнесения этого строя к капиталистическому социализму. По сути к одной из разновидностей капитализма. Субъективный фактор в лице КПК у рычагов государственной власти для них главнее формы материальных отношений.

На XXII съезде КПСС приняли Программу партии, в которой предусматривалось за 20 лет (к 1980 году) построить материально-техническую базу коммунизма с помощью которой, должен осуществиться основной принцип нового общества - «от каждого по способностям, каждому по потребностям». С этого и пошло представление о коммунизме в виде дармовщины получаемой как в сказке «по щучьему велению, по моему хотению», получаемой по безграничным потребностям.

Коммунизм стал преподносится уже не в виде существующей окружающей реальности со всеми её достоинствами и недостатками. С недостатками неизбежно появляющимися при развитии любого живого организма. Как у человека проживающего свою историю со всеми его заблуждениями и не всегда примерным поведением от младенческого возраста до своей зрелости и старости. Коммунизм пропагандистами КПСС стал описываться как нечто непорочное, нечто идеальное.

Поэтому и гражданами страны коммунизм перестал восприниматься уже существующим в стране общественным устройством, восприниматься реальным делом по совершенствованию существующего строя, как его развитие и трудный подъём к ещё неизведанной вершине со всеми ошибками неизбежными в поиске правильного пути. И отношение к этой идее стало соответствующее, типа – мы хотели бы жить в обществе с идеальными коммунистическими отношениями между людьми, но в реальной жизни ничего идеального нет, а значит и коммунизм неосуществим. Социализм-да! Его понимаем. Он был. Он есть. Он будет. Коммунизма не будет никогда.

Сегодня, когда доказываешь, что коммунистическое общество по лекалам марксизма в реальности со всеми своими минусами и плюсами в СССР существовало, для многих это становится открытием.

Сергей Киселёв https://proza.ru/avtor/ksergal

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Уважаемые друзья! Эту статью я специально разместил на моем сайте после ее публикации на просоветском лживом сайте «Обратно в СССР. Вспоминая наше советское прошлое», на котором мне запрещено комментировать ! Что поделаешь, когда блогер-коммуняка этого сайта не может аргументированно противостоять моим научно обоснованным комментариям, то он был вынужден вести меня в черный список , чтобы легче вешать лапшу на уши и без того облапошенным лживой советской пропагандой многим россиянам! Мне остается только пожалеть этого блогера-коммуняку, все еще изнывающего в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму, и самому публиковать его статьи, чтобы уличить его во лжи, давая читателям правдивую информацию !

Вместе с тем любопытно , не надоело ли ему позорно бродить по кладбищу собственных иллюзий, которые никогда не возродятся и сознательно вводить граждан в заблуждение о "ценностях" издохшего утопического социализма, тем более что он безвозвратно сам себя сожрал и отцы его создавшие давно в могилах истлели, как и их "труды", выброшенные жизнью на свалку истории, как хлам!Дорогой мой, хватит вешать лапшу на уши и без того оболваненным лживой советской пропагандой многим россиянам , которых коммуняки и так развели как лохов!

Теперь, что касается самой статьи!Автор статьи или слабоумный придурок,или просто провокатор, пытающийся опять облапошить россиян , внушая им,что якобы они будут жить богато и счастливо только при утопическом советском социализме!

Дорогой ты мой мечтательный коммуняка! Один раз такое «идеальное» общество уже построили большевистские нехристи и фанатики и что из этого получилось мы все хорошо видим.Как тут не вспомнить слова великого Бисмарка «Если Вы хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко»!

Однозначно время показало всю утопию и бездарность марксизма – ленинизма, который , кроме бед и потерь , практически не принес ничего хорошего ни одной стране мира. Действительно, назовите сегодня хоть одну страну, где кровавая и виртуальная социальная революция привела бы народ к процветанию? Как не парадоксально, но единственно верной и правильной концепцией, которая не нарушала природные законы развития общества, оказалась социальная концепция Бернштейна, которая ратовала за эволюционное развитие без пролетарских кровавых и разрушительных революций!

В качестве новой теоретической основы Бернштейн ввел тезис о том, что капитализм не ведет к обнищанию и способен адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям. Он сформулировал совершенно новую парадигму европейской социал-демократии , которая выражала интересы не только пролетариата, но и большой части среднего класса. На мой взгляд, именно Бернштейна надо считать величайшим философом и мыслителем современности, а не лжеученых и кровожадных бездарных революционеров Маркса, Энгельса, Ленина и т.д..

Ведь именно благодаря концепции Бернштейна не рухнул западный путь развития, на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и далее в социализм. Аналогично СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность и утопия выбранного пути развития. Именно к эволюционному пути развития сегодня постепенно возвращается Матушка-Россия !

Только развитый капитализм может перейти в социализм, как это произошло ,например, в Швеции, ибо только подобный социализм на сегодняшний день является наиболее успешной и оправданной формой развития человечества. Важно понять, что социализм – полноценная общественно-экономическая формация, зарождающаяся внутри капитализма.

Необходимо также понять, что преступно и неоправданно нарушать законы развития общества, согласно которым феодализм –продукт высшей стадии античной экономики, капитализм – продукт высшей стадии феодализма, а вот социализм и коммунизм, по идее, продукты высшей стадии капитализма. Только вот античная экономика существовала тысячи лет, феодальная полторы тысячи, а вот капитализм существует только 300 лет. Исходя из этого, один из главных тезисов основателей «научного коммунизма», что капитализм загнивает – просто фикция , поскольку он еще совершенно "юный" по сравнению с предыдущими общественно-экономическими формациями !

Любые процессы, происходящие в природе или человеческом обществе, предполагают постепенное, эволюционное развитие событий или явлений. В противном случае мы будем иметь дело с катаклизмом, внезапным перелом и разрушительным переворотом в природе и обществе. Только эволюционное развитие позволяет совершенствовать окружающий мир и улучшать формы развития человеческого общества, внезапные же переломы и резкие повороты приводят к катастрофам и в природе, и в обществе, которые отбрасывают развитие человечества далеко назад.

К сожалению, радикальные псевдоученые марксисты не увидели положительных начал в эволюционном развитии и предпочли революционные начала в развитии общества. Именно в этом заключается главная ошибка и утопия радикальных марксистов, которая привела к морю крови, пролитой в революционных бурях ХХ века! Принцип утопии марксизма состоит также в отождествлении общего и общественного труда !

К сожалению, основоположники марксизма -ленинизма попытались постичь непостижимое, так и неосознав главного, что социальные преобразования возможны лишь в том случае, когда они не противоречат общему ходу исторического развития общества. Безусловно, в 1917 г. было весьма несправедливо, а главное преступно – отнять у богатых , чтобы отдать бедным, которые , как ни странно, от этого не стали богаче ! При развитом же капитализме богатые сами создали все условия для нормальной жизни трудящихся, создав им не виртуальный, а настоящий социализм!

К 1890м окончательно стало очевидным, что предсказания Маркса относительно путей развития капитализма не только не сбылись, но и оказались неверны.В противовес тому, что он предрекал, классовая борьба в европейских странах не обострялась, а рабочие не объединялись против буржуазии. Численность пролетариата не только не росла, как это прогнозировал Маркс, но,напротив, сокращалась, а численность среднего класса – социальной опоры капиталистической системы – увеличивалась.

Кроме того, группа крупных капиталистов количественно расширялась, хотя Маркс говорил о неизбежности ее уменьшения. Вместо обнищания европейские страны становились богаче, а доходы пролетариата росли.Прошли десятилетия – не сбылось ничего. Один из видных сторонников Маркса – В.Зомбарт – признал в 1896, что Маркс ошибся во многих важных вопросах,несмотря на то, что Маркс всегда подчеркивал научный характер своих выводов.

Именно поэтому Ленин и большевики в 1917 оживляли уже умершую марксистскую идею, у которой не было перспективы, поскольку пламя общеевропейской пролетарской революции уже невозможно было разжечь , поскольку сытому пролетариату революция уже была совершенно ни к чему.Именно поэтому советский утопический строй рухнул в 1990х как карточный домик .

Сегодня становится все более непонятен и загадочен смысл проведения большевиками революции. Одни, даже несмотря на все пережитые ими ужасы, продолжают настаивать о несомненном благе, принесенном в страну завоевавшим ее социализмом. Другие, хоть краешком глаза ознакомившись с ранее секретными документами большевиков, приходят в ужас, осознавая всю виртуальность и губительность пролетарской революции .Убедившись, что исторически все подобные революции приносили практически те же разрушения и ужасы, поневоле осознаешь, что хотели на самом деле революционеры и что натворили при благих , казалось бы, своих намерениях .

Справедливости ради надо отметить, что ни одной стране мира не удалось построить идеальное и полностью справедливое общество, такой страны пока просто не существует. Только безнадежные идеалисты и неудачники могут верить в то, что можно построить общество, где все будут равны и не будет разногласий.

К сожалению, Россия эволюционным путем развития смогла дойти только до начальных форм капитализма, а далее, чтобы приостановить её дальнейшее развитие и процветание, Запад с помощью большевиков спланировал и осуществил октябрьский переворот, результатом которого стала неслыханная братоубийственная гражданская война, развал экономики, в результате чего страна оказалась в тупике.

Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Справедливости ради, надо отметить, что октябрьские события изменили саму модель развития капитализма, заставив его пойти по иному, значительно более демократичному и социализированному пути развития (выходит, что большевиков за октябрьские события в семнадцатом должны больше благодарить западные ,а не российские трудящиеся!).

В этом отношении стоит прислушаться к словам бывшего генерального секретаря Испанской компартии Сантьяго Каррильо «У вас, по-моему, просто не отдают себе отчёта в том, что Октябрьская революция дала гораздо больше народам за пределами СССР, чем народам вашей страны. Ведь из-за страха, что она вызовет цепную реакцию, капитализм был вынужден сделать столько социальных уступок, что они модифицировали систему. Сегодня многие страны капиталистичны, однако уровень благосостояния там высочайший и человека там не оставят в беде., Чем такое хуже, чем социалистическое устройство?»!

Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого большевистских фанатиков! В связи с этим хотелось бы вспомнить знаменитые слова Отто фон Бисмарка, который сказал:«Революцию планируют гении, делают романтики, а её плодами пользуются негодяи!». Говорить же, что именно большевики превратили Россию в великую державу – это тоже самое, что сказать, если бы не Хрущев, то Гагарин не полетел бы в космос!

В этом отношении вызывает возмущение, когда слушаешь некоторых нерадивых историков и людей, которые считают, что если бы не большевики , то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит , что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д. населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию. Неужели, Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития как это было во многих прогрессивных странах ?

Безусловно, октябрьский переворот 1917 году однозначно является трагедией для России, приостановившей дальнейшее эволюционное развитие российского общества! Уверен, если бы не этот зловещий заговор большевиков во главе с Лениным и с самого начала финансируемый и подготовленный Западом и русскими старообрядцами , то Февральская буржуазно-демократическая революция рано или поздно обязательно привела бы Россию к небывалому процветанию!

И уже тогда она стала бы современным государством с развитой демократией, прогрессивным судебным и избирательным законодательством, стимулирующими и охраняющими созидательный труд россиян. Не было бы никакого ВЧК , ГУЛАГа, миллионов жертв и трагедий. Не было бы сотен и тысяч уехавших из России выдающихся ученых и представителей искусства , и сегодня, после сотни лет стабильного развития, именно Россия была бы самой могущественной страной с высоким жизненным уровнем и с богатейшим и многочисленным населением на планете (как и подобает стране с богатейшими природными ресурсами)!

Одновременно с этим большевики временно создали Великую Державу, но за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей, и т.д . Конечно, все эти жертвы можно было хоть как-то еще оправдать, если этот виртуальный строй со временем не рухнул как карточный домик. Само собой , сторонники большевиков однозначно возлагают вину за это в первую очередь на последующих якобы бездарных руководителей советского государства, но не могли же они все быть таковыми.

На мой взгляд, главной причиной неизбежного развала СССР было то, что этот строй был рассчитан только на таких фанатичных и жестоких палачей и изуверов, как Ленин и Сталин, которые фанатично верили в виртуальную и абсурдную мечту торжества мировой революции, закончившуюся крахам для советского народа!

Дорогие мои, в 1991 году произошла революция, в результате чего социализм с гарантированным правом на труд, отдых, образование, медицину закончился. Его больше нет, поскольку ресурсы страны не безграничны и эта лафа ( бесплатное образование , медицина, жилье и т. д.) не могла продолжаться вечно. Поймите же наконец-то , что бесплатный сыр только в мышеловке!

Немаловажно, что теперь в России не социализм, не капитализм, а что-то непонятное. Должно пройти еще много времени , чтобы полностью отказаться от виртуального советского прошлого и построить справедливое и процветающее общество. Пока же этого не произойдет , никакой президент не сможет изменить экономику и внутреннее положение страны, даже Путин.

Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм , минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ), то они обрекут себя опять на голод и нищету.Безусловно, второй подобный кровавый и разрушительный переворот Матушка-Россия точно уже не перенесет и очутится на задворках истории !Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям, населяющим столь богатую природными ресурсами Великую страну !

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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