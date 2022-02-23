Короткие интересные факты на все случаи жизни

Внезапный перерыв можно провести с пользой для ума. На этот случай у нас как раз есть подборка интересных фактов на все случаи жизни. Давайте пополним копилочку знаний и расширим свой кругозор.

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