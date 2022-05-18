Клятва или присяга: что приносили правители России при вступлении на престол

В древности к словам относились очень аккуратно, полагая, что они имеют определенную сакральную силу, которой нужно было пользоваться умеючи. А при необходимости — вовсе избегать влияния слова на реальность. Например, это нашло отражение в названии обета, даваемого русскими правителями при восшествии на престол.

Языческие времена

Не будем ввязываться в бесплодную дискуссию об этнических корнях Рюрика и его потомков. Хотя бы потому, что в Средние века и позже в истории Руси и Европы не было чем-то удивительным, что правящая династия отличалась по крови от управляемого ею народа. Не говоря про «перекрестное опыление» в силу династических браков между правящими домами. Важно, что Русью правили представители одной династии, для которой действовали общие стандарты и мировоззренческие установки.

В раннем Средневековье, когда князь был больше военачальник, чем правитель, сложилась практика принесения им клятвы при вступлении на престол. Как отмечают историки, это был важный смысловой и символический акт, закреплявший обязательства предводителя перед дружиной и народом. Тексты клятв не сохранились, но по аналогии, например, с клятвами при заключении договоров языческих правителей Руси с Византией можно считать, что клялись богами, оружием, благосостоянием и здоровьем своим и близких. Нарушение клятвы, как считалось, влекло быстрое и жестокое наказание со стороны богов. В качестве лирического отступления: советские пионеры тоже давали клятву, правда, наказать за ее нарушение должны были не потусторонние силы, а собственные товарищи — пионеры. Согласно «Словарю русского языка» С. И. Ожегова, в русском языке клятва означает «торжественное обещание, утверждение».

Христос не велел клясться

С принятием на Руси православия не только формально, но и мировоззренчески, ментально, меняется подход к словам правителя. Он по-прежнему обещает всячески заботиться о процветании государства (земли) и подданных. Только вот теперь это не клятва, а присяга. Смена наименования обета закрепляется в XI—XII веках. С чем это связано? В Библии неоднократно накладывается запрет на клятву. Например, в Ветхом Завете читаем: «Не клянитесь именем Моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь [Бог ваш]» (Левит.19:12).

В Новом Завете Иисус Христос в Нагорной проповеди расширяет границы, чем нельзя клясться и вообще запрещает клятву: «...Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» (Матфей. 5,33–37).

В конце присяги правитель, как правило, целовал крест, скрепляя данный обет. Известно, что иногда правитель, произнося текст присяги, держал правую руку на Библии. В современной России сохранилась и присяга, произносимая президентом на инаугурации, и держание правой руки на особом тексте, разве что теперь это Конституция РФ, а не Библия.

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А вы знали об этом?

Во время военной службы на Кавказе Лев Толстой уступил простому солдату свою награду — Георгиевский крест. Его поступок объяснялся тем, что солдат был безродным и бедным, а наличие такой награды давало право на пожизненную пенсию в размере стандартного солдатского жалованья.Вообще же, Толстой стремился отдать все блага и жить бедной жизнью, а его жена сильно переживала за то, что их потомки останутся на улице и будут вести нищенское существование.

Одним из увлечений великого писателя было шитье сапог. Вместе с тем Лев Толстой был заядлым картежником, а также очень суеверной личностью. Кроме того, он страдал эпилептическими приступами,а когда его одолевали апатия и уныние, творческие спады у него длились по нескольку лет. Лев Толстой серьезно увлекался мистицизмом и частенько вслух общался с представителями мира иного.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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