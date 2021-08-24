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«Юденфрай: главное преступление нацистов на территории СССР

«Юденфрай: главное преступление нацистов на территории СССР

К числу наиболее страшных преступлений гитлеровского нацизма относится массовое уничтожение евреев. В сознании самого Адольфа Гитлера и большинства руководителей национал-социалистической партии в плотный клубок были связаны «борьба с еврейством», ненависть к большевизму и воинствующий антиславизм. Война на востоке представлялась немцам, оболваненным речами фюрера, борьбой за жизненное пространство, занятое расово-неполноценными славянами, руководимыми «еврейским правительством большевиков». Неудивительно, что одной из главных целей завоевания территорий на европейской части СССР становилось создание «юденфрай».

Что такое юденфрай

Термином «judenfrei» — буквально «свободный от евреев» — нацисты называли города и территории, еврейское население которых было полностью уничтожено или отправлено в лагеря смерти. Авторство этого слова принадлежит не Гитлеру. Впервые оно было употреблено еще в конце XIX века. Антисемитизм, который процветал тогда в Германии, выражался, кроме всего прочего, и в том, что в некоторых газетах публиковали списки общественных мест – купален, парков, театров и т.д. – «свободных от евреев», где «честные немцы» могут «свободно дышать». Эти общественные места объявлялись «юденфрай».

Гитлер, заразившийся антисемитизмом еще в молодости, перенял это выражение, но именно при нем оно приобрело куда более зловещий смысл.

 

Юденфрай в Европе

Первоначально термин использовался только в Германии, где еще до прихода к власти нацистов целые города стали объявлять себя юденфрай, всячески «выдавливая» евреев со своей территории, создавая им невыносимые условия для жизни и ведения бизнеса. С приходом к власти Гитлера ситуация усугубилась, начались массовые аресты евреев, которых отправляли в концентрационные лагеря. Когда началась Вторая мировая война, «очищать от евреев» начали оккупированные территории, прежде всего, Польшу. Именно на территории Польши были созданы те самые страшные концентрационные лагеря, в том числе, Собибор, Треблинка, Майданек и другие. В результате, к 1941 году «территориями юденфрай» были объявлены города Гельнхаузен (Германия), Люксембург, и всё Генерал-губернаторство – административное образование, созданное на территории Польши. В 1942 году «очищенными от евреев» были объявлены Банат (область в Сербии), Белград, Вена. В 1943-м юденфрай стал Берлин.

Юденфрай на территории СССР

Евреи, проживавшие в западных областях СССР, оккупированных немцами, подвергались планомерному уничтожению. Как правило, «еврейский вопрос» решался посредством расстрелов, которыми занимались айнзатцгруппы СС – специальные подразделения, которые расправлялись с гражданским населением захваченных земель. Всего в СССР было уничтожено 900 тысяч евреев. На территории Украины и Прибалтики к этой деятельности привлекались коллаборационисты из числа местного населения, в Одессе и Одесской области этнические чистки проводили румынские войска.

В Прибалтике уничтожение евреев приняло такие масштабы, что Эстония уже в декабре 1941 года была объявлена «юденфрай». Международная комиссия по расследованию преступлений нацизма установила, что период оккупации в Эстонии пережили лишь 12 евреев.

На Западной Украине еще до прихода немцев прокатилась волна еврейских погромов. Евреев убивали с особой жестокостью, не щадя ни детей, ни стариков, ни женщин. Во многих местах к приходу нацистов большинство евреев было уже уничтожено. Во Львове во время погромов, организованных украинскими националистами, было убито 6 тысяч евреев, в Луцке при участии оккупационных властей уничтожили 2 тысячи евреев, в Ровно – 21 тысячу. Город Стрый (Львовская область) в 1943 году был объявлен юденфрай. Большая часть евреев была расстреляна в лесу, недалеко от города, 5 тысяч человек отправлены в лагерь смерти.

Одесса была оккупирована сначала румынами, а затем немецкими войсками на протяжении почти трех лет, с октября 1941 по апрель 1944 года. До войны в этом городе почти половину населения (около 100 тысяч человек) составляли евреи.

Оккупанты начали с того, что сожгли заживо в пустых пороховых складах 25 тысяч человек, большую часть которых составляли евреи. Остальных планомерно уничтожали весь период оккупации. Их расстреливали на месте или отправляли в концентрационные лагеря, в том числе в Богдановку, где была устроена «фабрика смерти».

В 1942 году Одесса была также объявлена юденфрай.

К моменту, когда город был освобожден, в нем было лишь 600 выживших евреев.

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Уважаемые друзья! Эту статью я специально разместил на моем сайте после ее публикации на просоветском сайте «Обратно в СССР. Вспоминая наше советское прошлое», на котором мне запрещено комментировать ! Что поделаешь, когда блогер этого сайта не может аргументированно противостоять моим научно обоснованным комментариям, то он был вынужден вести меня в черный список , чтобы легче вешать лапшу на уши и без того облапошенным лживой советской пропагандой многим россиянам! Мне остается только пожалеть этого блогера-коммуняку, все еще изнывающего в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму!
Любопытно , не надоело ли ему позорно бродить по кладбищу собственных иллюзий, которые никогда не возродятся и сознательно вводить граждан в заблуждение о "ценностях" издохшего утопического социализма, тем более что он безвозвратно сам себя сожрал и отцы его создавшие давно в могилах истлели, как и их "труды", выброшенные жизнью на свалку истории, как хлам!А теперь , дорогие читатели, хотелось бы предложить вам правдивую информацию о ,действительно, великом грузине, которого у нас в Грузии многие почитают больше , чем палача народов Сталина!
Теперь, что касается статьи непосредственно автора !Сегодня, когда мы часто читаем о признанных геноцидах евреев и армян , непонятно, почему не встает вопрос о признании еще более страшного и многочисленного геноцида , который устроили своему народу кровожадные большевики?!
Как это не чудовищно, но советский режим по данным экономиста Ивана Курганова прямо или косвенно в период от 1917-1991 года унес жизни 110 миллионов человек! Причем большинство этих жертв русские (их более 65 миллиона, что фактически равносильно геноциду) и относятся к периоду правления кровавых диктаторов Ленина и Сталина! Ведь именно по этой причине сегодня россияне, населяющие самую большую территорию в мире, имеют столь малую по сравнению с другими странами численность населения!
Ведь недаром великий русский ученый и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев в своем труде «К познанию России», всесторонне проанализировав демографическое и экономическое положение Российской империи, предсказывал , что к 2000 году в России должно проживать 600 миллионов человек! Безусловно, подобный демографический анализ Менделеева со временем однозначно подтвердился бы , если кровожадные большевики не разрушили бы Великую Российскую империю, ослабив Матушку-Россию для интервенции западных держав.
О вероятности подтверждения предсказания Менделеева говорит и тот факт, что в 1913 году в Российской империи жило 170 миллионов человек , что составляло 10 % население Земли. После Китая и Индии это было самое большое население Земли. Сегодня же на территории того, что осталось от России, проживает всего 2,4% населения Земли , т. е. четвертая часть от этих 10% !
Исходя из всего вышесказанного, сегодня только доверчивые и слабоумные люди, которых коммуняки развели как лохов, не верят в геноцид, варварски произведенный большевиками!Причем этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного населения в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых турки и немцы уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ !
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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