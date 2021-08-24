«Юденфрай: главное преступление нацистов на территории СССР

К числу наиболее страшных преступлений гитлеровского нацизма относится массовое уничтожение евреев. В сознании самого Адольфа Гитлера и большинства руководителей национал-социалистической партии в плотный клубок были связаны «борьба с еврейством», ненависть к большевизму и воинствующий антиславизм. Война на востоке представлялась немцам, оболваненным речами фюрера, борьбой за жизненное пространство, занятое расово-неполноценными славянами, руководимыми «еврейским правительством большевиков». Неудивительно, что одной из главных целей завоевания территорий на европейской части СССР становилось создание «юденфрай».
Что такое юденфрай
Термином «judenfrei» — буквально «свободный от евреев» — нацисты называли города и территории, еврейское население которых было полностью уничтожено или отправлено в лагеря смерти. Авторство этого слова принадлежит не Гитлеру. Впервые оно было употреблено еще в конце XIX века. Антисемитизм, который процветал тогда в Германии, выражался, кроме всего прочего, и в том, что в некоторых газетах публиковали списки общественных мест – купален, парков, театров и т.д. – «свободных от евреев», где «честные немцы» могут «свободно дышать». Эти общественные места объявлялись «юденфрай».Гитлер, заразившийся антисемитизмом еще в молодости, перенял это выражение, но именно при нем оно приобрело куда более зловещий смысл.
Юденфрай в Европе
Первоначально термин использовался только в Германии, где еще до прихода к власти нацистов целые города стали объявлять себя юденфрай, всячески «выдавливая» евреев со своей территории, создавая им невыносимые условия для жизни и ведения бизнеса. С приходом к власти Гитлера ситуация усугубилась, начались массовые аресты евреев, которых отправляли в концентрационные лагеря. Когда началась Вторая мировая война, «очищать от евреев» начали оккупированные территории, прежде всего, Польшу. Именно на территории Польши были созданы те самые страшные концентрационные лагеря, в том числе, Собибор, Треблинка, Майданек и другие. В результате, к 1941 году «территориями юденфрай» были объявлены города Гельнхаузен (Германия), Люксембург, и всё Генерал-губернаторство – административное образование, созданное на территории Польши. В 1942 году «очищенными от евреев» были объявлены Банат (область в Сербии), Белград, Вена. В 1943-м юденфрай стал Берлин.
Юденфрай на территории СССР
Евреи, проживавшие в западных областях СССР, оккупированных немцами, подвергались планомерному уничтожению. Как правило, «еврейский вопрос» решался посредством расстрелов, которыми занимались айнзатцгруппы СС – специальные подразделения, которые расправлялись с гражданским населением захваченных земель. Всего в СССР было уничтожено 900 тысяч евреев. На территории Украины и Прибалтики к этой деятельности привлекались коллаборационисты из числа местного населения, в Одессе и Одесской области этнические чистки проводили румынские войска.
В Прибалтике уничтожение евреев приняло такие масштабы, что Эстония уже в декабре 1941 года была объявлена «юденфрай». Международная комиссия по расследованию преступлений нацизма установила, что период оккупации в Эстонии пережили лишь 12 евреев.
На Западной Украине еще до прихода немцев прокатилась волна еврейских погромов. Евреев убивали с особой жестокостью, не щадя ни детей, ни стариков, ни женщин. Во многих местах к приходу нацистов большинство евреев было уже уничтожено. Во Львове во время погромов, организованных украинскими националистами, было убито 6 тысяч евреев, в Луцке при участии оккупационных властей уничтожили 2 тысячи евреев, в Ровно – 21 тысячу. Город Стрый (Львовская область) в 1943 году был объявлен юденфрай. Большая часть евреев была расстреляна в лесу, недалеко от города, 5 тысяч человек отправлены в лагерь смерти.
Одесса была оккупирована сначала румынами, а затем немецкими войсками на протяжении почти трех лет, с октября 1941 по апрель 1944 года. До войны в этом городе почти половину населения (около 100 тысяч человек) составляли евреи.
Оккупанты начали с того, что сожгли заживо в пустых пороховых складах 25 тысяч человек, большую часть которых составляли евреи. Остальных планомерно уничтожали весь период оккупации. Их расстреливали на месте или отправляли в концентрационные лагеря, в том числе в Богдановку, где была устроена «фабрика смерти».
В 1942 году Одесса была также объявлена юденфрай.
К моменту, когда город был освобожден, в нем было лишь 600 выживших евреев.
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