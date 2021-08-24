«Юденфрай: главное преступление нацистов на территории СССР

Юденфрай на территории СССР

Евреи, проживавшие в западных областях СССР, оккупированных немцами, подвергались планомерному уничтожению. Как правило, «еврейский вопрос» решался посредством расстрелов, которыми занимались айнзатцгруппы СС – специальные подразделения, которые расправлялись с гражданским населением захваченных земель. Всего в СССР было уничтожено 900 тысяч евреев. На территории Украины и Прибалтики к этой деятельности привлекались коллаборационисты из числа местного населения, в Одессе и Одесской области этнические чистки проводили румынские войска.

В Прибалтике уничтожение евреев приняло такие масштабы, что Эстония уже в декабре 1941 года была объявлена «юденфрай». Международная комиссия по расследованию преступлений нацизма установила, что период оккупации в Эстонии пережили лишь 12 евреев.

На Западной Украине еще до прихода немцев прокатилась волна еврейских погромов. Евреев убивали с особой жестокостью, не щадя ни детей, ни стариков, ни женщин. Во многих местах к приходу нацистов большинство евреев было уже уничтожено. Во Львове во время погромов, организованных украинскими националистами, было убито 6 тысяч евреев, в Луцке при участии оккупационных властей уничтожили 2 тысячи евреев, в Ровно – 21 тысячу. Город Стрый (Львовская область) в 1943 году был объявлен юденфрай. Большая часть евреев была расстреляна в лесу, недалеко от города, 5 тысяч человек отправлены в лагерь смерти.

Одесса была оккупирована сначала румынами, а затем немецкими войсками на протяжении почти трех лет, с октября 1941 по апрель 1944 года. До войны в этом городе почти половину населения (около 100 тысяч человек) составляли евреи.

Оккупанты начали с того, что сожгли заживо в пустых пороховых складах 25 тысяч человек, большую часть которых составляли евреи. Остальных планомерно уничтожали весь период оккупации. Их расстреливали на месте или отправляли в концентрационные лагеря, в том числе в Богдановку, где была устроена «фабрика смерти».

В 1942 году Одесса была также объявлена юденфрай.

К моменту, когда город был освобожден, в нем было лишь 600 выживших евреев.