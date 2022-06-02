Кого на Руси называли кощеем?

Кощеев было много, они всегда были под боком и их презирали

Главный антагонист в русских народных сказках - это мрачный костлявый злодей, которого зовут Кощей Бессмертный. Чаще всего он похищает невесту или жену у добра молодца Ивана, в результате чего герою приходится отправляться в сложный квест со многими побочными заданиями.

Между тем, для наших предков слово кощей было именем нарицательным, а вовсе не собственным. Это слово вполне себе использовалось в повседневной речи и обозначало вовсе не сказочного героя.

Вот, например, цитата из Ипатьевской летописи:

Идоша князи 9 днев ис Киева, и бысть весть половцем от кощея от Гаврилкова от Иславича, оже идуть на не князи.

То есть некий кощей сообщил половцам, что на них князья войной идут.

А вот Новгородская летопись:

Убиша Володимири князя Андрея свои милостьници: на канонъ святою Петру и Павлу, в нощь, спящю ему въ Боголюбьмь, и бяше с нимь одинъ кощеи малъ.

Тут рассказывается про убийство Андрея Боголюбского. И упоминается про какого-то маленького кощея.

И таких цитат можно приводить много. Кощеи эти были вполне обычным явлением в Древней Руси, встречались чуть ли не на каждом шагу и никакого сказочного ореола вокруг себя не имели. Иногда это слово использовалось в качестве ругательства - могли кого-нибудь назвать кощеем поганым.

Что же это за загадочные существа такие? Их много, они все время под рукой, но при этом их не любят и даже презирают. А еще эти кощеи норовят при любой возможности принять сторону врагов. Кто приходит на ум?

На самом деле все просто. Кощеями в Древней Руси назывались рабы и пленники. Слово это имеет тюркское происхождение, kоšči означало невольник.

Почему же тогда в сказках Кощей представляется отнюдь не рабом, а наоборот - царем? Объяснений тут есть два.

Первая версия гласит, что слово "кощей" с течением времени превратилось просто в бранную кличку, потеряв связь с пленом и рабством. Потом стало использоваться как обозначение некоего отрицательного персонажа. И, наконец, зафиксировалось в сказках как имя главного противника.

Вторая версия утверждает, что имя сказочного чудища происходит от слова "кость" и не имеет отношения к древнерусскому кощею. Просто совпадение. То есть кощей-пленник и Кощей из сказок - это омонимы, не имеющие точек пересечения. Ну как зеленый лук, растущий на огороде, и лук, который пускает стрелу.

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