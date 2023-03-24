Виновата ли Матушка Россия перед Западом?

На протяжении всей истории России западные державы неоднократно использовали в своей геополитической борьбе с ней враждебные методы, провоцируя народные бунты, перевороты и т.д..Например, одними из заказчиков и спонсоров октябрьского переворота в 1917 году были Германия и США, а к развалу же Советского Союза приложили руку все страны входящие в блок НАТО!

Даже Емельян Пугачев был «засланным казачком» для организации смуты в России. Ослабление России в конце восемнадцатого века в первую очередь было на руку Франции,а также Османской империи, терпящей тогда поражение от русских на Балканах! Еще Пушкин в своем историческом сочинении «История Пугачева» писал, что в обозе Пугачева были найдены отчеканенные во Франции семнадцать бочек с медными монетами, на которых был изображен Петр III с недвусмысленным девизом на латинском языке: «Я воскрес и начинаю мстить»!

При Петре I Россия попыталась сблизиться с западным миром (достаточно вспомнить традиционный образ прорубленного Петром I окна в Европу), тем не менее отношение Запада к ней не изменилось. Исторически Запад всегда стремился изолировать Россию от остального мира и выстроить вокруг неё кордон враждебных государств.Именно поэтому поучительны слова Екатерины Великой «У меня нет другого способа защитить свои границы, кроме как расширить их»!

Великая Россия всегда считалась Западом «страной-изгоем», поскольку исторически европейские и заокеанские «миролюбивые» друзья всегда стремились её покорить и разграбить,но,увы, им это никогда практически не удавалось и поэтому они ополчились на неё.

Вообще же, как ни странно, самой большой «виной» России перед Западом всегда являлась её огромная территория с богатейшими ресурсами, а также её великий и непобедимый народ – весьма загадочный и непонятный западным «цивилизаторам»!

Именно невозможность прибрать к рукам богатства России и стала основной причиной ненависти к ней, а оголтелая пропаганда, взахлёб и восторгом обличающая «пороки» русского народа, стали основной причиной возникновения русофобии, которая продолжается и сейчас.

К сожалению, многим европейцам трудно себе представить,что именно потомки этих русских «варваров» первыми заложили основы демократии! В этой связи поучительно «Новгородское Вече»,которое, по существу, являлось ранней формой демократического правления,ограничивающее власть князей и заложившее основы демократии.

Любопытно, что эта форма демократии выгодно отличалась от греческой, которая с одной стороны ратовала за демократические выборы, а с другой нарушала ее основы, высмеивая и называя людей, оказавшихся при голосовании в меньшинстве, «идиотами» – словом, приобретшим впоследствии оскорбительный смысл.Кроме того, не следует забывать, что древнегреческая демократия была основана на рабстве и стала основой нынешней либеральной демократии!

Не следует также забывать,что грязными варварами, грабившими и убивающими на дорогах людей, цивилизованные римляне обычно считали именно предков некоторых нынешних европейцев, населявших европейскую территорию. Кроме того, когда предки этих варваров грабили, порабощали, а иногда и полностью уничтожали целые народы, предки россиян уже строили церкви и создавали научные центры! Если бы не греко-римская цивилизация, трудно сказать – чего достигли бы дикие племена настоящих варваров (предки некоторых нынешних европейцев), населявших европейскую территорию..

Хозяев Запада, захвативших финансовую и политическую власть в странах Европы и США, называют «золотой закулисной элитой», «хозяевами планеты» и т. д.. Эта преступная глобальная структура подчинила себе и перепрограммировала многие народы обоих полушарий, однако единственное, что она не смогла сделать ,так это перепрограммировать русский народ и изменить его код-матрицу.

Вместе с тем они окончательно убедились, что каким бы ни был русский – язычником, православным, монархистом, коммунистом, демократом – он всегда русский, он всегда в любом виде и облике для них враг. Таким образом, российский народ для Запада неприемлем ни при каких условиях и должен быть низведен до положения сателлита с помощью разжигания ненависти к нему со стороны пограничных постсоветских стран!

Безусловно, именно ради этого Запад организовал все мировые войны и цветные революции, уничтожив миллионы людей и присвоив значительную часть природных ресурсов планеты.Пожалуй, в истории человечества не было цивилизации, ко­то­рая бы так мало имела общего с де­мо­кра­ти­ей и пра­ва­ми че­ло­ве­ка, как западная цивилизация, и ко­то­рой, тем не менее, ложью, насилием и провокациями уда­ва­лось де­ся­ти­ле­ти­я­ми убеж­дать весь мир в том, что они во­пло­ще­ние де­мо­кра­тии и прав че­ло­ве­ка!

Именно поэтому западная цивилизация, если ее вообще можно назвать цивилизацией, исходя из ее подлой агрессивной и гегемонистской деятельности, должна покаяться не только перед Россией, но и многими разрушенными и разоренными ею странами за все те злодеяния и преступления, которые она совершила и сейчас совершает во всем мире!

Вместе с тем "западные партнеры" наконец-то должны понять ,что разговаривать с Россией с позиции силы, как они иногда пытаются это делать – тоже самое, что пугать ежа голой задницей! Кроме того, два столетия американская элита жила по принципу «в мире хищников всегда виновата жертва»,однако она забыла только об одном – когда-то сам хищник может стать уязвимым настолько, что превратится в жертву!

Внимательно прочтите эти высказывания амбициозных и кровожадных политических деятелей и ,надеюсь, вы поймете весь авантюризм и подлость западной цивилизации,сокровенной мечтой которой все еще остается уничтожение и покорение Матушки России!

Прочитав эти высказывания,можно сделать логический вывод – кто сегодня развязывает войны в разных регионах для противостояния с Россией с целью захвата ее богатейших природными ресурсами территорий!Одновременно с этим можно сделать и другой важный вывод – какой смысл такой богатейшей природными ресурсами стране, как Россия, воевать со странами, которым она продает энергоресурсы и другие полезные ископаемые, если ,конечно, они не представляют угрозу ее безопасности?

Не надо также забывать, что исторически именно Россия спасала Европу от самой Европы в 1812 и 1945 г.. Я уже не говорю о Первой мировой войне (1914-1918), когда разрушились сразу три империи. Кроме того, европейцы повинны в возникновении двух мировых войн и не исключено, что и третьей, если их не остановить! Причем каждый второй погибший во Второй мировой войне россиянин, поэтому, господа русофобы, сделайте соответствующие выводы – хотят ли русские войны?

И сегодня для достижения своих целей Запад не останавливается ни перед чем, подсаживая целые народы на наркотики, истребляя целые этносы ради присвоения земли и ресурсов, устраивая охоту на людей как на зверей.Эта политика не просто продолжается и сейчас, но в последние годы она становится все более агрессивной. Сегодня в западных странах культивируется самые грязные извращения, которые выдаются за норму.

Они отрицают религию и семью.Запад лжив и лицемерен насквозь! Только так они могут навязывать свою волю странам, где порядочность и нравственность не утратили своей ценности. Англосаксам уже мало санкций и они перешли к диверсиям на Северном потоке. Для России же нравственные законы всегда были основополагающими жизненными принципами и она всегда защитит свои ценности!

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать логический вывод, что главным виновником всех сегодняшних бед в мире является коллективный Запад, который сделал ставку на поэтапное разрушение России, организовав «крестовый поход» против всего Русского мира! К сожалению, этого никак не могут понять многие представители постсоветских стран, особенно украинцы, которые не замечают, что Украина окончательно превратилась в американскую колонию, а заодно в масштабный неонацистский проект «Анти-Россия»!Как тут не вспомнить слова Жириновского«Украинцы очень странные люди : молются на европейцев, работают на евреев, тупо умирают за американцев, а за все это почему-то ненавидят русских!».

Дорогие россияне !Пишу все это я только потому, что искренне люблю и уважаю великий русский народ и хочу, чтобы некоторые россияне поняли – кто виноват во всех их бедах ! Мы живем на стонущей, пропитанной кровью земле, поэтому настало время, отложить в сторону все национальные противоречия и сплотиться, чтобы на нашей планете воцарился мир, а не бесконечная вражда людей различных национальностей! Давно уже пора отказаться от нагнетаемой западными неоколонизаторами русофобии, чтобы на нашей, стонущей от войн и катаклизмов планете, воцарился долгожданный мир.

Господи !Спаси, сохрани и защити Матушку Россию!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!

А вы знали об этом?

Заслуживает внимание довольно дерзкое и циничное заявление Бжезинского :«Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок , но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках , вы еще разберитесь : это ваша элита или уже наша ? Я не вижу ни одной ситуации , при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом».Думаю, стоит призадуматься после такого бесцеремонного заявления !!!

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