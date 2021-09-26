ТОП-10: Темные секреты Голливуда

Разоблачение мега-продюсера Харви Вайнштейна (Harvey Weinstein) и других влиятельных людей в Голливуде пролило свет на обратную сторону индустрии развлечений. Если вы подумывали о том, чтобы стать большой звездой и быть знаменитым, вы можете пересмотреть свои планы, узнав, каково это - жить в центре внимания.



Голливуд – это нечто большее, чем деньги, слава, появление на красной дорожке и миллионы обожающих фанатов. Это также ошеломляющая мелочность, жестокость, разбитые сердца и больше, чем небольшие преступления. Вот десять темных секретов и ужасающих историй, которые сорвут маску с индустрии развлечений.



10. Папарацци по найму









Если в желтой газете или на сайте, где печатают всякие слухи из жизни знаменитостей, вы увидите фото, где знаменитость выглядит так, словно позирует, возможно, так оно и есть. В 2016 году один фотограф рассказал, что многие знаменитости делают постановочные фото, чтобы лучше получаться на них. Ким Кардашян - звезда, которая держит своего личного папарацци на коротком поводке. Она регулярно переписывается с фотографом и возит его по всему миру, чтобы он ее фотографировал. Кардашьян просматривает каждое фото, и они подвергаются серьезной обработке в фотошопе, прежде, чем их продадут в журналы.

Задолго до того, как Кардашьян завела себе ручного папарацци, Спенсер Пратт (Spencer Pratt) и Хайди Монтаг (Heidi Montag) из сериала MTV The Hills заключили с компанией под названием Pacific Coast News соглашение 50/50. Они позировали для постановочных фото, которые затем продавали журналам по всему миру. Пратт назвал это «лучшей сделкой», а они с Монтаг собрали более миллиона долларов, продав свои фотографии. Знаменитости считают, что это рабочие отношения, которые взаимовыгодны для всех, кто в них вовлечен, а их поклонники даже не догадываются, что «откровенные» фотографии тщательно обрабатываются, прежде, чем их увидит широкая публика.





Иногда для того, чтобы актриса или актер хорошо сыграли свою роль, все что необходимо – какой-нибудь запрещенный препарат. Известно, что Фабрика звезд якобы снабжает многих топовых звезд бесконечным потоком их любимых препаратов.





Легендарный актер Деннис Куэйд (Dennis Quaid) рассказал, что страдал «временной» зависимостью от кокаина еще до того, как стал мега-звездой. Когда он впервые переехал в Лос-Анджелес в 1974 году, он периодически баловался наркотиками, но ситуация вышла из-под контроля, когда его пригласили сниматься в главных фильмах. Он также рассказал, что в бюджетах фильмов кокаин маскировали под «мелкие расходы», чтобы держать в секрете дозы наркотиков. Он утверждал, что препараты свободно выдавали на съемочных площадках, потому что это было нормой, и так все делали. Оглядываясь назад, он назвал свою кокаиновую зависимость одной из своих самых больших ошибок. Актер сказал, что зависимость от наркотиков привела к тому, что вся его жизнь развалилась.



Даже Джек Николсон (Jack Nicholson) откровенно заявлял о том, что употреблял наркотики. В интервью 1980 года он сказал: «Наркотики - это мелочи» и он все получает кайф примерно «четыре дня в неделю».



8. Рекламные трюки



