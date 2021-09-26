ТОП-10: Темные секреты Голливуда

Разоблачение мега-продюсера Харви Вайнштейна (Harvey Weinstein) и других влиятельных людей в Голливуде пролило свет на обратную сторону индустрии развлечений. Если вы подумывали о том, чтобы стать большой звездой и быть знаменитым, вы можете пересмотреть свои планы, узнав, каково это - жить в центре внимания.
Голливуд – это нечто большее, чем деньги, слава, появление на красной дорожке и миллионы обожающих фанатов. Это также ошеломляющая мелочность, жестокость, разбитые сердца и больше, чем небольшие преступления. Вот десять темных секретов и ужасающих историй, которые сорвут маску с индустрии развлечений.
10. Папарацци по найму
Если в желтой газете или на сайте, где печатают всякие слухи из жизни знаменитостей, вы увидите фото, где знаменитость выглядит так, словно позирует, возможно, так оно и есть. В 2016 году один фотограф рассказал, что многие знаменитости делают постановочные фото, чтобы лучше получаться на них. Ким Кардашян - звезда, которая держит своего личного папарацци на коротком поводке. Она регулярно переписывается с фотографом и возит его по всему миру, чтобы он ее фотографировал. Кардашьян просматривает каждое фото, и они подвергаются серьезной обработке в фотошопе, прежде, чем их продадут в журналы.
Задолго до того, как Кардашьян завела себе ручного папарацци, Спенсер Пратт (Spencer Pratt) и Хайди Монтаг (Heidi Montag) из сериала MTV The Hills заключили с компанией под названием Pacific Coast News соглашение 50/50. Они позировали для постановочных фото, которые затем продавали журналам по всему миру. Пратт назвал это «лучшей сделкой», а они с Монтаг собрали более миллиона долларов, продав свои фотографии. Знаменитости считают, что это рабочие отношения, которые взаимовыгодны для всех, кто в них вовлечен, а их поклонники даже не догадываются, что «откровенные» фотографии тщательно обрабатываются, прежде, чем их увидит широкая публика.
9. Запрещенные вещества разрешены
Иногда для того, чтобы актриса или актер хорошо сыграли свою роль, все что необходимо – какой-нибудь запрещенный препарат. Известно, что Фабрика звезд якобы снабжает многих топовых звезд бесконечным потоком их любимых препаратов.
Легендарный актер Деннис Куэйд (Dennis Quaid) рассказал, что страдал «временной» зависимостью от кокаина еще до того, как стал мега-звездой. Когда он впервые переехал в Лос-Анджелес в 1974 году, он периодически баловался наркотиками, но ситуация вышла из-под контроля, когда его пригласили сниматься в главных фильмах. Он также рассказал, что в бюджетах фильмов кокаин маскировали под «мелкие расходы», чтобы держать в секрете дозы наркотиков. Он утверждал, что препараты свободно выдавали на съемочных площадках, потому что это было нормой, и так все делали. Оглядываясь назад, он назвал свою кокаиновую зависимость одной из своих самых больших ошибок. Актер сказал, что зависимость от наркотиков привела к тому, что вся его жизнь развалилась.
Даже Джек Николсон (Jack Nicholson) откровенно заявлял о том, что употреблял наркотики. В интервью 1980 года он сказал: «Наркотики - это мелочи» и он все получает кайф примерно «четыре дня в неделю».
8. Рекламные трюки
Голливуду не чужды рекламные трюки, и нет предела тому, как далеко может зайти индустрия, чтобы привлечь внимание общественности. Еще в 2014 году было много разговоров о том, что Канье Уэст (Kanye West) и Ким Кардашьян (Kim Kardashian) соперничают за место на обложке журнала Vogue. Когда главный редактор журнала, Анна Винтур (Anna Wintour), наконец-то решила разместить их на первой странице модного журнала, она создала огромный резонанс. Некоторые читатели пригрозили отменить подписку на Vogue, назвав Канье позорным и неуместным для культового издания.
Винтур позже завила, что, если бы она поместила на обложку каких-нибудь «белых и пушистых» звезд, никто бы и глазом не моргнул. Но, поместив на обложку Уэста и Кардашьян, она получила столь необходимую для журнала рекламу. В мире индустрии развлечений все средства хороши, чтобы привлечь внимание, даже если оно имеет негативный оттенок.
7. Расстройства пищевого поведения
Необходимость всегда выглядеть красивыми и худыми приводит к тому, что некоторые звезды страдают от расстройства пищевого поведения. Под светом прожекторов их рассматривают словно под микроскопом 24 часа 7 дней в неделю. Мало того, что их оценивают поклонники и общественность, но иногда их агенты и менеджеры могут заставить их похудеть, используя нездоровые методы.
Деми Ловато (Demi Lovato) вспоминала, как в возрасте «2 или 3 лет», она смотрела на свой живот и задавалась вопросом, будет ли он когда-нибудь плоским. По мере взросления она боролась с расстройством пищевого поведения, которое обострялось, когда она испытывала трудные периоды в жизни. После расставания со своим бывшим, Уилмером Вальдеррама (Wilmer Valderrama), она переедала и избавлялась от съеденного, потому что скучала по своему другу.
Актриса Наоми Уоттс (Naomi Watts) также рассказала, что изводила себя голодом перед тем, как появиться на красной ковровой дорожке, а модель plus-size Эшли Грэм (Ashley Graham) рассказала, что агент махал перед ее лицом 20-долларовыми купюрами и говорил, что она сможет заработать «намного больше», если похудеет.
6. Диванчик для кастинга существует уже несколько десятилетий
Задолго до скандала с Харви Вайнштейном появились слухи о кастинг диванчике - термине, используемом, чтобы описать способ, когда некоторые звезды получают роли в обмен на сексуальные услуги. Меган Фокс (Megan Fox) дала интервью журналу GQ и положила конец слухам, изложив холодные, жесткие факты.
Актриса сказала, что «легенды Голливуда» приглашали ее на встречу, и она была рада такой возможности. Затем, когда она появлялась в условленном месте, то понимала, что это всего лишь уловка. Она сказала, что многие мужчины смогли переспать с кучей девушек из индустрии, но она не была одной из них. Она тут же их отшивала.
5. Мафия
Голливуд можно рассматривать как место, полное блеска и роскоши, но у него есть давняя история, сильно отличающаяся от гламура. На самом деле, существует оборотная сторона, о которой многие не знают.
Ходили слухи, что гангстер по имени Микки Коэн (Mickey Cohen) управлял преступным миром Голливуда. В 1950 году журнал Life Magazine опубликовал разоблачение под названием «Неприятности в Лос-Анджелесе», чтобы сосредоточиться на Коэне и его свирепствующих ОПГ, которые управляли отраслью. Это один секрет, который Голливуд определенно хотел бы стереть из памяти, и забыть навсегда.
4. Спинмастер может договориться о чем угодно
В идеальном мире знаменитость будет держаться подальше от неприятностей и строить успешную карьеру без всяких проблем. Но правда в том, что несчастные случаи и сложные ситуации являются частью жизни любой звезды. Когда их становится слишком много, чтобы звезда справилась с ними самостоятельно, на помощь приходят посредники, такие как Майкл Ситрик (Michael Sitrick).
Ситрик в течение многих лет был «спинмастером» в этой индустрии, обладая талантом переворачивать негативные истории в прессе в положительные. Он работал на разных популярных клиентов, в том числе на Дэвида Ли Рота (David Lee Roth) и опального защитника НФЛ Майкла Вика (Michael Vick). Перекручивание негатива в позитив - его сильная сторона, и когда негативные новости о знаменитости попадают в прессу, она не хочет видеть рядом с собой никого кроме Ситрика. Если знаменитость оказалась в сложной ситуации, и вдруг вы встречаете много положительных статей о ней, вполне вероятно, что Ситрик, или кто-нибудь подобный ему, приступил к работе.
3. Дискриминация по возрасту
В Голливуде процветает эйджизм, и некоторые актрисы чувствуют необходимость сбавить себе несколько лет от паспортного возраста. Марго Робби (Margot Robbie) получила массу негативной реакции, когда в интернете стали появляться слухи о ее истинном возрасте. Но была ли у нее веская причина лгать? Возможно.
Актриса по имени Джуни Хоанг (Junie Hoang) подала в суд на сайт Internet Movie Database за выявление ее истинного возраста. В своем иске Хоанг отметила: «В индустрии развлечений молодой человек – король», ей проще всего обвинить сайт в том, что из-за раскрытия ее истинного возраста, она теряет возможность получить работу. Она проиграла судебный процесс, но дело привлекло большое внимание к тому, насколько силен эйджизм в Голливуде.
2. Измены
Некоторые актеры большую часть времени проводят на съемочной площадке. Это означает, что в течение длительного времени они находятся вдали от своих партнеров, рядом с партнером по фильму и съемочной труппой. Неудивительно, что у некоторых звезд случаются моменты слабости, когда они изменяют тем, кто для них важен. Некоторые измены прекращаются после завершения работы над фильмом, а другие выливаются в пикантные истории, серьезные отношения и даже браки.
Анджелину Джоли (Angelina Jolie) назвали разлучницей, когда она закрутила роман с Брэдом Питтом (Brad Pitt) на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит». В то время Питт был женат на Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston), и их отношения рухнули, когда появились слухи о романе . Энистон подала на развод, а Питт позже женился на Джоли. Кристен Стюарт (Kristen Stewart) - еще одна звезда, которая попала в эпицентр скандала. В то время как она встречалась со своим партнером по «Сумеркам» Робертом Паттинсоном (Robert Pattinson), ее застукали с режиссером Рупертом Сандерсом (Rupert Sanders) на съемках фильма «Белоснежка и охотник». Эти случаи являются всего лишь двумя примерами неверности в индустрии развлечений.
1. Дети любви
Все были шокированы, когда Еве Мендес (Eva Mendes) удалось скрывать своего малыша от общественности, но некоторым знаменитостям удавалось держать своих тайных детей подальше от средств массовой информации. И иногда дети были так же сбиты с толку, как и все мы!
Только когда ей исполнилось восемь лет, Лив Тайлер (Liv Tyler) узнала, что она биологическая дочь солиста группы Aerosmith Стивена Тайлера (Steven Tyler). Ее мать была молода, когда родила Лив, и актриса говорит, что большую часть жизни точно не знала своих корней. Она была вынуждена самостоятельно сложить кусочки головоломки, когда больше не могла игнорировать своего сходство с певцом. Во время посещения его концерта Лив увидела дочь Стива Мию (Mia), свою сводную сестру, которая родилась на 17 месяцев позже нее, и сказала, что это «буквально как смотреть на своего близнеца». Лив взглянула на свою мать и увидела слезы на ее глазах. В этот момент она, наконец, поняла, что является плодом любви ее матери и рок-звезды.
+ Насилие над детьми
Насилие над детьми было всем известным секретом в течение десятилетий, и, наконец, некоторые из звезд и лучших руководителей Голливуда были выведены на чистую воду за их неправильное поведение в отношении детей. Недавно был разоблачен Кевин Спейси (Kevin Spacey) якобы за то, что пытался изнасиловать 14-летнего актера, а Кори Фельдман (Corey Feldman) всегда громко заявлял о том, что главные фигуры Голливуда совершали над ним насилие, когда он был подростком.
После скандала с Вайнштейном Фельдман, наконец, нашел мужество назвать своего предполагаемого обидчика в одном из выпусков шоу he Doctor Oz Show. Фельдман обвинил актера Джона Гриссома (Jon Grissom) в том, что тот домогался его еще в 1980-х годах, и сказал, что Гриссом продолжал издеваться над ним и выставлял напоказ свои преступления, сохранив фотографии двух из них на своей странице в Myspace. Это всего лишь один случай предполагаемого неподобающего поведения в индустрии, и многие считают, что она скрывает еще больше секретов, которые, несомненно, будут раскрыты в свое время.
Источник : https://spletnik.temaretik.com/2311155970504919052/
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