Какие украинские земли принадлежали Турции

В XVII веке Османская империя была одним из самых могущественных держав Европы. Попытки заключить прочный союз с Турцией делали многие украинские гетманы, начиная со знаменитого Богдана Хмельницкого. Тот даже стал формальным вассалом турецкого султана.

Гетман Дорошенко — вассал султана

Султан Мехмед IV в 1650 году милостивой грамотой удовлетворил просьбу Богдана Хмельницкого о принятии его под покровительство Высокой Порты и в знак своего благоволения прислал гетману кафтан со своего плеча. Но до поры до времени Турция не считала нужным непосредственно вмешиваться в украинские дела.

К участию Турции в событиях на Украине привело гетманство Петра Дорошенко. Будучи избран гетманом Правобережья в 1665 году, Дорошенко попытался собрать под своей властью всю Украину. На выборах его выдвинула партия, поддерживаемая крымским ханом. Однако, получив булаву, Дорошенко решил иметь дело не с крымцами — вассалами Турции, а напрямую со Стамбулом.

По тайному договору Дорошенко признал над собой верховную власть султана. Тем временем Левобережье восстало против власти Москвы, и Дорошенко удалось временно объединить под своей рукой обе половины Украины. По единодушному свидетельству историков Сергей Соловьева и Михаила Грушевского планам Дорошенко по упрочению независимости Украины помешала измена его жены. Из-за этого он оставил Левобережье и поехал к себе домой, оставив наместником в Чернигове Демьяна Многогрешного. Тот захотел стать самостоятельным от Дорошенко и передался под власть Москвы.

Можно усомниться в том, что «слабость на передок» гетманской жинки стала тем роковым обстоятельством, которое в очередной раз погубило дело украинской незалежности, однако положимся в этом на мнение «отца украинской истории» Михаила Грушевского. Так или иначе, Левобережье отпало от Дорошенко. Вскоре туда пришли московские войска. Начались волнения и на Правобережье. Против Дорошенко выступило Запорожье, где поляки помогли мятежному гетману Михаилу Ханенко. В этих условиях в 1669 году Дорошенко открыто объявил о своем союзе с султаном. Об условиях союза он умолчал — одним из них было обещание доставить туркам Подолию.

Турецкая Украина

Летом 1672 года Мехмед IV объявил войну Польше за притеснение своего вассала Дорошенко и двинулся в поход. Раздираемая внутренними смутами Польша не смогла оказать достойного сопротивления. Турецкие войска взяли Брацлав и Каменец-Подольский, осадили Львов. В том же году поляки заключили Бучачский мир, по которому отдали Подолию с ее украинским населением Турции. Вся остальная Правобережная Украина становилась вассальным владением Турции под управлением гетмана Дорошенко.

Поляки сделали несколько попыток вернуть утраченное. Сейм не ратифицировал условий Бучачского мира, и в 1673 году война возобновилась. Искусный полководец Ян Собеский (избранный вскоре королем) разбил турок под Хотином и под Львовом. Но всякий раз успехи польского оружия на поле боя срывались поведением польских магнатов, которые не желали финансировать военные расходы государства. Мир, заключенный в Журавно в 1676 году, подтверждал завоевания, сделанные Турцией.

Опустошение турецкой Украины

В войнах с Польшей на стороне Турции принимали участие и украинские казаки Дорошенко. Эти войны привели к падению популярности гетмана. Мало того, что турки захватили Подолию и стали насильно обращать тамошних христиан в ислам, так еще крымские татары, идя походом на Польшу, по пути грабили и жгли Украину, уводили украинцев в рабство.

Польско-турецкие договоры дали Москве легитимный повод возобновить попытки присоединения Правобережной Украины. По Андрусовскому перемирию 1667 года Правобережье оставалось у Польши, а так как теперь Польша отказывалась от него в пользу Турции, тем самым Россия не была больше связана этим соглашением. Левобережный гетман Иван Самойлович начал военные действия против Дорошенко.

В украинской истории этот период получил название Руины. Правобережье было совершенно опустошено войсками обоих гетманов и крымскими татарами. Москва совершила оплошность тем, что допустила самовольные действия Самойловича вместо того, чтобы привлечь в свое подданство Дорошенко. Когда Дорошенко сам согласился перейти на московскую сторону, было уже поздно: на Правобережье уже почти не осталось людей.

Но присоединить Правобережную Украину Россия в тот момент все-таки не могла. Размещение русских войск на Правобережье вызвало в 1678 году прямое вмешательство Турции. Правда, через Днепр турки не стали переправляться. Но Россия была вынуждена отступиться от территорий за Днепром на условиях, что турки не станут их заселять. Запорожье признавалось турецким вассалом.

Подольский эялет Османской империи

Больше четверти века просуществовал Подольский эялет (губерния) Османской империи, делившийся на четыре санджака (уезда) с центрами в Каменце, Баре, Меджибоже и Язловце. Это был важный военный плацдарм Турции в борьбе против европейских держав. Главным городом был Каменец-Подольский. В нем стоял гарнизон в 6000 янычар. Памятниками турецкого владычества стали минареты, пристроенные к православным церквям и костелам края. Все христианские храмы были обращены в мечети. Подолия заселялась выходцами из других мест Османской империи, преимущественно мусульманами.

Борьба за Подолию стала важной частью в планах Польши и Австрии. Новая долгая война завершилась, наконец, в 1699 году возвращением Подолии во власть польской короны. По условиям Карловицкого мира понаехавшее мусульманское население — больше двадцати тысяч — было вынуждено очистить провинцию. С ним ушло немало коренных жителей, принявших ислам за годы турецкого правления. В начале XVIII века Польша стала заселять опустевшую Правобережную Украину, пытаясь привлечь туда колонистов из разных европейских стран.

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