Топ-10: Самые невероятные вулканы Солнечной системы

Вулканов на Земле очень много. Земля — очень вулканическая планета, и, хотя на нашей родной планете могут находиться поистине впечатляющие вулканы, это не самый вулканически активный мир в Солнечной системе (этот титул принадлежит одному из спутников Юпитера).



Вы можете удивиться, узнав, насколько невероятны некоторые из этих вулканов! От вулканов-"блинов" и вулканов-"клещей", которые "пузырятся" с поверхности Венеры, до вулканов, которые в буквальном смысле извергают лёд и метан — перед вами 10 самых удивительных вулканов Солнечной системы (не считая, конечно, Земли)!



10. Гора Маат (Венера)



Названная в честь древнеегипетской богини истины и справедливости, гора Маат представляет собой абсолютно огромный вулкан, возвышающийся на 8 км над средним уровнем поверхности Венеры и почти на 5 км над поверхностью планеты в том месте, где он расположен. Маат также является самым высоким вулканом на планете.





Вулкан Маат был обследован с помощью радара межпланетной станции "Магеллан", и эти данные затем были использованы для создания впечатляющей 3D-карты вулкана и окружающей местности.



Кальдера, расположенная на вершине вулкана, имеет размер 28 на 31 км, и внутри неё есть по крайней мере ещё 5 кратеров, диаметр каждого из которых равен приблизительно 10 км.

С вулкана спускаются потоки жидкой магмы, и совсем недавно были обнаружены новые свидетельства активности вулканизма вокруг Маата в виде новых потоков пепла у вершины и северного склона.Принимая во внимание безмерно огромную жару и давление, которые испытывает поверхность Венеры, если бы вы могли увидеть этот вулкан собственными глазами (при условии, что это не нанесло бы никакого вреда), то это было бы поистине инопланетное зрелище.



Европа — это чрезвычайно интересный спутник. Его вращение вокруг Юпитера заставляет его испытывать экстремальные приливные силы, которые эффективно нагревают внутреннюю часть до такой степени, что учёные подозревают, что под поверхностью есть океан и, возможно, даже жизнь.





Однако телескоп "Хаббл" зафиксировал нечто, что сделало Европу ещё интереснее. Из поверхности спутника извергаются ледяные шлейфы, тем самым давая повод предположить, что на Европе существует то, что можно назвать криовулканами. Учёные полагают, что криовулканизм может быть очень похож на то, как ведут себя на Земле старые-добрые магматические вулканы.



Эти криовулканы, вероятно, ведут себя так же, как гейзеры на нашей планете. Ледяные вулканы извергают летучие вещества, выбрасывая в атмосферу (если на рассматриваемом спутнике она есть) метан, воду, углекислый газ и аммиак.



8. Ледяные вулканы на Титане



Говоря о ледяных вулканах, было бы упущением не упомянуть Титан, одно из наиболее похожих на Землю тел в Солнечной системе. Титан вращается вокруг Сатурна вместе с 52 другими спутниками, и является самым интересным и примечательным из них.



Титан является не только единственным спутником (из 150 во всей Солнечной системе) с существенной атмосферой, но и его поверхность также покрыта реками, бассейнами и даже целыми морями жидкого метана. На нём также есть облака, состоящие из газообразного метана и этана.





Давление на Титане примерно на 50% больше, чем на Земле, и если бы вы были на его поверхности, то могли бы летать по небу, просто подпрыгивая и взмахивая руками (если быть совсем точными, то к ним должны были бы быть прикреплены большие механические крылья).



Но что интересно: на Титане также наблюдаются и криовулканы. Под ледяной корой Титана находится океан воды, очень похожий на океан, лежащий под поверхностью Европы.



Учёные наблюдали криовулканическую активность на рельефе, известном как патера Сотра (именовавшемся ранее "факула Сотра"). На снимках, сделанных автоматической межпланетной станцией Кассини-Гюйгенс, видны три больших конусообразных образования суши, из которых вытекает ледяная материя, а также впадины глубиной 1000-1500 метров.



7. Блинные купола (Венера)



Венера является самой вулканически активной планетой Солнечной системы, однако эта вулканическая активность довольно сильно отличается от той формы, которую она принимает на Земле (например, на Венере нет тектоники плит).





Её вулканы также принимают довольно странные формы, одна из которых известна как "блинные купола". Они действительно странные, поскольку кажутся такими же обычными, как щитовые вулканы на Венере, но, кажется, появляются только на низменных равнинах.



Блинные купола, как правило, очень широкие в основании, но в среднем в высоту могут достигать всего один километр над поверхностью планеты.



Эти вулканы получили своё название благодаря тому, что они сформированы из магмы, пузырящейся у поверхности, а не тому, к чему мы привыкли на Земле, где из-за вулканической активности гора поднимается над поверхностью. Всё это принимает форму чрезвычайно медленного извержения, кульминацией которого является образование жерла недалеко от середины вулканического купола.



6. Одинокая гора (Церера)







Карликовая планета Церера, которая вращается вокруг Солнца между Марсом и Юпитером, является не только самым большим объектом в поясе астероидов, но и местом одной из самых интересных геологических особенностей Солнечной системы.



Одинокая гора выглядит, как щитовой вулкан, который возвышается над поверхностью Цереры на 4 км, но, в отличие от большинства щитовых вулканов на Земле и других вулканов в Солнечной системе, этот вулкан похож на криовулкан, который производит потоки сланцевой массы.



Причина этих удивительных свойств кроется в уникальном составе Цереры, поскольку эта карликовая планета в основном состоит из солей, водяного льда и илистых пород. Хотя сейчас считается, что ледяной вулкан является потухшим, данные, собранные Центром космических полетов имени Годдарда, предполагают, что этот криовулкан с солёной глинистой массой был активен в недавней геологической истории.



5. Вулканы-"клещи" (Венера)





Как и блинные купола, которые украшают собой низменные равнины Венеры, вулканы-"клещи" на них очень похожи, но в то же время демонстрируют некоторые интересные отличия от своих куполообразных собратьев. Они в основном плоские с изъянами и канавами, которые отходят от основания того, что мы могли бы назвать "туловищем" клеща, создавая "конечности" объекта.



Они также кажутся такими же широкими, как и блинные купола, варьируясь в диаметре от 22 до 66 километров.



Что отличает эти вулканы от блинных куполов, так это их лучеобразные хребты, которые можно видеть отходящими от "туловища" вулканов. Происхождение этих особенностей также кажется загадкой, поскольку учёные не уверены, являются ли они утёсами, оставшимися от потоков, или рвами, образовавшимися во время их формирования.



4. Горы Фарсида (Марс)



Эти три вулкана, составляющие регион Фарсида на Марсе, чрезвычайно интересны, поскольку все они расположены в ряд и кажутся похожими друг на друга по размеру. Если этого недостаточно, то дедушка всех вулканов в Солнечной системе находится к северу от них.



В общем, этот регион почти 4000 км от края до края, а высота большинства здешних вулканов составляет 10 км. Кроме этих трёх крупнейших вулканов (не считая Олимп) — горы Аскрийской, горы Павлина и горы Арсия, — в этом регионе есть ещё 12 вулканов.



Арсия является крупнейшим вулканом на этой планете и может похвастаться самой большой кальдерой, диаметр которой составляет 120 км.



Ещё одна вещь, которая отличает марсианские вулканы от земных, это их огромный размер. Вулканы на Марсе абсолютно огромны, и большинство из них в 10-100 раз больше любого вулкана на Земле.



3. Ледяные вулканы Плутона



Система Плутона — это по-настоящему интересная часть нашей Солнечной системы. Автоматическая межпланетная станция "Новые горизонты" показала нам холодный, но геологически активный мир.



Плутон — это карликовая планета, которая в основном состоит из молекулярного азота с небольшим содержанием окиси углерода и метана.



Красочный ландшафт Плутона усеян горными хребтами, а в периоды его максимального приближения к Солнцу на нём даже формируется своя собственная разреженная атмосфера (что невероятно, учитывая, насколько далеко он от нас находится).



Станция "Новые горизонты" также выявила присутствие на поверхности Плутона двух криовулканов — гору Райт (Wright Mons) и гору Пиккар (Piccard Mons), — которые принимают форму холмов льда с краями, возвышающимися на 5-6 км над поверхностью Плутона. Они также расположены за пределами Равнины Спутника, ледяной равнины, диаметр которой составляет почти 1500 км.



Края на вершине этих гор имеют ширину почти 150 км каждая, и настолько же глубоки, насколько высоки горы. Эти впадины также являются местом, где вулканы извергали расплавленный метан и лёд.



2. Ио



Ио является не только самым вулканически активным спутником, вращающимся вокруг Юпитера, но и самым вулканически активным телом в Солнечной системе, превосходящим в этом отношении даже Венеру. Мы впервые узнали о невероятном вулканизме Ио более 40 лет назад, когда космический зонд НАСА "Вояджер-1" пролетел мимо него.



Поверхность Ио усеяна сотнями вулканов, что является впечатляющим фактом, учитывая радиус этого спутника. Размер одной кальдеры, которая называется Патера Локи, составляет более 13.035 кв. км.



Это определённо способно пристыдить Йеллоустонскую кальдеру.



Фактически, большая часть вулканической активности и вулканов, которые её производят, расположены в "неправильных местах" (иными словами, не в тех регионах, где учёные ожидали бы их обнаружить). Вдобавок к этому, большинство извержений, похоже, сконцентрировано на одном полушарии спутника, при этом на Локи Патера приходится до 10% общего количества производимого тепла.



Если всего этого было недостаточно, чтобы Ио выделялся среди конкурентов, то добавим, что его извержения особенно мощные, причём иногда они настолько интенсивны, что увеличивают яркость этого спутника в 2 раза.



1. Гора Олимп (Марс)



Это щитовой вулкан, достигающий 25 км в высоту, с кальдерой шириной 80 км. По сравнению с самым большим вулканом на Земле, Мауна-Лоа (тоже щитовым вулканом), Олимп выше почти на 15 км.



Но почему он такой большой? Считается, что потоки извержений на Марсе намного продолжительнее, чем те, которые наблюдаются на Земле, и это, как полагают, связано с более высоким масштабом извержений на Красной планете в целом.



Другая причина заключается в том, что марсианская кора ведёт себя не так, как земная, поэтому вместо того, чтобы перемещаться по статическим горячим зонам, она остаётся неподвижной, поэтому лава постоянно накапливается под поверхностью, пока не появляется такой вулкан-монстр, как Олимп.



Хотя Олимп на протяжении десятилетий считался потухшим вулканом, новые исследования показывают, что планета может быть просто спящей, а это означает, что когда-нибудь в будущем может произойти извержение самого большого вулкана Солнечной системы.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2345121698761411195/

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