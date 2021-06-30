«Не считаться с Россией – большая ошибка!»: кто такая Нино Бурджанадзе, почему она хочет диалога с Россией?

Именно ей принадлежит громкая фраза «Грузия – не хинкальная!», высказанная вскоре после визита господина Владимира Познера и скандала, к которому он привел. Может показаться, что такая фраза вряд ли могла прозвучать от человека, адекватно (это слово подходит больше всего) настроенного по отношению к России – но именно Нино Бурджанадзе в Грузии высказывает наиболее объективные (на мой скромный взгляд) мнения относительного будущего грузино-российских отношений. Давайте разбираться по порядку.

Нино Бурджанадзе

Кто такая Нино Бурджанадзе?

Нино Бурджанадзе (родилась в 1964 году) – грузинский общественный и политический деятель, лидер партии «Единая Грузия – демократическое движение» с 2008 года. Главным образом в историю современной Грузии она вошла после того, как дважды занимала пост исполняющей обязанности президента Грузии: сначала после отставки Шеварднадзе, затем – между двумя президентскими сроками Саакашвили.

За плечами Бурджанадзе – два десятка трудов по праву на грузинском, английском, русском языках, научные статьи, публикации, книги… По-русски Нино Анзоровна говорит без акцента.

Что еще нужно знать о ней? Ее отец, Анзор Бурджанадзе, являлся крупным бизнесменом, близким другом Эдуарда Шеварднадзе.

Бурджанадзе и Россия

Нино Бурджанадзе – политик однозначно с собственной точкой зрения. Она не будет раздувать из мухи слона и поддаваться на провокации, но и закрывать глаза на недопустимые с ее позиции вещи тоже не станет. Яркий пример – история с Познером. Ее возмутило, что Владимир Владимирович приехал в Грузию отмечать день рождения, заведомо зная о запрете на работу ресторанов.

Вот что она говорит об отношениях с Россией:

Я могу разговаривать с Москвой, и я уверена, что если бы "Грузинская мечта" имела силу воли, независимость, самостоятельность и компетентность в течение восьми лет начать диалог с Москвой, то проблем бы не существовало. Преступно терять время, не разговаривая с Россией, с абхазской и осетинской стороной.

За эти слова грузинская оппозиция тут же смешала ее с грязью, но разве есть в этих словах что-то антигрузинское? Бездействие – выбор власти, вряд ли решает проблему. Диалог – это не примирение, не отказ от своих притязаний, это способ начать действовать. И за эту позицию я безмерно уважаю госпожу Бурджанадзе.

Инга Казарова

Источник : https://zen.yandex.ru/media/amazinggeorgia/ne-schitatsia-s-r...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Госпожа Бурджанадзе однозначно эталон современного мудрого политика и, что самое главное, одна из опытнейших политиков Грузии ! В этом отношении характерны ,например , сравнения корректных и содержательных выступлений госпожи Бурджанадзе, выпускницы МГУ, с речами западника Саакашвили, который в официальных выступлениях мог позволить себе выражения,от которых покраснел бы даже пьяный сапожник.

На мой взгляд, сегодня только госпожа Бурджанадзе отчетливо осознает всю пагубность нерациональной политики многих грузинских политических деятелей ,идущих на конфронтацию с Матушкой- Россией ради тесной интеграции с Западом ! Однозначно подобная интеграция погубит нас и нашу самобытность (мы совершенно разные по культуре и менталитету народы),поэтому мы сами должны выбрать подобающий нам идеал развития, несомненно , используя только положительные стороны западной демократии.

В этом отношении вызывает недоумение тактика некоторых грузинских политиков, которые стремятся воспитать молодое поколение в духе ненависти к россиянам , внушая им, что русские являются самыми жестокими поработителями в мире. Несомненно, если сравнивать , например , грабительскую деятельность английского наместника в Индии с деятельностью царского наместника на Кавказе графа Воронцова , который сделал так много для развития грузинской культуры , то надо быть просто отщепенцем , чтобы не видеть этой вопиющей разницы. Интересно , существует ли в мире страна, подобная Грузии, в которой якобы порабощенный народ в эпоху развитого социализма жил лучше и богаче своих «поработителей»?

Вместе с тем хочу Вас заверить , что в Грузии достаточное количество людей, искренне желающих дружить со своим Великим соседом и готовых всё сделать для этого. Полагаю, что и российские властные структуры могли бы использовать более гибкие методы взаимоотношений (в этом отношении у меня есть свои соображения) и активнее противостоять западной экспансии в этих странах , опираясь на возросшее недовольство местного населения и непоколебимых сторонников дружбы с Россией. Для меня , например , большая честь, что фамилия Хидирбегишвили из древнего грузинского рода князей Амилахвари помещена в геральдическом издании «Дворяне Российской Империи»!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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