«Разводиться или нет?»: почему женщины не решаются на разрыв отношений

Каждая женщина, которая задумывается над вопросом «уйти или остаться», переживает свой маленький ад. Даже когда в паре все совсем плохо, быть той, кто «разрушит семью» с юридической точки зрения — страшно. Что нас пугает? Как перестать бояться и взять ответственность за свою жизнь? Рассказывает клинический психолог.

Разводы и история

Это трудно осознать, но в нашей стране развод стал возможен не так давно. До начала XX века получить согласие на расторжение брака можно было только с согласия церкви и только по уважительной причине: тюрьма, доказанная измена, психическая болезнь.

С приходом СССР разводы стали массовыми, но порицались обществом. Разведенная женщина приобретала постыдный статус «разведенки» и готовилась доживать свой век, будучи никому не нужной. А разведенный мужчина между тем был на вес золота.

Всего 100 лет «свободы» против тысячелетий безразводных браков — это ничто. Все эти годы в сознание женщины закладывалось, что развод — это социальная смерть. Что в итоге? Нам и так тяжело проживать этот этап, так еще и установки, живущие внутри, не дают шансов снизить градус боли.

«Не пьет, не бьет, не гуляет»: если хочется уйти от хорошего мужа

Все усложняется, когда у женщины нет «легальной» причины уйти.

Одно дело — разводиться с тираном или алкоголиком и видеть сочувствие в чужих глазах, но совсем другое — с мужчиной, который по параметрам социума считается примерным мужем.

В этом случае особенно тяжело принять решение, потому что окружающие не видят ни одного значимого доказательства того, что женщина права. Начинаются стенания родных: «Ты такого, как он, никогда не найдешь», «Не сходи с ума»...

Практика показывает: будь муж хоть тысячу раз хороший, если у жены появилась мысль о расставании, она будет только крепнуть. И уговоры близких роли не играют. Женщина будет бессознательно стремиться доказать себе, что это правильное решение. Ведь то, что люди сами по себе хорошие, не значит, что они должны быть вместе.

«Мне очень плохо, но я его люблю»: абьюзивные отношения:

Если женщина не чувствует себя в браке спокойно, не испытывает положительных эмоций рядом с партнером и регулярно подвергается психологическому или даже физическому насилию, то зачем ей такой муж? Так дом превращается в психологический концлагерь, а самый близкий человек изматывает и ранит сильнее, чем кто бы то ни было.

Но именно такие отношения разорвать сложнее всего, так как устанавливается сильнейшая эмоциональная связь, адреналиновая зависимость. События всегда идут по одному сценарию: спокойствие — нарастание напряжения — акт насилия — примирение (вознаграждение). И дальше по кругу.

Женщине сложно выйти из этого круга, и она готова терпеть все что угодно ради вознаграждения. Кроме того, она впадает в зависимость от одобрения мужа, поэтому разрыв с ним кажется ей катастрофой. Такие отношения — больше про болезнь, чем про любовь. И если мы решаем из них выйти, то делать это лучше с поддержкой психотерапевта.

Измена как причина развода

Измена делит нашу жизнь на «до» и «после». Бывает, что она — это закономерный итог отношений, в которых пара решила замалчивать проблемы, игнорировать чувства друг друга и жить как соседи. Это не значит, что для измены есть оправдание, — его нет. Но иногда наша психика избирает именно такой сценарий.

Важно не разводиться из-за измены только потому, что так делали ваши знакомые или знакомые знакомых. В каждой паре существуют свои границы, и принимать такое решение нужно в том случае, если ваши оказались нарушены. Но не рубите сплеча, поддаваясь эмоциям. Дайте себе остыть, чтобы действовать рационально.

Да, измена всегда ставит точку в тех отношениях, что были между мужем и женой раньше. Но в некоторых случаях она же дает шанс на построение качественно новых отношений.

Дети и развод

Сложнее всего дается решение о разводе женщинам с детьми. Безусловно, дети при разводе страдают, но вовсе не от того, что один из родителей будет жить отдельно. Они страдают от того, что мама и папа ведут себя в корне неверно и разрушают их доверие.

Сохранить семью ради детей нельзя, потому что детям это не нужно. Самые ужасные воспоминания пациентов в терапии — это воспоминания о том, как родителям было плохо вместе. Самая грустная фраза, которую говорят выросшие дети, ради которых сохранялась семья, — «лучше бы они развелись».

Помните, что невозможно лишить ребенка отца — это миф и одновременно самый парализующий женщину страх. Отец останется таковым навсегда, потому что ребенок его биологическое продолжение. А вот то, как он будет выстраивать отношения, когда вы станете жить отдельно, — его зона ответственности. Ваша ответственность — не препятствовать этому общению и не настраивать ребенка против отца.

Практика для тех, кто думает о разводе

Возьмите бумагу и ручку и ответьте честно на вопросы из таблицы:

Задумайтесь о том, что написали. Какой вариант развития вас пугает больше?

Метания, связанные с разводом, очень истощают. Все потому, что для реализации этой идеи нужно накопить много энергии. Главное, помните, что вы — единственный эксперт в своей жизни. Только вы можете взять ответственность за свое решение, каким бы оно ни было.

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