Почему мужчинам нравятся стервы: отношения, понимание, психология

Нравятся ли мужчинам стервы? Этот вопрос задавался, наверное, даже в райском саду – настолько давним он является - и, скорей всего, будет с недоумением задаваться всегда. Как может нравится то, что априори имеет знак "минус"? Тем парадоксальнее жизненные реалии – стервы получают многое, а мамины дочки остаются не у дел. Почему одним все, а другим – ничего?

Стерва никогда не бывает обделена мужским вниманием. А уютная, домашняя девушка, ненавидящая всех стерв мира, сильно удивляется – почему она смотрит в рот своему ненаглядному и предугадывает его желания, а он бежит к той, которая об него вытирает ноги? Где подвох? В чем дело?

Сразу оговорка, отношения "стерва - мужчина" – это не совсем нормально. Это своего рода насилие и вампиризм. Но почему мужчинам нравятся стервы? Давайте вернемся в детство, ведь наши эмоции и страхи, привязанности и наш характер формируется именно в это время.

Начало – мама

Как бы мы ни вылезали из кожи, в жизни мужчины есть Мама. Она – трендсеттер, первая скрипка и вообще свекровь – значит "вся кровь". Вот и наслаждается она своей ролью от всей души. Все закономерно. Мальчик любит ее больше жизни и... боится ее. Ведь мама в детстве вряд ли церемонилась – шлепнет, накажет, лишит сладостей. Все, что угодно, лишь бы слушался и делал все правильно.

"Старайся, а то метлой будешь махать!" – так произносит, наверное, каждая разгневанная мама ленивому сыну-ученику. И хватается за ремень. Что получается, когда мальчик вырастает? Слезы и рыдания в подушку от жены он не понимает. Зато ледяной тон, немигающий взгляд и слова наподобие "я сейчас потеряю терпение" действуют на него как на нашкодившего щенка. Прижимаются уши и хвост, и человек, стоящий перед вами, начинает мечтать, чтобы на него набросили поводок. Достоинство человека ущемляется, о его самооценке вообще не приходится говорить – она похоронена. Вот почему мужчинам нравятся стервы – они вспоминают свою строгую маму-пилу.

Девушкам с печатью "стерва" на лбу не надо ничего делать. Им не надо завоевывать мужской пол. Обидно даже за парней – они растекаются лужей перед ними и тащат их в ЗАГС, закидывая подарками.

Продолжение – учительница

Есть еще один образ – первая учительница, которая говорит: "Чтобы так написать контрольную, надо, чтобы мозги вообще не работали", "Первый раз вижу такую бестолочь", также в ход пускаются и указки, и линейки для физического подтверждения угроз. Сейчас такого не применяют, по крайней мере в крупных городах.

А дома мама продолжает: "Мой сын – такая бездарность!". Двойной удар для парня. Мама – первая женщина в жизни мальчика, которую он любит без памяти. Учительница – вторая, авторитет которой порой больше авторитета мамы. Обе его "прессуют", но они – главные женщины в его жизни, вот почему мужчинам нравятся стервы, это очень просто – эмоции и привязанности из детства экстраполируются на всю взрослую жизнь.

Как вы думаете, парню, у которого была такая мама и такая учительница, понравится робкая, забитая неженка? Нет! Им нужен солдат в юбке. Это все на уровне инстинктов, подсознания и, конечно, либидо. Их невероятно влечет к эгоисткам, которые заботятся только о себе, они, командирши, заставляют подчиняться, что для многих мужчин слаще меда.

Поведение плененного

Классический подкаблучник в объятиях стервы будет бояться ей не угодить. Он изо всех сил постарается вести себя правильно и стать... хорошим сыном для новой матери, которая, конечно, всем недовольна. Если довольна – то ненадолго, и ведь интересный факт: если она довольна всем, она автоматически перестает его волновать, возбуждать и нравиться ему. Подкаблучник и мамин сын – это классический случай, когда стерва нравится мужчине почему-то в чистом виде, чтобы все было максимально жестко: бить, так наотмашь, ругать – от всего сердца и со всей злобой. Бедный муж в такой семье постоянно чувствует себя очень неуютно и все время будто бы должен за что-то извиняться:

он не уделяет внимание дому и жене, так как все время на работе;

он опоздал в ресторан;

отнесся халатно к какому-то важному вопросу;

он приносит мало денег;

он забыл купить кофе;

он косо взглянул на маму супруги, и – не приведи Господь – отказал ей в просьбе.

И когда хоть один этот "триггер" срабатывает (назовем это именно так, поскольку быть стервой с ее скандальностью и генерацией конфликтной энергии – это своего рода сплошное посттравматическое стрессовое расстройство), начинается песня со стороны благоверной а-ля "Ты ко мне остыл, я тебе что – тряпка?!" Муж изо всех сил бросается заглаживать вину и получает дополнительных "тумаков". Вот такие качели, и не скучно!

Парадоксальное счастье

Стерва в мире мужчин – явление частое и вызывающее дрожь у всех матерей мальчишек. Психологи и сексологи считают, что если в мужчине удается возродить эти переживания страха, сменяющегося на его фоне счастьем (или то, что кажется счастьем на фоне постоянного стресса), скажем так – окунуть мужчину в детство, то семья будет крепкой и брак не распадется. Во всяком случае такой муж от такой жены не захочет никуда уходить.

С точки зрения психологии все очень просто. Человек всегда хочет убежать от проблем в детство, ведь там было комфортно и безопасно, там мы были защищены. Мужчина находит себе женщину, которая будет ему напоминать маму, которая в детстве была им недовольна и которую он побаивается, лишь бы не обострять отношения, и пытается все сгладить. Обретя этот формат, он будет бояться его потерять.

Вы думаете, таких мужчин мало? Специалисты утверждают, что такой тип в России превалирует... А в том, почему мужчинам нравятся стервы-женщины, оказывается виноваты мамы-тираны.

Женщина в этой паре

Дама в этих отношениях ведет себя просто отвратительно – жалуется на горькую судьбу, проклинает ее, рассказывая, что ей приходится терпеть дома инфантильное тело, рассказывает, что выходила замуж за сильного мужика, а получила ребенка.

Такие женщины, как правило, оказываются выходцами из семей, в которых доминировала мать, а отец не имел права голоса и был неким "довеском". Если мальчик рос в атмосфере, полной любви и уважения со стороны родителей, он никогда не обратит внимания на стерву. Тяга к стервам – это патология и признак неблагополучия во взаимоотношениях сына и матери. И на вопрос, каким мужчинам нравятся стервы, напрашивается ответ: недоласканным и недолюбленным, забитым и патологически подавленным женским "Я". Безрадостная картина!

Лечение патологии

Дорогие мужчины, как и любое нездоровое поведение, такую болезнь в отношениях следует лечить. Но сначала ее надо идентифицировать. Оцените, есть ли любовь в вашей паре? Или просто присутствует ожесточенная конкуренция и желание быть первым, а отсюда и рожденная потребность в конфликтах?

Ваша девушка только и думает о том, как бы вас посильнее "прессануть" и как быть стервой в отношениях? С мужчиной, который себя хоть каплю уважает, такие фокусы не проходят...

Страшно то, что такие мощные страстные конфликты подменяют нормальные семейные взаимоотношения, и на их фоне обычная тихая семейная гавань выглядит и кажется очень пресной и ненужной.

Советы сильному полу

Если вы вместо того, чтобы просто жить и идти вперед, постоянно озадачены вопросами "я что, не заслужил уважение и счастья?", "за что мне эта жизнь?" и тому подобными, скажите себе "стоп". Это невротические симптомы с весьма пагубными последствиями. Подумайте если не о своем психическом здоровье (и физическом тоже, ибо эти отношения выматывают), то об окружающих. О своих домочадцах, о детях, которые видят это безобразие и потом экстраполируют этот формат на свою жизнь. Оно вам надо? А им тем более вредно!

Изменитесь сами, в противном случае вы никогда не выйдете из состояния войны и конфликтов, у вас постоянно будет то чувство обиды, то чувство вины и жалости к самому себе, вы будете считать себя вечной жертвой. Это чревато годами несчастья и украденной жизни абсолютно у всех, кто к этому причастен и кто это наблюдает со стороны. Поверьте, это убого.

Как только вы услышите от своей дражайшей "половины" повышенные тона, истерические нотки, приказы и ультиматумы, хлопанье дверьми и битье посуды, от вас требуется моментально пресечь это поведение, сообщив твердо, что если это не прекратится, то отношения закончатся. А если повторится, значит вы постучались не в ту дверь.

Психически здоровые мужчины способны пресечь любую истерику женщины, это никогда не поздно сделать, на любом этапе отношений. Невротика-стерву ошеломит жесткий подход к ней самой, она оторопеет.

Мужчины, вам важно осознать, что вы притягиваетесь к определенному типу женщин, а, разобравшись в происходящем, вы окажетесь на пути выздоровления. Найдите себе женщину, которая будет о вас заботиться, а, сталкиваясь со стервой, не склоняйте голову, а проявите здоровое сопротивление и ни в коем случае не позволяйте ей взять верх над вами.

Преодолеть тягу к таким женщинам непросто, но она обязательно пройдет, и вы превратитесь в нормального человека, а не садо-мазо жертву. Нормальный человек не продолжает отношений, в которых его не уважают.

Кто такая стерва?

Наверное, у большинства возникнет некий собирательный образ циничной и холодной женщины, безумно сексуальной и бьющей всех в области красноречия, самодостаточной и ходящей по лезвию ножа. С такой женщиной невозможно расслабиться.

Почему они так привлекательны? Стерва собрала в себе те качества, в которых сильный пол обычно испытывает недостаток. Такие дамы и манят, и одновременно отталкивают. Скучно с ними точно не будет, и мужчине придется выложить себя всего без остатка, вплоть до постели. Стресс при общении с такими дамами добавляет в жизнь "перца". Порой этого многим и не хватает.

Каким мужчинам нравятся стервы?

Здесь следует назвать несколько вариантов:

Слабый мужчина, который предпочитает жить в чьей-то тени и быть ведомым. Он будет рад, если стерва возглавит их дуэт – он с удовольствием последует за ней. Это модель поведения "сын-мама". Такие парни часто оказываются брошенными, а сами уходят очень редко. Еще одна причина, почему мужчины любят стерв, это характер самца-завоевателя. Даму надо "брать" со шпагой в руке. Таким джентльменам льстит внимание холодной неприступной леди, это охотник, для которого отношения только тогда интересны, когда надо напрягаться. Как только дама перестает вить из него веревки, ему становится скучно и он исчезает. Те, кто любят посоревноваться, тоже любят "перченых девушек", ведь стерва – это вызов мужчине, его первенству и лидерству во всех областях. И, вступая в отношения со стервой, мужчина "растет", так как пытается стараться изо всех сил успеть за своей половинкой. Наконец мужчина – скрытый мазохист – привязывается к стерве, так как получает от нее то, что хочет – подчинение и унижение. Это психопатология. Стерве такие отношения скучны, ей нужно, чтобы разгоралось, мирное тление не по ней.

Почему дама становится стервой и не подделка ли перед нами?

Важно понимать:

Многие девушки после прочтения массы умных книг наподобие "Как быть стервой с мужчиной" сделали вывод, что именно такие дамы правят миром. Ведь своего мировоззрения нет, значит надо воспользоваться чужим, да еще приправленным таким лакомым соусом. Девушка смотрит на своего кумира-стерву и копирует ее. Стервозность может стать защитой от мужского пола, когда, разочаровавшись в любви, женщина закрывается, малодушничая и боясь сделать себе больно. Дама осознает, что может легко добиться всего в жизни, манипулируя мужчинами. Это самая опасная стерва. Она открутит все, что крутится. От таких действительно надо бежать сломя голову.

Как отличить стерву от серьезной, разборчивой девушки?

Обратите внимание, что, если женщина является обладательницей такого набора качеств, это еще не значит, что ее надо записывать в стервы. Ведь ни одна уважающая себя девушка не поспешит сразу к вам навстречу, ей надо присмотреться. Если мужчина думает, что он – принц для любой из нас, это ошибка.

Максимально откровенное общение поможет снять все маски. Запаситесь терпением. Проявляйте уважение к желаниям девушки, к ее чувству свободы, пониманию личности, осознанию. Девушка обязательно также будет вас "тестировать", провоцируя и моделируя различные ситуации, проверять вас на последовательность и твердость, прощупывать границы между пресмыканием и уважением. Здесь уже все зависит от того, как поведет себя мужчина. Сможет ли он понять, используют его или просто дают возможность проявить себя. Слушайте свое сердце и не выключайте голову.

Не бояться

Стерва живет в каждой даме, это придает ей пикантности и действует, как любое лекарство. Но если его много, оно может отравить девушку. Что мужчинам действительно не стоит делать, так это бояться. В конце концов, кто не рискует, тот не выигрывает – вот правильное жизненное руководство. Мужчины любят стерв, так как те дают сильному полу почувствовать себя еще сильнее, настоящими героями, живыми людьми, прожить полную жизнь, не обкрадывая себя.

Как ведет себя стерва с мужчинами?

В ее поведении важно вот что:

Добрые и сильные – вот какие люди привлекают. И неважно, какого пола человек. Они не охотницы, они очень самостоятельны и готовы постоять за себя, когда грань дозволенного пересекается.

"Стальная магнолия" — цветок снаружи, несгибаемый металл внутри. Она использует женственность в собственных интересах.

Она честна и обладает трезвым умом, не поддаваясь на романтические фантазии. Она черпает силу из своего разума.

Она обладает способностью противостоять давлению.

Стерва живет по своим стандартам и играет по своим правилам. Она уверена в себе, свободна, сильна. Она понимает, что мужчина всегда будет относиться к ней так же, как она относится к себе сама. Неуверенная в себе красавица покажется парню уродиной.

Не брюзга и не скандалистка, не грубая и не жестокая. Эта женщина очень вежлива и безгранично честна. Она не будет юлить ни перед кем. И по сути, общаться с такими дамами намного проще, чем с жеманными кокетками, тонущими во лжи.

Источник

А вы знали об этом?

В Техасе преступник должен предупреждать о нападении за 24 часа, во Флориде нельзя петь в купальнике, а в Чикаго запрещено обедать в горящем доме...

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Почему русофобия укоренилась внутри самой России

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши