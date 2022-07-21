Какие мужчины на Руси удостаивались прозвищ "обабок" и "воробей"

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С давних пор на Руси женщины придумывали мужчинам различные прозвища. Нередко это происходило при обсуждении подходящих женихов. Среди наиболее острых прозвищ были такие, как «обабок» и «воробей». Что означали эти прозвища?

Обабок

Слово «обабок» имело несколько значений. Об одном из них известно, что в старину этим словом называли гриб подберёзовик. Интересен тот факт, что данный гриб имеет необычные свойства, становясь со временем безвкусным и рыхлым, превращаясь в кашицу. В словаре Владимира Даля значение слова «обабиться» трактуется, как стать плаксивым, рыхлым и непривлекательным. Это значение имели ввиду, когда называли мужчин обабками. Проще говоря, такого мужчину воспринимали «как бабу». Так могли называть уже немолодых мужчин.

Воробей

Популярное прозвище используется и в наши дни, когда можно слышать выражение «стреляный воробей». Нередко его употребляли в отношении людей, перенесших серьёзные жизненные невзгоды. Они смогли не только выстоять, но и приспособиться к самым разным условиям.

Глядя на воробья, можно видеть, что в природе это неприхотливая и не слишком заметная птица. Однако при этом она быстрая, ловкая и обладает пронырливым чутьём. Интересно, что «воробьями» в Пермском крае называют мужчин, которые после свадьбы поселяются в доме жены. Ведь известно, что обычно происходит обратное, когда в доме мужа селится жена.

«Воробей» - жених, не имеющий ни денег, ни жилья, а поэтому вынужден был идти в дом к своей девушке. При таком незавидном положении мужчина не только терпел насмешки тестя, но и во всём слушался тёщу. Однако его всё же считали «стреляным воробьём».

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А вы знали об этом?

Русофобия явление не только лишь иностранное, а оно уже давно укоренилось и внутри России, получив хлесткое название «Смердяковщина» в честь одного из самых омерзительных героев романа Достоевского «Братья Карамазовы» – Смердякова, который ненавидел Россию, цинично заявляя: «В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с»!Кстати, первым сам термин «русофобия» использовал поэт, дипломат и общественный деятель XIX века Федор Тютчев.Уже после отмены крепостного права в 1861-м он обнаружил в среде русской же интеллигенции двойные стандарты в отношении к своей стране.

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