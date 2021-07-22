«Империя Рюриковичей»: почему Карл Маркс считал, что Англия «создала» Россию

«Разве сам факт, что превращение Московии в Россию осуществилось путем её преобразования из полуазиатской континентальной страны в главенствующую морскую державу на Балтийском море, не приводит нас к выводу, что Англия, величайшая морская держава того времени, должна быть причастна к этой великой перемене?» — писал Карл Маркс.

Истоки и смысл ненависти Маркса к России

Прежде всего, Карл Маркс считал Россию исторической наследницей не Киевской Руси («империи Рюриковичей», как он её называл), а Золотой Орды. Российская государственность, по его терминологии, была выращена в «школе монгольского рабства». Реформы Петра Великого, на взгляд «основоположника научного коммунизма», ничуть не изменили «варварского характера» этой «азиатской деспотии», то есть России, а лишь вооружили Московию техническими средствами передового Запада. Эти средства Россия обратила на завоевание и порабощение других стран.

Следует иметь в виду, что Маркс был убеждён в подлинности знаменитой фальшивки под названием «Завещание Петра Великого», появившейся в Европе во время войны Наполеона с Россией и широко распространившейся в 30-40-е годы 19 века. Суть этого исторического фейка заключалась в том, что Пётр I якобы завещал своим преемникам добиваться мирового господства России, пользуясь раздорами европейских держав. В «Завещании» даже было подробно расписано, как России следует действовать на тех или других направлениях для своего возвышения. В «Завещании» даже было подробно расписано, как России следует действовать на тех или других направлениях для своего возвышения.

В своей оценке современной им политики Маркс и Энгельс исходили из представления, что Российская империя является главной внешней силой, препятствующей движению Европы к свободе, демократии и к последующей победе социализма. Отсюда следовал вывод: Россия должна быть ликвидирована во имя прогресса. Недавно (1853-1856 гг.) случившаяся Крымская война, в которой Англия и Франция воевали против России, разочаровала «основоположников». По их мнению, Англия преступно упустила исторический шанс уничтожить Российскую империю, не доведя войну до полной победы.

На страницах «Тайной дипломатии» Маркс излил свои огорчения, пристрастно толкуя документы из архивов внешней политики Великобритании. Он поставил целью в этой книге показать, как Англия, кичащаяся своим либерализмом, сама взрастила в России монстра, угрожающего свободе европейских народов.

Пиетет британских политиков к России

Несмотря на явную тенденциозность работы Маркса, приводимые им свидетельства дипломатической игры великих держав весьма убедительны. Конечно, не в том плане, что Российская империя — есть в прямом смысле продукт английских интриг. Но они достаточно явно раскрывают, что на протяжении большей части 18 века Россия и Англия находились в дружественных отношениях, придерживались общих взглядов по многим вопросам внешней политики и имели в большинстве случаев совпадающие интересы.

«Английские государственные деятели, – характеризовал Маркс цитируемую им конфиденциальную переписку британских дипломатов, – говорят о России и её правителях в тоне благоговейной сдержанности, низкого раболепия и циничной покорности». Это, несомненно, эмоциональная оценка обычной вежливости джентльменов, не привыкших даже в секретных посланиях унижать тех, к кому они на самом деле относятся с пренебрежением.

Интересно, что бы Маркс сказал, зная о таком, например, письме Екатерины II (ещё в бытность великой княгиней, 1757 год) английскому послу Вильямсу:

«Я воспользуюсь всеми случаями, какие только можно себе вообразить, чтобы привести Россию к тому, в чём я признаю её истинный интерес – быть в дружественном союзе с Англией, оказывать ей всюду содействие и предпочтение».

Нет ли тут тоже «раболепия»? На самом деле, всё это говорит просто о близости интересов России и Англии. Английская политика 18 века считалась с растущей мощью России и считала нужным использовать её в своих целях. Англия видела поднимающуюся силу России, но отнюдь не собиралась с ней бороться (как бы этого ни хотелось Марксу).

Марксова теория русско-британского «заговора» и историческая правда

Первое проявление британского «угодничества» перед Россией Маркс усмотрел в позиции Англии во время Северной войны. Англия, как явствовало из приведённых документов, содействовала совместным операциям России, Дании и северогерманских государств против Швеции в 1716 году. Источник такой пророссийской позиции Англии Маркс видел в интересах Московской компании английских купцов. «Именно эти господа – писал Маркс – подняли вопль против Швеции… Именно они в 1714, 1715 и 1716 гг. регулярно собирались по два раза в неделю перед открытием парламента, чтобы сформулировать в своих петициях жалобы английских торговых людей против Швеции».

Между тем, ещё в 1700 году Англия заключила военную конвенцию со Швецией. Таким образом, по Марксу, Англия предала своего союзника. Ну что же, мы прекрасно знаем, что у Англии не бывает постоянных врагов или друзей, а есть только постоянные интересы. А они в тот раз оказались ближе к интересам России, нежели Швеции – но разве Россия или Англия виноваты в этом?

Следующее «предательство» союзника – в данном случае Турции – со стороны Англии Маркс видит в позиции лондонского кабинета относительно русско-турецкой войны 1735-1739 гг. Затем он приводит письмо английского посла в Петербурге Джеймса Харриса от 1782 года, в котором посол, среди прочего, сообщает изумительный факт. В 1780 году британский кабинет секретно предложил русской императрице Екатерине II остров Менорку (Балеарский архипелаг). Эта уступка делалась для того, чтобы Россия не вступила в союз с Францией, Испанией и США против Англии, а также отказалась от политики «вооружённого нейтралитета» на морях вместе с другими северными державами.

Маркс по этому поводу восклицает:

«Таким образом, является непреложным фактом, что английское правительство, не довольствуясь тем, что сделало Россию балтийской державой, упорно стремилось превратить её также и в средиземноморскую державу».

Маркс забывает упомянуть, что эта уступка так и не была осуществлена.

А усилия самой России по завоеванию выхода к Балтийскому морю якобы ни при чём… Основоположник «исторического материализма» в данном случае сам отказывается от своих поисков объективных исторических причин, конструируя настоящую «теорию заговора».

Несомненно, что Россия использовала в своих целях отсутствие противоречий с Англией для своего возвышения. Это свидетельствует о профессионализме руководителей русской внешней политики в 18 столетии.

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